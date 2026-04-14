Con tàu gỗ cổ phát lộ ở biển Hội An phủ rêu xanh, chờ khai quật

Ngày 14/4, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét phương án khai quật di vật con tàu cổ phát lộ ở bãi biển phường Hội An Tây (Quảng Nam cũ).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 14/4, sau hơn 6 tháng kể từ khi trở lại (8/11/2025), thân con tàu gỗ đã nằm trong cát và không còn lộ diện rõ như ban đầu. Quan sát rõ nhất là hơn 33 đầu cọc trụ nhô lên 3-4cm. Các cọc trụ này đã phủ kín rêu xanh nhìn rất đẹp mắt.

So với thời điểm mới phát lộ, khu vực xác tàu hiện khá vắng vẻ, không còn cảnh người dân, du khách hiếu kỳ tìm đến xem. Các trụ sắt, biển cảnh báo “khu vực di tích không phận sự miễn vào” do chính quyền địa phương dùng để đánh dấu vị trí con tàu đã bị sóng đánh gãy, hư hỏng.

Trong khi đó vị trí của con tàu cũng được đánh dấu trên Google Map với từ khóa “thuyền cổ Cầm An”. Phần mô tả vị trí đánh dấu có rất nhiều hình ảnh phát lộ trước đó của con tàu.

Người dân địa phương cho biết thời điểm hiện tại vào mùa hè nên sóng biển khu vực này không bồi lắng mạnh nên khả năng cát vùi lấp con tàu trở lại là không lớn. Nhiều người bày tỏ kỳ vọng các nhà nghiên cứu sớm trục vớt “hiện vật lạ” này nhằm làm rõ nguồn gốc và giá trị lịch sử của con tàu.

Con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023, sau đó bị cát biển vùi lấp. Đến ngày 8/11/2025, mưa lũ và sóng lớn gây sạt lở bờ biển đã làm phần thân tàu lộ diện trở lại.

Nghiên cứu ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy con tàu có kích thước lớn, mang đặc trưng kỹ thuật đóng tàu Đông Nam Á và Trung Quốc, sử dụng gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông. Các nhà khoa học cho rằng niên đại con tàu thuộc khoảng cuối thế kỷ XIV đến XVI.

Các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu gỗ cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Ngày 20/11/2025, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các chuyên gia khảo cổ, đơn vị bảo tồn đã tổ chức tọa đàm bàn phương án khai quật, trục vớt hiện vật nêu trên.

Thời điểm khai quật được các nhà nghiên cứu đề xuất vào tháng 3-4. Sau khi trục vớt, hiện vật sẽ được di dời đến vị trí an toàn để bảo tồn và trưng bày lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Anh Thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện di vật tàu cổ gần như còn nguyên vẹn tại bãi biển Hội An. Địa điểm phát hiện di vật nằm trong không gian của đô thị thương cảng quốc tế Hội An, một Di sản văn hóa thế giới.

Thời gian qua các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiên cứu bước đầu. Tuy nhiên việc bảo tồn di vật khảo cổ này là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật hiện đại và có sự tham gia của các nhà khoa học.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, mọi đánh giá đề ra giải pháp khai quật cần hết sức thận trọng, dự tính mọi trường hợp để hướng đến bảo tồn tính chân xác, lâu dài của di vật.