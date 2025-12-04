2,3 triệu lượt khách tới Vincom Black Friday 2025

Vincom Black Friday 2025 mở màn ấn tượng lễ hội mua sắm cuối năm

Sức nóng của Black Friday là điều không thể phủ nhận, đặc biệt tại các trung tâm thương mại (TTTM) quy tụ mật độ thương hiệu cao cấp dày đặc và chỉ tung ưu đãi trong 3 ngày cuối tháng 11.

Tại Vincom Center Đồng Khởi, Vincom Center Bà Triệu hay Landmark 81, cảnh khách xếp hàng từ 9h sáng chờ TTTM mở cửa tái diễn.

Khách háo hức xếp hàng từ sớm trước Vincom Center Bà Triệu sáng 28/11 (Ảnh: Vincom).

Khu vực thử đồ và quầy thanh toán tại các TTTM Vincom luôn kín người, có thời điểm khách phải chờ 30-40 phút nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng. “Ngay khi mở chương trình, hàng gần như hết sạch, chúng tôi phải nhập bổ sung gấp 3 lần”, quản lý một thương hiệu thời trang chia sẻ.

Khách hàng vừa thử tận tay, vừa chốt đơn những sản phẩm sale (giảm giá) hấp dẫn tại Vincom (Ảnh: Vincom).

Một yếu tố khác góp phần tăng nhiệt cho Black Friday tại Vincom năm nay chính là loạt ưu đãi sâu, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của các thương hiệu quốc tế. Điểm chung của các nhãn hàng là mạnh tay đưa những mặt hàng bán chạy, phù hợp nhiều lứa tuổi vào nhóm giảm giá khiến khách hàng dễ đưa ra quyết định.

Năm nay, Vincom lần đầu phối hợp ACFC và VinClub triển khai ưu đãi dành riêng cho khách hàng hạng Vàng - Bạch kim - Kim cương, giảm thêm 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng trong giai đoạn 22-30/11.

Song song với đó, khách di chuyển bằng XanhSM Bike & Car được giảm 15% cho mọi chuyến đến Vincom, giúp giải quyết hiệu quả bài toán di chuyển trong giờ cao điểm.

Không khí tấp nập tìm những món đồ ưng ý giữa mùa giảm giá lớn nhất năm (Ảnh: Vincom).

Vincom cùng VinClub và XanhSM đem đến combo (gói) tiện ích ưu đãi đặc biệt cho khách hàng (Ảnh: Vincom).

Thắp sáng lễ hội Giáng Sinh “Bừng sáng ước mơ”

Ngay sau Black Friday, từ ngày 1/12, toàn bộ hệ thống Vincom đồng loạt “thay áo” đón mùa Giáng sinh khi 89 TTTM trên cả nước cùng thắp sáng cây thông biểu tượng và khởi động hoạt động “Bừng sáng ước mơ”.

Đây cũng là thời điểm mở màn chuỗi sự kiện lễ hội lớn của Vincom: đại nhạc hội, diễu hành, workshop (buổi trao đổi), hoạt động gia đình và chương trình countdown (đếm ngược) cuối năm.

Cây thông Vincom - điểm hẹn mỗi mùa lễ hội (Ảnh: Vincom).

Trong hai ngày 5-6/12, 89 TTTM Vincom trên cả nước sẽ đồng loạt thắp sáng cây thông biểu tượng và ra mắt loạt góc check-in (chụp ảnh) sáng tạo, tiếp tục trở thành điểm hẹn Giáng sinh quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt.

Lễ thắp sáng cây thông tại Vincom Mega Mall Royal Island (Hải Phòng) ngày 5/12 với sự góp mặt của ca sĩ Quang Hùng MasterD được kỳ vọng mở màn cho một mùa lễ hội rực rỡ.

Song song với đó, từ ngày 7/12/2025 đến 28/2/2026, Vincom Center Landmark 81 tiếp tục tạo sức hút mới với phiên bản pop-art lễ hội B.Duck Cityfuns lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Chú vịt B.Duck nổi tiếng toàn cầu tới giữa lòng Sài Gòn, biến nơi đây thành thành phố lễ hội sắc vàng rực rỡ - một không gian check-in đậm chất quốc tế dành riêng cho mùa cuối năm.

Chuỗi TTTM Vincom sẽ liên tiếp chiêu đãi khách mua sắm với loạt sự kiện sôi động vào tháng 12 (Ảnh: Vincom).

Điểm nhấn mới của lễ hội “Bừng sáng ước mơ” là dịch vụ giao quà độc quyền “Dream Christmas Delivery” hợp tác giữa Vincom và XanhSM. Dịch vụ mang đến trải nghiệm gói quà và giao quà miễn phí cho khách hàng có hóa đơn từ 2 triệu đồng từ ngày 5/12 đến 24/12 tại 14 TTTM Vincom Mega Mall và Vincom Center.

Chỉ cần gửi quà tại các Dream Gift Lounge trong TTTM, khách hàng sẽ được ông già Noel XanhSM mang túi quà lấp lánh ghé từng ngôi nhà và trao tận tay người nhận đúng dịp Giáng sinh.

Ngoài ra, Vincom tiếp tục đồng hành cùng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025 (1/12/2025 - 18/1/2026) với vai trò nhà tài trợ vàng. Trong tháng 12, hàng trăm thương hiệu đa ngành tại Vincom sẽ đồng loạt kích hoạt ưu đãi, hứa hẹn biến tháng 12 thành “tháng vàng mua sắm lớn nhất năm”.