Chú chó ở Phú Yên gây sốt vì chỉ đường cho khách như hướng dẫn viên

Trong chuyến du lịch tới khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện ở Phú Yên cũ, nay thuộc xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), anh Quỳnh Ngô cùng nhóm bạn có kỷ niệm đáng nhớ.

Sau khi tham quan Mũi Điện xong, cả nhóm di chuyển tới quán nước để tìm đường đi tới Bãi Môn. Lúc này, họ được một chú chó vàng dẫn đường.

Mỗi khi họ dừng lại chụp ảnh, chú chó cũng dừng theo có ý chờ đợi.

"Sau khi tham quan xong, chúng tôi muốn tìm đường ra bãi xe, thì chú chó nhìn về một hướng như để chỉ đường. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy đường về. Chuyến đi càng tuyệt vời hơn khi chúng tôi được chú chó vàng dẫn lối như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp", anh Quỳnh Ngô chia sẻ.

Anh Nghĩa gửi tặng phần ăn cho chú chó như lời cảm ơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ riêng nhóm của Quỳnh Ngô, nhiều du khách khác từng gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ "người bạn 4 chân".

Chia sẻ với phóng viên, anh Bùi Trọng Nghĩa cho biết, chuyến đi tới Phú Yên từ 22/1 đến 25/1 thêm nhiều kỷ niệm khi được gặp gỡ chú chó vàng.

Nhóm của Nghĩa lúc dừng chân ở quán nước để lên Bãi Môn sau khi tham quan xong Mũi Điện, tình cờ gặp chú chó. Con vật có ý muốn đi trước dẫn đường. Khi đang đi, nó bất ngờ dừng lại và sủa rất lớn. Cả nhóm quan sát thì thấy có rắn xuất hiện trong bụi rậm.

"May mắn có tiếng sủa của chú chó đã cảnh báo chúng tôi không bị rắn tấn công", anh Nghĩa nói.

Trên nhiều diễn đàn du lịch, hình ảnh về chú chó vàng thường xuyên dẫn đường cho du khách khi tham quan ở Bãi Môn - Mũi Điện nhận về lượng tương tác lớn.

Anh Quỳnh Ngô bất ngờ khi được chú chó dẫn đường rất nhiệt tình (Ảnh: Quỳnh Ngô).

Khi tìm kiếm cụm từ "Bạn chó vàng" trên Google Maps, kết quả trả về ở phần đánh giá hiển thị nhiều lời chia sẻ về những kỷ niệm, sự yêu mến của du khách dành cho con vật.

Trong đó phần lớn các ý kiến nhận định, chú chó rất thông minh, có tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, nhiều du khách lưu ý, nếu ai có dịp tới đây nên mang theo phần thức ăn để dành tặng, động viên cho chú chó.

Theo một hướng dẫn viên du lịch địa phương, chú chó vàng được người chủ ở quán nước gần ngọn hải đăng nuôi hơn chục năm nay. Con vật được đặt tên là Vàng, hàng ngày dạo chơi ở khu vực dưới bờ biển để kiếm ăn do có nhiều du khách tới cắm trại.

Chú chó Vàng nổi tiếng khôn ngoan, biết chỉ dẫn đường đi đúng hướng cho khách tới các điểm tham quan nên được nhiều người yêu quý. Ban tối, con vật lại tìm tới quán nước ven đường tìm chỗ ngủ.

Chú chó Vàng được đánh giá 5 sao trên Google Maps (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi, chủ nhân của chú chó Vàng) cho biết, sau khi chú chó Vàng chào đời từ 10 năm trước, ông đã mang chó đến ở tại căn nhà tạm dưới chân núi để trông giữ nhà. Thế nhưng, chú chó lại thường lui tới nơi có nhiều du khách qua lại.

Ông Phong kể, Vàng là chó cái, từng sinh nhiều lứa con, nhưng khi lớn tuổi, Vàng dần tách đàn. Có thời điểm, do xung đột với những con chó khác, Vàng bỏ xuống khu vực bờ biển, rồi lại lặng lẽ leo lên khu vực Hải đăng Đại Lãnh ở đó một thời gian trước khi chuyển về khu vực Mũi Điện làm "hướng dẫn viên".

Khoảng 5 năm trở lại đây, khi lượng người đến cắm trại, tham quan Mũi Điện ngày một đông, Vàng thường xuyên xuất hiện dọc lối mòn dẫn khách lên đỉnh núi.

Chú chó theo chân du khách, chạy trước một đoạn rồi dừng lại chờ, như thể sợ khách đi lạc. Có lúc, Vàng còn "nhắc khéo" du khách bằng cách đứng chắn ở ngã rẽ, buộc khách phải đi đúng hướng, không đi vào những quãng đường nguy hiểm.

Chính sự thông minh, thân thiện ấy đã khiến nhiều người bật cười, chụp ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hằng ngày, ông Phong và những người làm du lịch tại đây đều mang thức ăn, nước uống cho chú chó. Đêm xuống, Vàng tìm chỗ trú trong các hốc đá hoặc quay về nhà tạm dưới chân núi vừa ngủ vừa "canh gác" theo thói quen.

Du khách thích thú khi được Vàng "dẫn đường" (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tôi thực sự ấn tượng khi lần đầu tiên gặp chú chó Vàng tại Mũi Điện, nó rất thông minh và "dẫn đường" rất chuẩn. Quá trình chúng tôi tham quan, Vàng vẫn kiên trì chờ đợi cho đến khi tôi tham quan xong xuôi rồi lại dẫn xuống núi", anh Nguyễn Tú (trú tại tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Điều khiến du khách yêu mến Vàng không chỉ là sự khôn ngoan, mà còn là cảm giác an tâm khi có một "người bạn bốn chân" đồng hành. Không ít người lần đầu đến Mũi Điện thừa nhận, họ bớt lo lạc đường khi thấy Vàng xuất hiện.

Chú chó tên Vàng nổi tiếng và được nhiều người ngỏ ý muốn sở hữu nhưng chủ nhân của chú chó kiên quyết không bán (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau chuyến đi, cái tên "Bạn chó Vàng" được thêm vào Google Maps như một cách bày tỏ sự trân trọng dành cho chú chó đặc biệt này.

Sau khi Vàng nổi tiếng, nhiều người chủ động cho chú chó thêm thức ăn, nước uống và có không ít người còn ngỏ lời với ông Phong về mong muốn được sở hữu chú chó đặc biệt này.

"Vàng như một thành viên thân thiết trong gia đình tôi, dù người khác trả giá cao bao nhiêu chăng nữa tôi cũng nhất quyết không bán nó", ông Phong chia sẻ.