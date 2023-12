Bát nháo ở điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An

Loa kẹo kéo vẫn còn vang lên "đùng đùng"

Chúng tôi trở lại rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam) sau khi báo Dân trí có bài phản ảnh về tình trạng "loa kẹo kéo" chát chúa hành hạ người dân ở điểm du lịch nổi tiếng này.

Theo ghi nhận, hiện tượng này chỉ tạm thời ngưng lại khi có lực lượng kiểm tra.

Vấn nạn "loa kẹo kéo" vẫn còn tái diễn ở rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Cụ thể, chiều 28/11 tiếng "loa kẹo kéo" vang lên chát chúa trong khu dân cư ở rừng dừa Bảy Mẫu và trên các thuyền thúng ngoài sông.

15h, lực lượng ngành chức năng bất ngờ đi ca nô ra sông thu giữ một số "loa kẹo kéo" đang mở hết công suất; trong khu dân cư, tiếng "loa kẹo kéo" cũng im bặt. Chiều hôm đó, người dân được sống trong bầu không khí yên tĩnh, không còn bị tiếng "loa kẹo kéo" hành hạ.

Tuy nhiên, vài ngày sau trở lại nơi đây, chúng tôi vẫn ghi nhận tiếng "loa kẹo kéo". Dù đã giảm âm lượng, nhưng hiện tượng trên vẫn chưa chấm dứt.

Nhân viên dàn hàng ngang đón khách trông rất xô bồ (Ảnh: Công Bính).

Bà M., một người dân đến từ Hà Nội cho biết, trước đây bà mua nhà ở đây để được an dưỡng cùng chồng con vì khung cảnh rừng dừa thơ mộng, yên tĩnh. Nhưng tiếng "loa kẹo kéo" càng ngày càng chát chúa, phá vỡ không gian yên tĩnh, bà nhiều lần gửi đơn phản ảnh lên chính quyền thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Theo bà M., khi chính quyền ra quân thì được yên tĩnh vài ngày, rồi sau đó thì đâu vào đấy, tiếng "loa kẹo kéo" từ ngoài sông vẫn dội vào.

"Rừng dừa Bảy Mẫu là khu di tích văn hóa lịch sử mà đủ các loại nhạc, có cả nhạc vũ trường không phù hợp với không gian ở đây", bà M. nói.

Bà M. mong muốn lần này chính quyền xử lý triệt để vấn nạn "loa kẹo kéo" ở rừng dừa, trả lại không gian yên tĩnh cho người dân.

Nhiều khách không mặc áo phao khi đi thuyền thúng

Nhiều ngày thực tế ở rừng dừa Bảy Mẫu, chúng tôi nhận thấy các cơ sở không chấp hành tốt việc mặc áo phao cho du khách. Dù trên thuyền thúng nào cũng có áo phao nhưng du khách không mặc. Đa số khách Tây chấp hành tốt việc mặc áo phao, còn khách châu Á không chấp hành.

Khách không mặc áo phao khi đi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (Video: Công Bính).

Một chủ cơ sở du lịch ở đây cho biết, việc khách không mặc áo phao là do các cơ sở, không phải do khách. Quy định mặc áo phao cho khách đi thuyền thúng đã có từ lâu, cơ sở nào không đưa áo phao cho khách mặc khi đi thuyền thúng tham quan ở rừng dừa là cơ sở đó vi phạm.

Nói về việc lập lại trật tự ở điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch thành phố Hội An - cho hay sẽ thành lập Hợp tác xã để đưa tất cả thuyền thúng vào quản lý. Hiện ở rừng dừa Bảy Mẫu có khoảng 1.000 thuyền thúng hoạt động.

Khi vào Hợp tác xã, cơ sở nào không thực hiện theo quy chế sẽ bị xử lý. Thành phố Hội An cũng xúc tiến thành lập 4 bến để đưa thuyền thúng vào hoạt động có nề nếp.

Khách không mặc áo phao khi đi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Theo lãnh đạo thành phố Hội An, đây là vi phạm của các cơ sở (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra, thành phố Hội An đang nghiên cứu một khu vực ở rừng dừa Bảy Mẫu để hát bài chòi, bã trạo, lắc thuyền thúng… phục vụ du khách.

Về vấn nạn "loa kẹo kéo" hiện nay, ông Nguyễn Văn Lanh cho biết sẽ giải quyết từ từ, không thể giải quyết triệt để trong ngày một ngày hai vì hiện nay chưa có quy định chế tài, không có cơ sở tịch thu loa kẹo kéo.

Liên quan đến việc du khách đi thuyền thúng không mặc áo phao đang diễn ra phổ biến ở rừng dừa Bảy Mẫu, Phó Chủ tịch thành phố Hội An khẳng định đây là vi phạm của các cơ sở. Về việc này lãnh đạo thành phố Hội An đã giao cho lực lượng công an và địa phương phối hợp xử lý.