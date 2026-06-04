Phòng 100 triệu đồng/đêm tại khách sạn từng đón đoàn Triều Tiên ở Hà Nội

Nằm ở vị trí đắc địa, một trong những con đường sầm uất nhất Thủ đô - đường Lý Thường Kiệt, khách sạn Meliá Hanoi từng là điểm lưu trú của nhiều nguyên thủ quốc gia khi đến Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý là: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Hoàng hậu Sofia (Tây Ban Nha), Công chúa Anne (Anh), Công chúa Chulabhorn (Thái Lan) và các thành viên Hoàng gia.

Bên trong khách sạn giá phòng 100 triệu đồng/đêm ở Hà Nội (Video: Nguyễn Quỳnh Anh - Trần Thành Công).

Phòng Tổng thống của khách sạn nằm trên tầng 22, sở hữu không gian lưu trú sang trọng có mức giá 100 triệu đồng đêm.

Theo nghi thức ngoại giao, Tổng Giám đốc khách sạn sẽ trực tiếp chào đón các vị khách tại sảnh và tháp tùng lên phòng lưu trú. Tất cả các khách hàng có nhu cầu trải nghiệm hạng phòng xa hoa này đều được khách sạn chào đón, điều kiện là đặt trước 1 ngày.

Từ sảnh tầng 1, thang máy đưa khách lên tầng 22 trong vài phút. Cánh cửa thang máy mở, một hành lang yên tĩnh được trải thảm êm ái hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ trần nhà tạo cảm giác ấm áp.

Nhìn từ bên ngoài, phòng Tổng thống không phô trương bằng những chi tiết cầu kỳ. Dấu hiệu nhận biết duy nhất là tấm biển mang dòng chữ "The Presidential Suite" được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ.

Theo ông Tuấn Anh (Quản lý tầng Dịch vụ Khách hàng Cao cấp), đây là căn phòng cao cấp nhất của khách sạn, được chia thành 4 không gian chính gồm: Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm. Các khu vực đều đảm bảo được sự riêng tư, rộng rãi, tầm nhìn bao quát thành phố từ trên cao, tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt.

Phòng khách rộng hơn 60m2 trang bị đầy đủ tiện nghi, phù hợp nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp khách hoặc làm việc riêng tư. Toàn bộ căn phòng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, dùng tông màu kem, trắng ngà và nâu gỗ tạo nên cảm giác ấm áp mà vẫn thanh lịch.

Khu vực tiếp khách được bố trí ghế sofa bọc vải cao cấp với các chi tiết trang trí tinh tế. Hoa quả tươi và bánh ngọt được nhân viên khách sạn thay mới hàng ngày hoặc chuẩn bị theo yêu cầu riêng của khách.

Điểm nhấn của không gian là những ô cửa kính lớn hình vòm, kéo từ sàn đến trần hút ánh sáng tự nhiên, mở ra khung cảnh đô thị rộng lớn bên ngoài.

Không gian phòng ăn có diện tích 25m2, sức chứa khoảng 10 người. Nơi đây phù hợp cho những bữa tiệc thân mật, cuộc gặp đối tác hoặc trao đổi công việc.

Thực đơn phục vụ tại phòng ăn này được bếp trưởng của khách sạn tư vấn. Đội ngũ đầu bếp có thể đáp ứng theo yêu cầu để phù hợp khẩu vị riêng của khách.

Phòng Tổng thống có đội ngũ quản gia riêng, đáp ứng nhu cầu của các vị khách đặc biệt.

Lưu trú ở phòng Tổng thống là các chính khách, doanh nhân, vì vậy khách sạn bố trí góc làm việc nhỏ cạnh phòng khách để khách có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng.

Phòng ngủ master rộng 85m2, được trang bị rèm cửa tự động, không gian rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng ra thành phố. Điểm nhấn của căn phòng là giường cỡ lớn được đặt ở vị trí trung tâm, phủ ga trắng cao cấp mang lại cảm giác êm ái và sang trọng. Từ đây, du khách cũng có thể đưa mắt ngắm Hà Nội từ trên cao.

Kết nối với phòng ngủ là phòng tắm và phòng thay trang phục. Trong đó, phòng tắm lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu cổ điển, gam màu trắng kem và xám của đá cẩm thạch làm chủ đạo. Bồn tắm tròn jacuzzi mang đến trải nghiệm thư giãn cho toàn bộ cơ thể sau một ngày làm việc.

Cặp gương lớn viền vàng chạm khắc cầu kỳ, kết hợp cùng hệ thống đèn tường ánh vàng dịu nhẹ.

Khách ở phòng Tổng thống được hưởng đặc quyền về dịch vụ quản gia riêng từ 6h đến 22h, quyền sử dụng Premium Lounge (bữa sáng riêng tư, trà chiều từ 15h đến 17h, ăn nhẹ buổi tối với đồ uống có cồn miễn phí).

Thang máy có thể được khoá để phục vụ riêng cho khách trong quá trình lưu trú.

Công tác tại khách sạn Meliá Hà Nội đã 26 năm, bà Nguyễn Thị Châu Dung (Giám đốc kinh doanh và Tiếp thị, bên phải trong hình) cho biết, công tác an ninh cho các đoàn nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao luôn được thực hiện với những tiêu chuẩn đặc biệt nghiêm ngặt.

Bà vẫn nhớ lần khách sạn vinh dự đón đoàn của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đến lưu trú 2 đêm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2018.

"Nhân viên an ninh của đoàn tháo rời các bộ phận của tivi, điều hòa và nhiều thiết bị khác để kiểm tra chi tiết. Sau khi hoàn tất, họ lắp đặt lại như ban đầu và dán tem xác nhận đã qua kiểm tra an ninh. Sự cẩn trọng đó cho thấy mức độ khắt khe trong công tác bảo vệ đối với các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao khi công du nước ngoài”, bà nói.

Khách sạn Meliá Hà Nội được khởi công xây dựng vào tháng 10/1995 và chính thức đi vào hoạt động vào năm 1999. Khách sạn sở hữu 306 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 5 sao.