Cô gái đăng tin tìm người mổ lợn, cả làng đón 10.000 khách lạ tới giúp

Một cô gái ở thôn Khánh Phúc, quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) có biệt danh là Daidai, mới đây đăng bài viết lên mạng với mục đích tìm người tới hỗ trợ gia đình mổ lợn vào ngày 11/1.

"Do cha mẹ tôi đã lớn tuổi, không có đủ sức khỏe nên muốn tìm người tới hỗ trợ. Tôi hứa sẽ bày cỗ tiếp đãi những ai có thể tới", cô gái nói.

Hàng nghìn người lạ xuất hiện ở nhà cô gái để hỗ trợ mổ lợn (Ảnh: WJ).

Nhưng Daidai không ngờ sau bài viết của mình, chỉ trong 2 ngày, tổng lượng người đổ dồn về ngôi làng nhỏ vượt mốc hơn 10.000 người. Lúc cao điểm có hơn 4.000 người cùng tới, bày tổng cộng 300 mâm cỗ.

Trước sự nhiệt tình của những người lạ không hẹn mà tới, Daidai đã livestream (phát sóng trực tiếp) toàn bộ khung cảnh náo nhiệt của làng mình với hơn 100.000 người xem trực tuyến.

"Tôi đã gây ra một chuyện quá lớn với người dân trong làng. Nhưng thực sự tình cảm của mọi người khiến tôi bất ngờ và xúc động", cô gái nói.

Chia sẻ với Jimu News, Daidai cho biết, vài ngày trước, gia đình cô có ý định mổ 2 con lợn nuôi trong nhà để ăn Tết. Vì muốn có thêm người hỗ trợ, cô nảy ra ý tưởng nhắn tin lên mạng để tìm người. Cùng với đó, cô gái công khai địa chỉ gia đình.

Không ai ngờ, cả chục nghìn người lạ cùng đổ xô về thôn Khánh Phúc, tìm nhà của Daidai. Bữa tiệc mổ lợn của gia đình trở thành đại tiệc làng quê. Ngôi làng nhỏ cũng nổi như cồn, trở thành tâm điểm chú ý.

Được biết, ngoài 2 con lợn của gia đình Daidai còn có thêm 3 con lợn khác do người làng ủng hộ, thiết đãi du khách phương xa.

Khoảng 23h ngày 12/1, khi dòng người thưa dần, Daidai xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, nhưng tràn ngập niềm vui. Cô cho biết, bản thân mình chỉ là cô gái rất bình thường, không tiếng tăm, nhưng bất ngờ được mọi người yêu mến và ủng hộ quá đông.

Sau vụ việc này, tài khoản của cô thu hút hơn 1,7 triệu lượt theo dõi.

Cả làng xúm vào hỗ trợ gia đình cô gái mở tiệc đãi khách lạ tới chơi (Ảnh: WJ).

Một người dân địa phương tiết lộ, trong làng chưa bao giờ thấy đông người như vậy. Trong 2 ngày 11/1 và 12/1, toàn bộ các món đồ ăn vặt của những tiệm hàng trong làng đều bán hết sạch.

Ông Trương, người bán hạt dẻ nướng khi nghe tin làng mình đột nhiên đông khách, vội lái xe hơn 100km để về kịp bán. Trong một ngày ông bán hơn 50kg hạt dẻ, thu về 2.000 tệ (hơn 7 triệu đồng).

Bà Giang Tiểu Yến, một trong những người chuyên nấu bếp với kinh nghiệm 16 năm, tiết lộ phải làm việc liên tục 12 tiếng để kịp phục vụ món ăn đãi khách.

Chỉ riêng lượng gạo để thổi cơm dùng khoảng 500kg, dầu ăn hết hơn 300 lít. Ngoài ra, rau cũng chất đầy xe bán tải chưa kể lượng gia vị tiêu thụ cũng tốn con số khổng lồ.

Ngoài du khách hiếu kỳ kéo tới, nhiều người tranh thủ ghi lại quang cảnh làng quê và ngôi nhà của Daidai. Khách đứng kín các bờ ruộng, chia sẻ không khí sắp Tết ở làng quê. Những người tới hỗ trợ mổ lợn cho biết, họ tới đây vì muốn sống lại ký ức tuổi thơ.

Chỉ từ một lời nhắn trên mạng, sự việc bất ngờ thổi bùng sự nhiệt thành của hàng nghìn người lạ, biến thành lễ hội làng quê. Cơ quan văn hóa du lịch địa phương cũng vào cuộc, huy động lực lượng tới hỗ trợ xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày 12/1, đại diện ngành văn hóa du lịch quận Hợp Xuyên cho biết, sự việc lần này không phải là được dàn dựng hay phối hợp quảng bá từ trước. Phía địa phương cũng không ngờ sự việc lại nhận được quan tâm như vậy.