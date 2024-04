Tại tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu từ ngày 28/4, xe khách du lịch, xe con nối đuôi nhau trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang hướng về nội thành để bắt đầu chuyến du lịch tại thành phố biển này (Ảnh: Trung Thi).

Du khách đến Nha Trang chủ yếu chọn các tour đi tham quan cụm đảo. Trong ảnh, nhóm du khách tập trung tại Bến tàu du lịch Nha Trang chuẩn bị lên ca nô di chuyển ra các đảo ở Vịnh Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Buổi chiều, hàng chục nghìn người dân, du khách du lịch đến Nha Trang đã đổ xô ra biển dọc theo đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng để giải nhiệt.

"Về chiều, biển Nha Trang mát mẻ nên tôi đưa 2 cháu nhỏ ra đây để vui chơi. Còn bản thân đến biển để hít thở không khí trong lành, giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc", chị Nguyễn Trang đến từ Quảng Bình chia sẻ (Ảnh: Trung Thi).

Du khách chen chân tại điểm du lịch Kỳ Co, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Hữu Đảo).

Khách đến trải nghiệm điểm du lịch Hòn Khô, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Ảnh: Quang Sáng).

Tại Quảng Nam, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, hàng nghìn du khách đã đổ về tham quan phố cổ Hội An. Thời điểm du khách chọn tham quan phố cổ thường vào buổi chiều tối, lúc này mặc dù không khí còn khá nóng, nhưng nắng cũng đã tắt và dịu mát hơn.

Các tuyến đường chính trong phố cổ như: Trần Phú, Bạch Đằng. Nguyễn Thái Học… chật kín du khách. Nhiều hàng quán thu hút du khách đến mua sắm, ăn uống, đặc biệt là các hàng nước giải khát (Ảnh: Ngô Linh).

Tại Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức "Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024".

Chương trình với chủ đề "Sóng mùa hè", diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Hoài Sơn).

Mùa du lịch biển Đà Nẵng đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi (Ảnh: A Núi).

Chương trình gồm nhiều lễ hội như thả diều nghệ thuật, triển lãm tượng cát nghệ thuật, hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024...

Ngay trong những ngày đầu, đông đảo người dân, du khách đổ về các bãi biển để tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm, chụp ảnh... (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại Nghệ An, nhiệt độ ngoài trời cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có thời điểm trên 40 độ C, nhiều người dân và du khách đến bãi biển Cửa Lò tắm giải nhiệt (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại Thanh Hóa, trong 3 ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn tắm mát, giải nhiệt (Ảnh: Thanh Tùng).

Có thời điểm các bãi tắm A, B, C, D tại thành phố biển Sầm Sơn ken đặc người (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại Quảng Bình, thời tiết nắng nóng, trong những ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, rất nhiều du khách đã lựa chọn đến các điểm du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng để tắm suối, giải nhiệt.

Trong 3 ngày đầu của dịp nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón hơn 20.000 lượt du khách. Các điểm, tuyến du lịch trong vùng thu hút đông đảo du khách lựa chọn gồm: động Phong Nha, suối Nước Moọc, sông Chày - Hang Tối, thung lũng HaVa… (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, đơn vị đã chủ động chuẩn bị chu đáo từ việc nâng cấp các dịch vụ du lịch, làm mới các điểm vui chơi, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu của du khách. Dự kiến lượng khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ tới (Ảnh: Tiến Thành).

Tại Kon Tum, theo ghi nhận từ ngày 27/4 đến 30/4, hàng nghìn du khách đã đổ về khu du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông), lượng du khách đông nên hầu hết các cơ sở lưu trú đều kín phòng (Ảnh: UBND huyện Kon Plông).

Nhằm thuận lợi cho du khách có một chuyến du lịch vui vẻ, an toàn, Hội Du lịch huyện Măng Đen phối hợp cùng lực lượng CSGT huyện tham gia điều tiết và hướng dẫn giao thông, tránh ùn tắc.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiếp nước và phát tờ rơi các điểm du lịch Măng Đen cho khách du lịch thuận tiện trong việc di chuyển, tham quan (Ảnh: Hội Du lịch Măng Đen).

Được biết, dịp 30/4, UBND huyện Kon Plông đã tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, biểu diễn nhạc Rock với chủ đề "Sắc màu của Rock". Đặc biệt là hoạt động chợ phiên Măng Đen đường Hùng Vương, thị trấn Măng Đen.

Đại diện UBND huyện Kon Plông cho biết, xác định dịp lễ sẽ nghỉ dài ngày nên huyện đã xây dựng nhiều hoạt động văn nghệ, ẩm thực xuyên suốt trong 5 ngày. Trên địa bàn huyện có 100 cơ sở lưu trú, với số lượng phòng trên 1.000 phòng, đáp ứng khoảng 5.000 khách lưu trú/ngày (Ảnh: UBND huyện Kon Plông).

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng) khu chợ đêm nằm trên tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1, thành phố Đà Lạt), có tổng chiều dài trên 1km. Đây là nơi tập trung đông người dân, du khách bậc nhất vào ban đêm ở Đà Lạt. Từ 18h, khách bắt đầu tập trung đông và càng về khuya, địa điểm này càng thu hút nhiều người tham quan, mua sắm trong các ngày nghỉ lễ (Ảnh: Minh Hậu).