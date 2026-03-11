Colombia: Cô gái tử vong khi chơi trượt phao khô sau lời trấn an "đừng sợ"

Theo tờ New York Post, nạn nhân là Yuris Cristel Camila García Manrique, 28 tuổi. Vụ việc xảy ra tại khu du lịch Entre Flores ở thị trấn Chinácota, Colombia.

Theo hãng tin Colombia El Tiempo, chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra, García Manrique ngồi trên phao cao su và hỏi nhân viên vận hành trò chơi: “Có ai sẽ đón tôi ở dưới không?”. Nhân viên này trấn an cô: “Có, đừng sợ”, rồi đẩy phao xuống đường trượt.

Người mẹ 28 tuổi tử vong sau khi rơi khỏi đường trượt phao khô tại Colombia (Video: The Sun).

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ lao nhanh xuống đường trượt. Khi tới một khúc cua, cô bất ngờ bị văng khỏi đường trượt và biến mất khỏi khung hình. Một người chứng kiến trong clip hỏi: “Cô ấy có rơi ra ngoài không?”.

Một nhân viên đứng trên đỉnh đường trượt thốt lên trong đoạn video: “Ôi, cô ấy văng ra ngoài rồi”.

Theo tờ The Sun, García Manrique rơi từ độ cao khoảng 15 feet (gần 4,5m), bị chấn thương nghiêm trọng ở não, ngực và vùng bụng. Dù được đưa đi cấp cứu, cô đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Trò trượt phao khô ở công viên giải trí Entre Flores (Ảnh: Instagram @entrefloreschinacota).

Trò chơi này được quảng bá trên website của công viên là “đường trượt phao khô duy nhất có khúc cua” và được cho là mới mở cửa chỉ vài tuần trước khi xảy ra tai nạn.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra. Văn phòng thị trưởng cũng tuyên bố sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực đường trượt phao khô sau đó đã bị đóng cửa khi quá trình kiểm tra phát hiện trò chơi này không có giấy phép phù hợp.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn ở công viên giải trí (Ảnh: CanalTRO).

Một thành viên gia đình nạn nhân cho biết đơn vị vận hành khu du lịch Entre Flores chưa hề liên hệ với họ sau vụ việc. “Cho đến nay, cơ sở này chưa từng liên lạc để nói rằng họ sẽ hỗ trợ chi phí tang lễ hoặc chịu trách nhiệm”, người thân của nạn nhân nói.

Trong khi đó, khu du lịch tuyên bố đã kích hoạt các quy trình khẩn cấp và đang hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.

García Manrique qua đời để lại một con gái 4 tuổi.