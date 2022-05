Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra farmstay bị tố giá dịch vụ "trên trời"

Ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến bằng văn bản, giao Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung báo chí phản ánh thông tin về giá dịch vụ ăn uống tại farmstay N.E. (ở thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão).

Du khách chia sẻ bị "sốc" khi xem 2 tờ hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống tại farmstay N.E. ở "cổng trời" Bình Định trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook du khách sử dụng dịch vụ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xem xét, chấn chỉnh tình trạng tăng giá dịch vụ ăn uống trên địa bàn, khẩn trương xử lý trách nhiệm đối với chủ farmstay nêu trên (nếu có); đồng thời trả lời các cơ quan báo chí, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trước ngày 10/5.

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua mạng xã hội xôn xao về 2 hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống tại farmstay N.E. có tổng trị giá khoảng 13,5 triệu đồng. Nhiều người bình luận cho rằng farmstay này tính giá "trên trời", cao gấp 2 đến 3 lần so với TP Quy Nhơn.

Trong các phiếu tính tiền, cà phê đen được tính với giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken bạc 50.000 đồng/lon, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, cơm trưa 100.000 đồng/dĩa…

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Đỗ Tùng Lâm cho biết đã giao Phòng Kinh tế huyện chủ trì cùng Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với UBND xã An Toàn tiến hành kiểm tra, làm việc với chủ farmstay để xác minh vụ việc, đề xuất hướng xử lý nếu có vi phạm.

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, do An Toàn là xã vùng cao (ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển), đi lại đường rừng núi khó khăn, không có nhà hàng, quán ăn… nên việc vận chuyển lương thực, thực phẩm đến địa phương rất khó khăn, chi phí cao. Vì vậy, giá các món ăn, cà phê… của farmstay N.E. được phản ánh trên hóa đơn như vậy có thể chấp nhận được nhưng giá bán các loại bia, nước ngọt trong hóa đơn là cao.

"Trên cơ sở thông tin phản ánh, đoàn liên ngành làm việc, nếu phát hiện sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Đồng thời đoàn cũng tuyên truyền, nhắc nhở để cơ sở khắc phục, cam kết không được đưa giá quá cao, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương", ông Lâm cho hay.

Ông T., quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của farmstay N.E. xác nhận 2 hóa đơn đang được chia sẻ trên mạng xã hội là do farmstay này cung cấp cho đoàn khách 17 người vào ngày 2/5.

Ông T. khẳng định, N.E. có niêm yết bảng giá rõ ràng đối với các dịch vụ tham quan, ăn uống và nghỉ dưỡng và đều gửi đến tất cả khách hàng. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, farmstay này giữ đúng giá đã thông báo, niêm yết gửi cho khách trước khi đến sử dụng dịch vụ.

Giải thích về giá cả được nhiều người cho là cao so với đồng bằng, ông T. cho rằng để mang tất cả các thực phẩm và sản phẩm lên tới farmstay phải đi 40km đường rừng, đồi dốc khá cao. Vì vậy, chi phí vận chuyển hàng hóa lên đây với xe tải là từ 2,5 - 3 triệu đồng/chuyến, xe máy từ 450.000 - 500.000 đồng/chuyến.

Hơn nữa, các thực phẩm tại đây là thực phẩm sạch và hữu cơ, do bà con đồng bào thu hái từ núi cao mang về. Những món ăn tại đây đều được chế biến với các loại dược liệu (đẳng sâm, đương quy, táo đỏ, kỷ tử...) để nâng cao sức khỏe người dùng.