Cầu thang dựng đứng cao 10m: Leo lên khó, bước xuống là thử thách sinh tử

Được chạm khắc trực tiếp vào bờ kè sông cao khoảng 10m tại khu Kanayamacho thuộc thị trấn Gero (Nhật Bản), cầu thang được mệnh danh đáng sợ nhất Nhật Bản đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi những bức ảnh về công trình này được một nhiếp ảnh gia nghiệp dư chia sẻ.

Cầu thang gần như dựng thẳng đứng khiến việc leo lên và đi xuống trở nên khó khăn (Ảnh: Odd).

Nhìn từ một số góc chụp nhất định, cầu thang trông gần như dựng đứng với các bậc hẹp đến mức người đi khó có thể đặt trọn bàn chân, trong khi điểm tựa duy nhất chỉ là một tay vịn kim loại đã hoen gỉ.

Theo các báo cáo gần đây, cầu thang này được xây dựng từ đầu những năm 1960. Đây là thời điểm chính quyền địa phương quyết định làm bờ kè bê tông nhằm bảo vệ khu vực khỏi nguy cơ lũ lụt. Sau đó, cầu thang được bổ sung khi người dân phản ánh rằng họ không có lối xuống sông Maze để câu cá.

Độ dốc “khác thường” của cầu thang chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ giữa mặt bậc và chiều cao bậc chỉ là 1:1 trong khi tiêu chuẩn thông thường là 2:1. Dù nhà chức trách chưa đưa ra lý do chính thức cho thiết kế này, nhiều người cho rằng mục đích là nhằm giảm chi phí xây dựng xuống mức thấp nhất.

Chiếc cầu thang nguy hiểm dường như bị quên lãng suốt thời gian dài, cho tới khi vài tuần trở lại, hình ảnh về công trình bỗng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, lượng khách đổ xô tới check-in ngày càng đông.

Hiệp hội du lịch địa phương không muốn quảng bá khu vực này thành điểm du lịch vì lo ngại nguy cơ mất an toàn (Ảnh: Mainichi).

Tuy nhiên, hiệp hội du lịch thị trấn Gero tỏ ra dè dặt trong việc quảng bá công trình này như một điểm tham quan do lo ngại nguy cơ mất an toàn cao.

“Chúng tôi không thể khẳng định cầu thang này an toàn. Vì vậy đề nghị du khách cần tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chấn thương nào có thể xảy ra", đại diện của hiệp hội du lịch địa phương lên tiếng trong một phát biểu gần đây.

Trên thực tế, việc leo lên cầu thang cũng gây ra nhiều khó khăn do độ dốc bất thường, nhưng mối nguy hiểm thực sự lại nằm ở quá trình đi xuống. Độ dốc gây chóng mặt kết hợp với các bậc thang hẹp và phủ rêu, khiến trải nghiệm này trở nên cực kỳ nguy hiểm.

"Chỉ có một bên tay vịn và độ dốc gần như thẳng đứng khiến việc bước xuống cầu thang như một thử thách sinh tử", một du khách đến từ Tokyo nhận xét.