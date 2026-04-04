TPHCM: Chủ mang 20 xe phế liệu dựng quán cà phê tận thế, khách nói... u ám

Ngay từ cổng vào, quán gây ấn tượng với thiết kế bằng xe tải quân sự và máy xúc cũ, tạo cảm giác như bước vào một phim trường. Bên trong, hàng loạt phương tiện như xe buýt, xe tải, xe lam… được sắp đặt xen kẽ giữa cây xanh, đất đá, tạo nên không gian mang màu sắc bụi bặm, hoang phế.

Quán rộng hơn 200m², hoạt động hơn hai tháng nay, với phần lớn diện tích là không gian ngoài trời. Nhiều góc được dàn dựng theo bối cảnh đổ nát sau chiến tranh, có những chiếc xe bị vùi một phần dưới đất, xung quanh là cây cối mọc lên, gợi hình ảnh sự sống tái sinh.

Một số chi tiết như robot hay mô hình người đeo mặt nạ chống độc được chế tác từ linh kiện cũ, góp phần tăng hiệu ứng thị giác, khiến tổng thể không gian giống một bối cảnh điện ảnh hơn là quán cà phê thông thường.

Theo anh Hòa (xã Bình Hưng) - chủ quán, toàn bộ số xe trưng bày đều thuộc bộ sưu tập cá nhân. Do kích thước lớn, các phương tiện gần như không thể tháo rời, nên việc di chuyển tốn nhiều thời gian và chi phí.

“Tôi muốn tạo ra một sân chơi cho những người yêu xe, đồng thời tận dụng phế liệu theo hướng tái chế, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị mới”, anh Hòa chia sẻ.

Ý tưởng quán xuất phát từ đam mê độ xe và mong muốn xây dựng một điểm đến khác biệt cho giới trẻ. Không gian được phát triển theo chủ đề hậu tận thế - nơi thế giới bị tàn phá nhưng sự sống vẫn tiếp tục nảy mầm.

Bên cạnh khu vực ngoài trời, quán có một không gian nằm trong chiếc xe buýt được cải tạo thành phòng máy lạnh, có trang bị ổ cắm điện. Tuy nhiên, do nằm trong thân xe, khu vực này khá kín và có thể gây cảm giác bí hoặc không phù hợp với những khách dễ say xe.

Thực đơn của quán gồm khoảng 30 món nước quen thuộc như cà phê, trà, nước ép…, giá dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng. Các lựa chọn đồ uống nhìn chung khá phổ biến, không có nhiều điểm mới lạ. Điểm cộng là mức giá tương đối dễ tiếp cận so với một quán đầu tư mạnh về không gian ở TPHCM.

Theo ghi nhận, quán có sức chứa khoảng 40-50 khách. Do phần lớn là không gian mở, quán khá nắng vào ban ngày, ít bóng râm, nên trải nghiệm có thể bị ảnh hưởng nếu đi vào buổi trưa.

Phương Nhi (SN 2007) cho biết đã di chuyển khoảng một giờ từ Tây Ninh lên TPHCM để ghé quán. “Tôi thấy không gian rất lạ, kiểu bụi bặm, chụp hình lên khá khác biệt. Nhưng ban ngày hơi nắng, nên nếu quay lại tôi sẽ chọn đi buổi chiều hoặc tối để dễ chịu hơn”, Nhi nói.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi sự mới lạ, một số khách cũng cho rằng cách bày trí với bối cảnh đổ nát, mô hình chiến tranh, robot hư hỏng… phần nào tạo cảm giác nặng nề, thậm chí có thể khiến họ hơi căng thẳng khi ngồi lâu. Không gian thiên về trải nghiệm thị giác mạnh, phù hợp để tham quan, chụp ảnh hơn là thư giãn theo kiểu quán cà phê thông thường.

"Có vẻ quán đã thành công khi xây dựng bối cảnh, bởi tôi cảm nhận được và có phần ám ảnh không khí của quán u ám, căng thẳng đúng như ngày tận thế", một vị khách cho hay.