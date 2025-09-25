Cuối tháng 9 về Cà Mau trải nghiệm điểm đến nổi tiếng vùng cực Nam Tổ quốc

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi hoạt động du lịch đặc sắc từ ngày 26 đến 30/9, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9). Với chủ đề "Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành", sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Thông tin được UBND tỉnh Cà Mau công bố tại buổi họp báo chiều 24/9. Chuỗi sự kiện bao gồm 5 hoạt động chính, nổi bật là hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng từ Mũi Cà Mau đến các di tích văn hóa - lịch sử như Khu du lịch Mũi Cà Mau, Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu nhà công tử Bạc Liêu, Khu Điện gió Hòa Bình 1 và Khu chùa Xiêm Cán.

Cột mốc tọa độ quốc gia tại Mũi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là ngày hội "Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau", diễn ra tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) với quy mô khoảng 100 gian hàng.

Ngày hội sẽ có không gian ẩm thực Cà Mau và TPHCM, trưng bày sản phẩm OCOP địa phương, cùng các hoạt động trình diễn và trải nghiệm ẩm thực.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chia sẻ: "Tỉnh đã mời các đầu bếp nổi tiếng biểu diễn các món ăn từ các đặc sản địa phương như tôm, cua...".

Khu nhà công tử Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Dương, chủ đề hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới lần này nhằm khẳng định lợi thế đặc thù của Cà Mau khi kết hợp các lĩnh vực mũi nhọn: thủy sản (tôm, cua), năng lượng (điện gió, khí), nông nghiệp (lúa, muối) và du lịch (sinh thái, văn hóa).

Cũng theo ông Dương, đây là chiến lược phát triển "xanh, khí, lực", hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao giá trị trải nghiệm du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh du lịch (tâm linh, văn hóa, sinh thái) là một trong những lợi thế lớn của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị để tạo sức hút, lan tỏa hình ảnh, góp phần đưa du lịch Cà Mau phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn.