Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu

Mới đây, một du khách Hàn Quốc gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại Tuyên Quang trên kênh YouTube cá nhân. Cô lựa chọn hình thức du lịch tự túc, tự lái xe máy để khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương.

Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, nữ du khách nhiều lần trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, những cung đường quanh co và bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi cao nguyên đá. Cô cho biết, cảm giác chạy xe máy ngắm cảnh rất thú vị, mới mẻ và khiến bản thân vô cùng phấn khích.

"Ở Việt Nam có rất nhiều xe máy, với tôi, đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ", cô nói.

Nữ du khách trải nghiệm du lịch bằng xe máy (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, cô bất ngờ gặp sự cố khi cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường. Tình huống thêm phần éo le khi một loại trái cây không rõ từ đâu rơi xuống, vỡ nát, vấy đầy người và mặt cô.

Trong video, nữ du khách tỏ ra hoang mang: "Cảm giác như một khối trái cây to từ xe tải rơi trúng đầu mình vậy. Nó nát bét hoàn toàn. Đầu gối tôi bắt đầu đau rồi. Thật sự, chuyện gì vừa xảy ra vậy? May mắn là tôi không bị thương quá nặng".

Xe máy của nữ du khách bị rơi xuống khe rãnh trên đường (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người dân địa phương nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ mời cô về nhà để rửa mặt và thay quần áo. Người này còn ân cần gội đầu cho cô.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cô còn được một thanh niên đưa đến quán ăn, gọi cho cô một tô mì cay nóng hổi. Khi du khách trả tiền ăn, thanh niên này còn từ chối nhận tiền. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, nữ du khách dần lấy lại tinh thần sau cú ngã. Cô được người dân chở đi sửa xe, hỗ trợ tìm chỗ nghỉ ngơi.

Mặt mũi lấm lem của cô sau vụ tai nạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ du khách không nói được tiếng Việt và người dân cũng không hiểu tiếng Hàn, nhưng bằng vài cử chỉ đơn giản, họ vẫn dễ dàng kết nối và giúp đỡ nhau hết mình. Sự chân thành của người dân ở đây khiến cô rất xúc động.

"Tôi thật sự rất vui. Mọi người ở đây quá tốt bụng. Nhất định lần sau tôi sẽ quay lại. Hôm nay thời tiết cũng tuyệt đẹp nữa", cô chia sẻ trong video.

Cô được người địa phương hỗ trợ gội đầu (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tại, nữ du khách cho biết sức khỏe đã ổn định. Dù tiếc nuối khi phải tạm dừng chuyến đi, cô cảm thấy may mắn vì nhận được tình cảm nồng hậu từ những người xa lạ.

Bên dưới đoạn video, nhiều bạn bè Hàn Quốc bày tỏ sự lo lắng cho trải nghiệm không mong muốn của cô, đồng thời cho rằng đây là sự cố trong rủi có may, vì cô đã gặp được nhiều người tốt bụng.