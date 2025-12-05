7 trải nghiệm ở Sydney khiến du khách Việt say lòng

Tham quan biểu tượng Sydney Opera House và Sydney Harbour Bridge

Nhắc tới Sydney, không thể bỏ qua Nhà hát Sydney Opera House. Du khách có thể tham gia tour tham quan nội khu hoặc thưởng thức bữa ăn ngoài trời trong khung cảnh nhà hát hiện lên như cánh buồm trắng vươn mình ra biển lớn.

Phía sau, cầu Sydney Harbour Bridge uy nghiêm mở ra trải nghiệm leo Cầu Cảng Sydney, nơi thu trọn toàn cảnh thành phố cùng vịnh cảng lấp lánh trong tầm mắt. Đó chính là cách thành phố này gửi lời chào choáng ngợp mà tinh tế đến bất kỳ ai ghé thăm.

Các vườn thú tại Sydney là nơi thiên nhiên và con người giao hòa trong nhịp sống thành thị đầy năng lượng (Ảnh: Destination NSW Content Library).

Gặp gỡ động vật hoang dã bản địa của Australia

Giữa nhịp sống hiện đại, Sydney vẫn lưu giữ nhịp thở của thiên nhiên qua những vườn thú và thủy cung đẳng cấp thế giới như Taronga Zoo, WILD LIFE Sydney Zoo và SEA LIFE Sydney Aquarium ngay trong lòng thành phố.

Bước ra ngoài trung tâm, du khách có thể ghé thăm Sydney Zoo hay Featherdale Sydney Wildlife Park - những điểm dừng đáng nhớ trên hành trình tới Blue Mountains. Xa hơn nữa, các chuyến đi trong ngày đến Central Coast (Iris Lodge Alpacas, Australian Reptile Park) hoặc Port Stephens (Oakvale Wildlife Park) sẽ đưa du khách đến gần hơn với thế giới động vật bản địa.

Trải nghiệm phà địa phương - phương tiện công cộng độc đáo của Sydney

Đi phà là một cách thi vị để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của Sydney. Chỉ với một chiếc thẻ Opal hoặc thông qua thẻ hoặc thiết bị không tiếp xúc, du khách dễ dàng lên phà từ Circular Quay để đến những điểm nổi tiếng như bãi biển Manly Beach, vườn thú Taronga, Luna Park, vùng ngoại ô Kirribilli.

Với mức giá chỉ 9,65 AUD mỗi ngày (từ thứ sáu đến chủ nhật) hoặc 19,30 AUD (từ thứ hai đến thứ năm), thẻ Opal mở ra hành trình di chuyển không giới hạn khắp mạng lưới giao thông công cộng Sydney.

Khám phá cung đường biển Bondi - Coogee là trải nghiệm khó quên trong trái tim lữ khách (Ảnh: Destination NSW Content Library).

Ngắm bờ biển trên cung đường Bondi - Coogee

Vào mùa xuân, cung đường ven biển Bondi - Coogee dài hơn 6km khoác lên mình vẻ tươi mới. Bắt đầu từ bãi biển Bondi Beach sôi động, du khách có thể hòa mình vào nhịp sống đại dương, dừng chân tại Bondi Icebergs Pool xanh ngọc để lưu lại khoảnh khắc đặc trưng của Sydney.

Từ ly cà phê đậm đà phong vị đến bữa tiệc hải sản tươi ngon, du khách đi qua một hành trình vị giác trọn vẹn (Ảnh: Destination NSW Content Library).

Thưởng thức văn hóa cà phê và hải sản tươi sống

Sydney được mệnh danh là thành phố có văn hóa cà phê phát triển hàng đầu Australia.

Nhà hàng The Grounds of Alexandria gây ấn tượng với không gian xanh mướt, trong khi Black Star Pastry níu chân du khách bằng vị bánh dâu tây dưa hấu đặc trưng. Một địa điểm nổi danh khác là Sydney Fish Market - chợ hải sản lớn nhất Nam bán cầu, thiên đường tôm, cua, cá và hàu tươi rói.

Dự kiến một chợ hải sản mới sẽ được ​​khai trương vào ngày 19/1/2026 với lượng khách tham quan có thể hơn 6 triệu người/năm.

Khám phá muôn kiểu mua sắm

Sydney mang đến vô vàn lựa chọn mua sắm, từ trung tâm thương mại sang trọng đến chợ phiên bản địa. Tại Queen Victoria Building và Pitt Street Mall, du khách có thể đắm chìm trong thế giới thời trang cao cấp; trong khi DFO Homebush và Birkenhead Point Outlet lại là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ săn hàng hiệu giá hời.

Vào cuối tuần, các khu chợ của Sydney bừng sức sống. The Rocks Markets rực rỡ với đồ thủ công, thời trang và ẩm thực đường phố; Glebe Markets là thiên đường của những ai yêu thích phong cách vintage còn Paddington Markets lại sôi động cùng các nhà thiết kế trẻ sáng tạo.

Vào mùa xuân, không khí trong lành khiến việc leo núi hay picnic đặc biệt lý tưởng (Ảnh: Destination NSW Content Library).

Hòa mình với thiên nhiên tại Blue Mountains

Chỉ 90 phút lái xe hoặc 2 giờ đi tàu từ Sydney, Blue Mountains mở ra một thế giới khác với núi non mờ sương, thác nước trắng xóa và những thị trấn nhỏ yên bình như Leura và Katoomba. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm cáp treo Scenic World, chuyến tàu leo núi dốc nhất thế giới, cùng những con đường mòn dẫn lối đến các điểm ngắm cảnh ven vách đá với tầm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của dãy Blue Mountains.

