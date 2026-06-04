Cây phượng vĩ "biết chiều lòng người"

Khoảng nửa tháng qua, cây phượng vĩ nằm trong khuôn viên một doanh nghiệp tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã gây “sốt”. Nhiều người đang tìm đến đây để có cho mình những bức ảnh đẹp với loài hoa của mùa hè.

Cây được trồng từ năm 1990, cao khoảng 15m, nằm sát vách tường một tòa nhà của doanh nghiệp. Do đó, tán cây chỉ phát triển về một hướng. Điều độc đáo là cây khá cao nhưng cành lại sà xuống rất thấp. Nhiều cành chi chít hoa chạm cả xuống mặt đất tạo nên khung cảnh đẹp.

Cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực (Ảnh: Quốc Triều).

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) cho biết những cây phượng vĩ khác chỉ có một vài nhánh sà xuống thấp. Riêng cây này toàn bộ cành hướng xuống mặt đất nên có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Một số cành hoa chạm xuống mặt đất nên trẻ em vẫn có thể tạo dáng khá thuận lợi.

“Thấy nhiều người đăng ảnh cây phượng vĩ trên trang cá nhân nên tôi tới đây để xem. Đến nơi mới thấy cây còn đẹp và độc đáo hơn trong ảnh rất nhiều. Tán cây rộng sà xuống mặt đất tạo thành "vòm hoa" đỏ rực”, chị Mai chia sẻ.

Cành cây sà xuống thấp tạo nên "vòm hoa" (Ảnh: Quốc Triều).

Là một người yêu thích nhiếp ảnh nên anh Phạm Linh (trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) cũng tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại cây phượng vĩ này. Theo anh Linh, ngoài dáng thế độc đáo, cây còn nằm bên cạnh một tòa nhà bỏ hoang rêu phong tạo nên khung cảnh đẹp và lạ.

“Cây phượng này thật sự biết “chiều lòng người”, bởi ai đến đây cũng có cho mình những bức ảnh đẹp với khung cảnh đầy hoa”, anh Linh nói.

Một bạn trẻ chụp ảnh với hoa phượng vĩ (Ảnh: Quốc Triều).

Cây nở hoa từ tháng 5 đến tháng 7, nhưng khoảng thời gian hoa đẹp nhất kéo dài từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6. Mỗi ngày có hàng trăm người dân tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đa phần là các bạn trẻ, đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng cây phượng vĩ độc đáo này.