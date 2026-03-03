Bé gái 10 tuổi bị sư tử vồ khi đang cho ăn ở vườn thú Trung Quốc

Vụ việc xảy ra tại vườn thú Shantou Zhongshan (Quảng Đông, Trung Quốc) hồi tuần trước, trong khung giờ có đông khách.

Theo truyền thông địa phương, bé gái 10 tuổi được một nhân viên dẫn vào khu vực vốn được thiết kế để du khách đứng phía sau lớp bảo vệ và trải nghiệm cho sư tử cái ăn.

Tuy nhiên, theo quy định của vườn thú, bé gái chưa đủ tuổi để tham gia hoạt động tương tác này.

Nhân chứng cho biết, khi bé gái cầm miếng thịt đưa qua song sắt chuồng, con sư tử đang nằm phía trong bất ngờ bật dậy. Chỉ trong tích tắc, con vật thò chân qua khe hở giữa các thanh sắt, móc trúng ống quần và kéo mạnh em về phía chuồng.

Trung Quốc: Bé gái 10 tuổi hoảng loạn khi bị sư tử vồ (Video: Daily Mail).

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên, một số du khách vội lùi xa, trong khi những người khác gọi nhân viên hỗ trợ.

Một nhân viên chăm sóc thú đã lập tức lao tới, ôm chặt phần thân trên của bé gái để tránh em bị kéo sâu hơn vào phía trong. Trong lúc giằng co, người này với lấy một thanh kim loại đặt gần chuồng và liên tục chọc về phía chân con sư tử nhằm buộc nó phải buông ra.

Cuộc giằng co căng thẳng diễn ra khoảng nửa phút trước khi con vật chịu nới lỏng móng vuốt, cho phép nhân viên kéo bé gái ra ngoài an toàn.

Đại diện vườn thú cho biết, con sư tử có thể đã phản ứng theo bản năng săn mồi khi nhìn thấy miếng thịt trong tay bé gái. Dù sự việc gây chấn động khu tham quan, kết quả kiểm tra y tế cho thấy em chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân, không có vết thương sâu.

Bé gái sau đó được đưa tới bệnh viện để theo dõi và tiêm vaccine phòng dại theo quy trình phòng ngừa. Cùng ngày, em đã xuất viện và trở về nhà với cha mẹ.

Sư tử ở trong chuồng lôi bé gái lại gần (Ảnh: Cắt từ clip).

Gia đình bé gái không quy trách nhiệm cho vườn thú sau sự cố. Tuy nhiên, nhân viên đã đưa em vào khu vực trải nghiệm dù chưa đủ điều kiện tham gia, đã bị đình chỉ công tác và điều chuyển vị trí trong thời gian chờ rà soát nội bộ.

Vườn thú nói trên vốn nổi tiếng với các hoạt động tương tác như cho thú ăn trực tiếp và chụp hình cự ly gần, đã thông báo tạm thời đóng cửa khu vực nuôi sư tử để kiểm tra lại hệ thống chuồng trại cũng như quy trình đảm bảo an toàn cho du khách.

Ban quản lý khẳng định sẽ siết chặt quy định độ tuổi và tăng cường giám sát nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Cũng liên quan tới các sự cố trong vườn thú, trước đó một sở thú tại Thái Lan từng xảy ra việc nhân viên bị sư tử cắn chết.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2025 ở vườn thú Safari World ở Bangkok. Nạn nhân là ông Jian, 58 tuổi, nhân viên vườn thú. Tai nạn xảy ra khi ông Jian xuống xe nhặt đồ, thì bị một con sư tử trong đàn vồ lấy từ khoảng cách 10m. Tiếp đó, những con khác trong đàn nhảy vào cắn xé.

Sau tai nạn chết người, vườn thú bị phát hiện có nhiều sai phạm (Ảnh: News).

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra suốt 15 phút khiến du khách (gồm cả khách nội địa và quốc tế) hoảng sợ tột độ.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, ông Jian cho bầy thú ăn nhưng không tuân thủ các quy định an toàn của vườn thú. Các nhân viên tới can thiệp, đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng ông đã qua đời ngay khi tới nơi.

Đây cũng là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra tại vườn thú này.

5 cá thể sư tử liên quan đến vụ tấn công chết người bao gồm Trump, Bite, On, Ai và Yao, đều khoảng 10 tuổi, đã bị đưa vào chuồng tạm để theo dõi hành vi.