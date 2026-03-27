Chủ xe bánh mì gây sốt ở Đà Nẵng bị xử phạt vì lấn chiếm vỉa hè

Ngày 26/3, lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) xác nhận phường đã kiểm tra, lập biên bản đối với chủ xe bánh mì ở vỉa hè đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Trước đó, trên cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng, người dân phản ánh xe bánh mì nêu trên thường xuyên đông khách, xếp hàng kéo dài.

Du khách xếp hàng mua bánh mì vỉa hè đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp trước khi bị cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Cổng Góp ý 1022).

Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết phường đã kiểm tra, yêu cầu chủ xe bánh mì chấm dứt việc vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Qua theo dõi, chủ xe bánh mì đã đưa phương tiện vào bên trong thửa đất của hộ dân gần đó, không còn tổ chức buôn bán ở vỉa hè.

Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, tinh thần trước mắt là nhắc nhở hộ kinh doanh để tự nguyện chấp hành. Nếu các hộ chây ỳ, không chấp hành sẽ áp dụng các biện pháp mạnh.

Xe bánh mì vỉa hè nêu trên từng được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ theo đánh giá của một nhà sáng tạo nội dung người Azerbaijan.

Theo chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung này, trong chuyến du lịch Đà Nẵng, nữ du khách đã ấn tượng với xe bánh mì trên dù phải chờ đợi 10-40 phút và xếp hàng mới có thể mua được. Nữ du khách này đánh giá, bánh mì có hương vị hấp dẫn, hình thức bắt mắt, nhân đa dạng.