Chuột túi lẻn vào công viên tắm sông lười, bất ngờ lên sóng truyền hình Mỹ

Theo People, trong lúc chuẩn bị đón khách vào buổi sáng, nhân viên công viên giải trí Funfields (nằm tại Whittlesea, ngoại ô Melbourne) bất ngờ phát hiện một chú chuột túi con thảnh thơi bơi lội trong khu sông lười Lava Lagoon. Sự việc được ghi lại trước khi công viên mở cửa đón du khách.

Đoạn clip cho thấy chú chuột túi con ngâm mình dưới làn nước, bơi vài vòng ngắn trong dòng sông lười vốn dành cho khách vui chơi. Đại diện công viên Funfields chia sẻ với truyền thông rằng, chú chuột túi chỉ bơi lội trong chốc lát rồi tự nhảy lên bờ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Khoảng thời gian này đủ ngắn để công viên kịp vệ sinh hồ bơi trước khi du khách đến vui chơi trong ngày.

Chuột túi lẻn vào công viên bơi lội khiến nhiều người ngỡ ngàng (Video: People).

Dù hình ảnh chuột túi bơi lội khiến nhiều người bất ngờ, các chuyên gia cho biết loài thú có túi này thực chất không quá xa lạ với môi trường nước. Theo tổ chức bảo tồn Bush Heritage Australia, Australia có ít nhất 5 loài chuột túi khác nhau, sinh sống ở nhiều môi trường như đồng bằng khô hạn, rừng cây, thảo nguyên hay rừng mưa nhiệt đới.

Dù cơ thể không phù hợp cho việc bơi lội, chuột túi vẫn có thể bơi tương đối tốt trong những quãng đường ngắn.

“Chuột túi là con vật bơi tương đối khỏe. Dù không chuyên bơi lội, chúng vẫn có thể vượt qua những quãng nước ngắn khi cần tìm bãi cỏ mới hoặc tránh kẻ săn mồi”, Bush Heritage Australia thông tin trên trang web chính thức.

Vị khách không mời này thậm chí còn gây sốt khi xuất hiện trên sóng CNN vào ngày 13/1. Trên Instagram, Funfields hào hứng chia sẻ lại đoạn clip.

Phía công viên viết: “Chú chuột túi của chúng tôi đã lên cả bản tin nước Mỹ. Thật vui khi rất nhiều người đã phải lòng người bạn nhảy nhót này. Hôm nay có rất nhiều du khách đến công viên vừa đi sông lười Lava Lagoon vừa bàn tán về chú chuột túi”.

Công viên Funfields ở Australia (Ảnh: People).

Công viên Funfields nằm cách trung tâm Melbourne khoảng 40km về phía bắc, sở hữu hàng chục trò chơi trên cạn lẫn dưới nước.

Theo giới thiệu của công viên, khu sông lười Lava Lagoon đưa du khách trôi theo dòng nước chậm, men qua những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, đi dưới các cây cầu nhỏ, khu lều nghỉ trước khi kết thúc bằng đoạn nước chảy nhẹ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người Australia bắt gặp "chuột túi đi bơi". Tháng 10/2025, anh Matthew Griffiths từng phát hiện một con chuột túi bơi dưới sông khi đang đi dạo gần cầu Mandurah Estuary, thuộc thành phố Mandurah.

“Lúc đầu tôi tưởng đó là một con vịt đang bơi. Khi nó tiến lại gần hơn, tôi mới sững người nhận ra đó là một con chuột túi”, anh Griffiths kể.

Anh cho biết đã đứng quan sát cho đến khi con vật biến mất dưới dòng nước. “Trước đó tôi thậm chí còn không biết chuột túi biết bơi, mãi đến khi về nhà tìm kiếm trên Internet mới ngỡ ngàng”, anh nói.