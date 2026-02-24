Cần Giờ chứng minh sức hút của “thiên đường du lịch mới” trong dịp Tết

Sức hút của "thiên đường" du lịch vận hành quanh năm

Khai màn từ ngày 7/2, Green Paradise Tet Fest đã trở thành điểm du xuân nổi bật tại miền Nam, đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày và duy trì không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều tuần cho tới hết tháng 2.

Green Paradise Tet Fest thu hút khách dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Vinhomes).

Đông đảo du khách đến du xuân (Ảnh: Vinhomes).

Không chỉ cư dân TPHCM, dòng khách còn đến từ miền Đông, miền Tây và miền Bắc. Gia đình đa thế hệ, nhóm bạn trẻ, du khách quốc tế và cả nhà đầu tư cùng hòa mình vào không gian lễ hội ven biển quy mô lớn tại Đông Nam Bộ.

Lễ hội xuân Cần Giờ hút du khách mọi lứa tuổi bởi những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ (Ảnh: Vinhomes).

Du khách diện trang phục truyền thống trong ngày đầu năm (Ảnh: Vinhomes).

Con đường mai - đào, lễ hội khinh khí cầu và dù lượn lần đầu xuất hiện trong dịp Tết cùng các hoạt động văn hóa truyền thống, khu ẩm thực ba miền... đã mang lại làn gió mới cho Tết phương Nam. Cần Giờ không còn là chuyến đi “đổi gió” vài giờ mà trở thành điểm đến có thể lưu trú, vui chơi trọn ngày.

Các trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ, gieo quẻ đầu năm thu hút nhiều du khách (Ảnh: Vinhomes).

Trò chơi kéo co thu hút các bạn nhỏ tham gia (Ảnh: Vinhomes).

Tuy nhiên, lễ hội xuân lần này chỉ là phần khởi đầu của một chiến lược dài hạn. Vinhomes Green Paradise được quy hoạch là siêu đô thị an cư - du lịch - nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, phát triển theo mô hình “all-in-one” (tất cả trong một), tích hợp đồng bộ từ lưu trú, giải trí, thương mại đến chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 7.000 phòng khách sạn và resort quy tụ hơn 20 thương hiệu quốc tế như Marriott, Accor, IHG, Hyatt, Best Western… tạo năng lực tiếp nhận dòng khách lớn.

VinWonders 122ha, tổ hợp giải trí, mua sắm 24/7 Cosmo Bay, hồ Lagoon 800ha và nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi hình thành cấu trúc vận hành cả ngày lẫn đêm. Bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec, trường học, sân golf, bến du thuyền và chuỗi tiện ích cao cấp hoàn thiện hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng toàn diện.

Các tiện ích của đô thị sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 7/2027 (Ảnh: Vinhomes).

Cần Giờ đang ngày càng thay đổi diện mạo (Ảnh: Vinhomes).

Các tiện ích trọng điểm dự kiến hoàn thiện từ 2027. Giai đoạn 2028-2029, loạt công trình hạ tầng chiến lược như tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và các kết nối liên vùng đi vào vận hành, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM xuống khoảng 13 phút.

Thực tế cho thấy nhu cầu du lịch biển của người miền Nam luôn cao. Mỗi dịp cao điểm, Vũng Tàu, chỉ cách Cần Giờ khoảng 15km đường biển, gần như quá tải, dù di chuyển 3-4 tiếng từ trung tâm TPHCM. Sức hút chủ yếu dựa vào lợi thế biển tự nhiên và hệ thống lưu trú hiện hữu, thiếu tổ hợp giải trí 24/7 quy mô lớn và cấu trúc tích hợp đồng bộ.

Thị trường vẫn chấp nhận sự bất tiện đó, cho thấy nhu cầu rất lớn và ổn định. Vấn đề không nằm ở cầu, mà ở cấu trúc cung.

Nếu một điểm đến dựa chủ yếu vào biển tự nhiên vẫn có thể kín khách mỗi kỳ lễ, thì một đô thị biển được quy hoạch đồng bộ, sở hữu hệ sinh thái 5 sao và hạ tầng kết nối tính bằng phút sẽ tạo lực hút ở quy mô hoàn toàn khác. Với mục tiêu 40 triệu lượt khách mỗi năm, Cần Giờ không chỉ giải bài toán mà Vũng Tàu nhiều năm chưa thể giải quyết mà còn trở thành “cực hút” mới cho ngành du lịch quốc gia.

Boulevard Prime đón đầu tiềm năng du lịch

Trong bức tranh ấy, dòng sản phẩm nhà phố thương mại Boulevard Prime trên đại lộ Tương Lai rộng 50m chính là lựa chọn đáng cân nhắc giúp nhà đầu tư đón trọn tiềm năng du lịch.

Tọa lạc trên trục thương mại tiên phong của đô thị ESG++, đối diện hàng chục tòa cao tầng và kết nối trực tiếp ga Depot - điểm luân chuyển hành khách lớn nhất nội khu - Boulevard Prime nằm giữa tâm điểm của mọi dòng di chuyển.

Vị trí kề cận Vincom Mega Mall và hệ thống khách sạn 5 sao, tổ hợp giải trí, bệnh viện quốc tế… giúp sản phẩm hưởng trọn lưu lượng khách suốt tuần, không chỉ phụ thuộc vào mùa cao điểm.

“Khi dòng người đã hình thành sớm và mọi hướng di chuyển đều hội tụ về trục Tương Lai, thì bài toán dòng tiền chỉ còn là vấn đề thời gian”, anh Nguyễn Hiếu, nhà đầu tư vừa xuống tiền 1 căn Boulevard Prime ngay trong dịp du xuân Tết, nhận định.

Dòng khách đổ về siêu đô thị từ mọi hướng đều phải đi qua trục Tương Lai (Ảnh: Vinhomes).

Với diện tích khoảng 100m2 nhưng mức giá tương đương sản phẩm nhỏ hơn tại nhiều khu vực khác, Boulevard Prime sở hữu suất đầu tư cạnh tranh. Mặt tiền rộng, bàn giao thô linh hoạt cho phép phát triển đa mô hình từ boutique (Cửa hàng phong cách riêng), showroom (Trung tâm giới thiệu sản phẩm), minihotel (Khách sạn quy mô nhỏ) đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Chính sách đảm bảo lãi suất cố định 36 tháng và hỗ trợ lãi suất trần 9% trong 24 tháng tiếp theo tạo nền tảng tài chính vững vàng trong 5 năm đầu - giai đoạn bản lề trước khi hạ tầng và hệ sinh thái hoàn thiện đồng bộ.

Giá trị của Boulevard Prime không chỉ nằm ở hiện tại, mà ở độ hiếm của trục. Trong bối cảnh TPHCM gần như không còn quy hoạch đại lộ 50m mới, sở hữu mặt tiền trên trục lõi của một đô thị biển đồng nghĩa với nắm giữ vị thế khó sao chép trong hệ sinh thái thương mại, du lịch tương lai.

Cần Giờ, từ “ốc đảo hoang sơ”, đang vươn mình trở thành thiên đường du lịch vận hành 365 ngày mỗi năm. Boulevard Prime chính là điểm vào chiến lược cho những nhà đầu tư muốn đi trước một chu kỳ tăng trưởng dài hạn của du lịch phía Nam.