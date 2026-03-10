5 năm để con ăn ngủ ở 50 nước, 2 vợ chồng người Mỹ ân hận

Cả nhà du lịch vòng quanh thế giới suốt 5 năm

Gia đình anh Phil Lockwood gồm vợ chồng và 3 người con (Reagan, Brooklyn, Colt) sinh sống tại Denver, bang Colorado (Mỹ).

Quyết định đưa cả nhà đi khắp thế giới của hai vợ chồng xuất phát từ năm 2020 - thời điểm nhiều gia đình rơi vào tình trạng xáo trộn vì dịch bệnh. Khi đó, trường học chuyển sang học trực tuyến. Các thói quen sinh hoạt bị phá vỡ và tương lai khó đoán định.

Trong hoàn cảnh đó, anh Phil cho rằng, du lịch sẽ mang tới cảm giác ổn định.

Khoảnh khắc gia đình tới thăm Chiang Rai, Thái Lan (Ảnh: Phil Lockwood).

"Nếu các con phải học qua màn hình, tại sao không thay sách giáo khoa bằng điểm đến thực tế, để địa lý, văn hóa và trải nghiệm thành bài học", anh Phil nghĩ.

Khi lên đường, họ cũng lập một kênh YouTube riêng để ghi lại hành trình. Ban đầu, kênh chỉ có bạn bè và người thân theo dõi. Sau đó, lượng người xem tăng dần từ vài nghìn tới hàng trăm nghìn. Tới nay, kênh có hơn nửa triệu người đăng ký.

Việc chia sẻ mọi thứ trên mạng thời điểm đó có vẻ rất tự nhiên. Nó giúp chuyến đi có cấu trúc rõ ràng hơn và tiền quảng cáo, tài trợ thương hiệu cũng giúp gia đình bù đắp chi phí du lịch đắt đỏ.

Thời gian đầu, anh Phil thấy họ có quyết định đúng đắn. Cả nhà cùng gắn bó và khám phá thế giới với nhau. Các con được học cách thích nghi với môi trường mới, gặp nhiều người trên thế giới. Gia đình quen với cách sống mà không cần lịch trình cố định.

Chỉ trong vòng 5 năm, họ đã đặt chân tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các điểm đến nối tiếp nhau liên tục, từ sa mạc ở Abu Dhabi (UAE), những đền đài cổ tại Ấn Độ cho tới vùng đất băng giá ở Nam Cực đều được họ đặt chân tới.

Hành trình này được gia đình chia sẻ lên kênh cá nhân với tên gọi "Always Be Changing", mang lại khoản lợi nhuận để họ chi trả chi phí du lịch toàn thời gian.

Thời gian đầu, gia đình rất háo hức trước mỗi hành trình khám phá mới (Ảnh: Phil Lockwood).

Thời gian đầu, 3 đứa trẻ hào hứng khám phá điều mới lạ, thích trò chuyện với người mới gặp. Còn bản thân anh Phil nghĩ mình đang đi đúng hướng.

"Khi đó, tôi chưa hiểu rõ lợi ích phải đánh đổi bằng điều gì", anh thừa nhận.

Khi những rạn nứt xuất hiện

Trên thực tế, không phải đứa trẻ nào trong gia đình cũng muốn trải nghiệm cuộc sống như vậy.

Con trai út Colt rất thích sự thay đổi liên tục. Reagan - con riêng của anh Phil từ cuộc hôn nhân trước - cũng thích đi đây đó. Nhưng sau đó, con muốn quay lại trường để được học trực tiếp.

Trong khi Brooklyn thì khác. Con dần mất hứng thú với việc di chuyển liên tục.

Gia đình đặt chân tới Nam Cực (Ảnh: Phil Lockwood).

Những chuyến bay đường dài vào giờ khuya, lịch trình khám phá dày đặc từ các bảo tàng tới hoạt động văn hóa chủ yếu cho người lớn, khiến bọn trẻ thấy mệt mỏi.

Chứng kiến cảnh Brooklyn không còn hào hứng với các điểm đến mới, tỏ ra khó chịu với những chuyến bay đêm và không muốn tiếp tục xuất hiện trên video, anh Phil nhận ra, có lẽ lý do "làm giàu trải nghiệm tuổi thơ" lại trở thành gánh nặng cho các con.

Cuối cùng, Brooklyn trao đổi thẳng thắn rằng, con muốn trở về nhà và quay lại trường học. Con chỉ muốn du lịch giống như kỳ nghỉ gia đình bình thường. Những ý kiến của con khiến anh giật mình và hiểu ra hai vợ chồng phải chấp nhận thực tế. Họ phải từ bỏ cuộc sống vốn dày công xây dựng suốt 5 năm qua.

Khi trở về quê nhà ở Denver, Reagan tốt nghiệp và vào Đại học. Brooklyn quay lại học trực tiếp tại trường trung học. Colt vẫn học trực tuyến để giữ sự linh hoạt. Nhịp sống của họ chậm lại, sinh hoạt ổn định hơn và các con trở nên độc lập.

Brooklyn vẫn còn chút tiếc nuối vì gia đình không dừng lại những chuyến đi sớm hơn. Cô gái đang cố gắng xây dựng tình bạn trong khu phố nơi những đứa trẻ khác đã lớn lên cùng nhau suốt nhiều năm.

Cô cũng tiếc nuối giai đoạn trung học cơ sở được sống cùng bạn bè. Đó là những câu chuyện đồng trang lứa và cảm giác thuộc về một cộng đồng. Tính cách của Brooklyn trở nên khép kín hơn khiến anh Phil băn khoăn không hiểu rõ liệu đây chỉ là dấu hiệu của tuổi dậy thì, hay hệ quả của những năm tháng không có bạn bè cố định.

Kết thúc hành trình dài đi khắp thế giới, vị khách người Mỹ cho rằng, nếu được làm lại, anh sẽ chọn cách tới các địa điểm ít hơn, dừng lại ở mỗi nơi lâu hơn, giúp các con có thời gian xây dựng tình bạn. Anh cũng cân nhắc kỹ hơn việc chia sẻ cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.

Hiện gia đình vẫn đi du lịch cùng nhau khoảng vài lần trong một năm. Đó là những chuyến đi ngắn vào thời điểm các con được nghỉ học. Cậu bé Colt tỏ ra hào hứng còn Brooklyn vẫn chưa muốn tham gia chuyến đi nào kể từ khi gia đình ổn định cuộc sống.

"Mỗi quyết định luôn đi kèm sự đánh đổi. Và đôi khi, phải rất lâu sau khi lựa chọn được đưa ra, cha mẹ mới nhận ra mình chưa thực sự biết ranh giới đúng sai nằm ở đâu", anh bộc bạch.