Cục Di sản Văn hóa nói gì về việc Hội An thu phí vé tham quan phố cổ?

Liên quan đến việc Hội An thu phí khách tham quan phố cổ, trả lời Dân trí, đại diện Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) cho biết đã nắm được thông tin và có công văn đề nghị UBNT TP. Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp, báo cáo, cung cấp các thông tin liên quan để có cơ sở trả lời báo chí về vấn đề này.

Theo vị lãnh đạo này, việc thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý đã được quy định rõ trong Luật Phí và lệ phí. Luật này quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu phí tham quan di tích lịch sử đối với công trình thuộc địa phương quản lý (Phụ lục số 01 tại mục VII. Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch).

Du khách tham quan phố cổ Hội An về đêm (Ảnh: Hồng Anh).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thông tư này, phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử và phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, hình thức hoạt động tham quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng để quy định mức thu phí phù hợp.

Mức phí thu phải bảo đảm hai yêu cầu: Một là mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. Hai là đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quy định mức thu phí bằng hoặc cao hơn mức thu phí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng khác.

Hội An là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Hồng Anh).

Đại diện Cục Di sản Văn hóa cũng khẳng định, những năm qua, các cơ quan liên quan của các tỉnh, thành phố có di tích đã căn cứ quy định về thu phí và lệ phí tham quan di tích để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thu phí tham quan di tích phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội và thực tiễn quản lý di tích ở địa phương.

Đối với Di sản Văn hóa Thế giới khu phố cổ Hội An, những năm qua, địa phương đã thực hiện việc thu phí tham quan di tích. Nguồn thu này được địa phương chi vào việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị di tích (thông qua quy chế bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Phố cổ Hội An).

"Vì vậy, việc điều chỉnh thu phí tham quan đối với Di sản Văn hóa Thế giới khu Phố cổ Hội An hiện nay cũng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Từ đó xem xét quyết định thu phí tham quan khu phố cổ Hội An hay thu phí riêng ở các điểm di tích thuộc Khu phố cổ Hội An, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quản lý di tích và điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật", vị này nói.

Trước đó, UBND TP Hội An gây xôn xao dư luận khi cho biết bắt đầu từ 15/5, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Giá vé tham quan là 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).