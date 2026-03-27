Chủ xe bánh mì gây sốt ở Đà Nẵng bị xử phạt vì lấn chiếm vỉa hè
(Dân trí) - Một xe bánh mì vỉa hè từng gây sốt mạng xã hội tại Đà Nẵng bị lực lượng chức năng lập biên bản vì lấn chiếm vỉa hè. Chủ nhân đã đưa xe vào bên trong thửa đất gần đó, để tiếp tục buôn bán.
Ngày 26/3, lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) xác nhận phường đã kiểm tra, lập biên bản đối với chủ xe bánh mì ở vỉa hè đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
Trước đó, trên cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng, người dân phản ánh xe bánh mì nêu trên thường xuyên đông khách, xếp hàng kéo dài.
Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết phường đã kiểm tra, yêu cầu chủ xe bánh mì chấm dứt việc vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Qua theo dõi, chủ xe bánh mì đã đưa phương tiện vào bên trong thửa đất của hộ dân gần đó, không còn tổ chức buôn bán ở vỉa hè.
Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, tinh thần trước mắt là nhắc nhở hộ kinh doanh để tự nguyện chấp hành. Nếu các hộ chây ỳ, không chấp hành sẽ áp dụng các biện pháp mạnh.
Xe bánh mì vỉa hè nêu trên từng được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ theo đánh giá của một nhà sáng tạo nội dung người Azerbaijan.
Theo chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung này, trong chuyến du lịch Đà Nẵng, nữ du khách đã ấn tượng với xe bánh mì trên dù phải chờ đợi 10-40 phút và xếp hàng mới có thể mua được. Nữ du khách này đánh giá, bánh mì có hương vị hấp dẫn, hình thức bắt mắt, nhân đa dạng.
Thành phố Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch cao điểm, siết trật tự, cấm kinh doanh ở vỉa hè. Dự kiến ngày 29/3, thành phố tổ chức ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Lễ ra quân cấp thành phố tổ chức tại 2 điểm là phường Hòa Cường và phường Hội An với 25 xã, phường tham gia, 68 xã, phường còn lại tổ chức tại địa phương.
Kế hoạch gồm 3 giai đoạn: Tuyên truyền đến ngày 31/3, sau đó là kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì trật tự. Mục tiêu là bảo đảm vỉa hè sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống, xây dựng đô thị văn minh.