Chuyến bay Hà Nội - Malaysia, vị khách Việt phải rời máy bay vì điều này

Sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Batik Air (một hãng bay giá rẻ của Malaysia) vào ngày 7/1.

Mới đây, một tài khoản chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình xảy ra mọi chuyện trên chuyến bay rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút gần 60 triệu lượt xem.

Chuyến bay Hà Nội - Malaysia, vị khách phải rời máy bay vì điều này (Nguồn video: TikTok).

Hình ảnh từ video cho thấy, thái độ của nữ hành khách khá gay gắt.

"Cô đang chỉ tay vào mặt tôi khi đối thoại", vị khách giận dữ nói.

Sau đó, nữ tiếp viên tiếp lời rằng, trước đó vị khách có cách cư xử như vậy với mình và nhắc nhở cô cần đeo dây lưng an toàn. Điều này nhằm đảm bảo an toàn bay cho cô và con nhỏ.

"Tôi không quan tâm. Tôi không cần nghe lời cô", nữ hành khách lớn tiếng.

Cũng vì vụ tranh cãi này, chuyến bay bị cất cánh muộn khoảng một tiếng. Sau cùng, phi hành đoàn quyết định mời hành khách ra khỏi máy bay. Tất cả hành khách trên chuyến bay đều vỗ tay vì điều này.

Theo Jam Press, trước khi máy bay cất cánh, thành viên phi hành đoàn tiến hành kiểm tra khu vực ghế ngồi thì phát hiện người phụ nữ người Việt đi cùng con nhỏ không đeo dây an toàn. Khi bị nhắc nhở, vị khách nổi cơn thịnh nộ và vụ cãi lộn đã xảy ra.

Vị khách có thái độ khá gay gắt với tổ tiếp viên hàng không khi bị nhắc nhở phải đeo dây an toàn (Ảnh: Jam Press).

Trong một video khác, người xem có thể thấy các tiếp viên đưa vị khách này ra khỏi máy bay. Nhiều hành khách khác còn nói lớn tiếng với em bé đi cùng. "Giữ an toàn và đừng hành động giống mẹ của con".

Bên dưới bình luận, nhiều người lên tiếng khen ngợi các tiếp viên đã xử lý tình huống bình tĩnh và chuyên nghiệp.

"Nếu không may máy bay gặp nhiễu động, vị khách này sẽ bị quăng quật như đang ở trong máy giặt. Thậm chí, cô ấy còn ngã vào hành khách khác làm cho họ bị thương. Thắt dây an toàn là nguyên tắc tối thiểu khi đi máy bay", một người dùng TikTok lên tiếng.

Các chuyên gia trong ngành hàng không giải thích, nhiễu động không khí là yếu tố đe dọa trực tiếp đến an toàn của hành khách trên mỗi chuyến bay. Bởi vậy, đây là lý do để hành khách cần thắt dây an toàn trong suốt hành trình.

Hình ảnh mô phỏng hành khách không thắt dây an toàn khi máy bay gặp nhiễu động (Nguồn: Ayoub Attache).

Cụ thể, trong một chuyến bay, hành khách bắt buộc phải thắt dây an toàn khi máy bay cất cánh, hạ cánh và khi gặp nhiễu động. Ngoài 3 tình huống này, đèn hiệu cài dây an toàn sẽ tắt và hành khách được phép đứng dậy, đi vệ sinh.

Theo Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay Việt Nam, quy định hiện hành không bắt buộc hành khách phải thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. Tuy nhiên, các hãng bay Việt Nam đều thống nhất khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn nếu không có việc rời khỏi ghế.

Nữ tiếp viên trưởng của một hãng hàng không tại Việt Nam cho biết, lời đề nghị hành khách thắt dây an toàn trên các chuyến bay có thể sẽ cứu mạng mỗi người trong tình huống máy bay gặp nhiễu động.

"Nếu cần đi vệ sinh, hành khách có thể tháo dây an toàn. Nhưng khi trở về chỗ ngồi, hành khách nhớ thắt dây. Nếu thấy khó chịu có thể nới lỏng, không nên tháo hẳn. Dây an toàn có thể là phao cứu sinh giúp hỗ trợ khách giữa hai lằn ranh giới sự sống và cái chết", nữ tiếp viên trưởng với kinh nghiệm 14 năm trong nghề, chia sẻ.

Một nữ tiếp viên bị thương sau vụ nhiễu động trên máy bay của hãng Singapore Airlines (Ảnh: Facebook).

Trước đó vào tháng 5/2024, máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines gặp nhiễu động mạnh dẫn tới mất độ cao đột ngột làm hành khách bị văng lên trần khoang.

Sự cố khiến một người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Theo các nhân chứng, những hành khách không thắt dây an toàn trong chuyến bay đã bị hất văng lên trần máy bay.

Sau đó, chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok (Thái Lan). Các xe cứu thương có mặt tại sân bay để đưa hành khách đi cấp cứu.