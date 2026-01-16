Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng lần đầu xuất hiện bên Vịnh Hạ Long

Ngày 15/1, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết, tỉnh lần đầu tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long, với chủ đề “Xuân Di sản - Kỳ quan số”.

Không gian sự kiện được bố trí tại hai khu vực gồm tuyến đường Công viên hoa, khu vực công viên Lán Bè thuộc phường Hồng Gai và khu vực Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh thuộc phường Hạ Long.

Mô hình đại lộ hoa sẽ được tỉnh Quảng Ninh triển khai lắp đặt bên bờ Vịnh Hạ Long (Ảnh: Đ.X.).

Nội dung xuyên suốt của Đại lộ hoa là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày hoa, mô hình linh vật, bộ chữ nghệ thuật cùng hệ thống vòm LED đa sắc, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc, gợi mở hình ảnh sinh động về kỷ nguyên số.

Sự kiện tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, ẩm thực, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân và du khách.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2, tương ứng từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Các đại cảnh trung tâm, linh vật và bộ chữ nghệ thuật tiếp tục được trưng bày đến hết tháng 3/2026.

Chương trình được tổ chức trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo, hội nhập của Quảng Ninh.

Về lâu dài, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa thường niên, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hội nhập.