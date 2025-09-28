16 tiếng vượt "vùng tử thần", chàng trai Ba Lan lập kỳ tích ở đỉnh Everest

Đây là lần thứ ba anh Bargiel chinh phục “nóc nhà thế giới” cao 8.849m. Hai lần trước, vào năm 2019 và 2022, anh phải bỏ cuộc do điều kiện thời tiết nguy hiểm. Lần này, anh kiên cường vượt qua thử thách và thực hiện thành công điều mà chưa ai làm được.

“Đỉnh núi thật sự vô cùng gian nan. Tôi chưa từng ở trên độ cao như vậy lâu đến thế, mỗi điều đó thôi đã là một thử thách lớn. Trượt tuyết xuống từ Everest mà không dùng oxy là giấc mơ đã ấp ủ trong tôi nhiều năm”, Bargiel nói.

Vận động viên Ba Lan trượt tuyết xuống từ Everest không dùng bình oxy (Video: The Guardian).

Theo cơ sở dữ liệu Himalayan, hơn 6.000 người đã leo lên Everest, chỉ khoảng 200 người trong số đó không dùng oxy bổ sung. Một số người từng trượt tuyết xuống từ Everest, nhưng chưa từng có ai hoàn thành trọn vẹn hành trình liên tục từ đỉnh xuống trại căn cứ trong tình trạng không dùng bình oxy.

Trong hành trình lần này, chàng trai 37 tuổi mất gần 16 giờ để vượt qua “vùng tử thần” trên 8.000m, nơi áp suất oxy thấp tới mức nguy hiểm, có thể gây phù não, tràn dịch phổi và thậm chí tử vong.

Anh Andrzej Bargiel là một nhà trượt tuyết mạo hiểm chuyên nghiệp (Ảnh: RB).

Sáng hôm sau, anh trượt qua đoạn Khumbu Icefall, được mệnh danh là một trong những phần nguy hiểm nhất Everest vì đầy tháp băng và khe nứt sâu, trước khi trở về trại gốc.

Anh cho biết đã chia chặng trượt thành hai phần để có thể đi qua Icefall trong điều kiện an toàn hơn vào buổi sáng. Trong đoạn đường này, anh còn được hỗ trợ bởi một chiếc drone (máy bay không người lái) do người em trai Bartek điều khiển để dẫn đường.

Đội ngũ của Bargiel gọi đây là “cột mốc mang tính đột phá trong thế giới trượt tuyết leo núi”. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng ca ngợi kỳ tích của Andrzej Bargiel, ông viết trên mạng xã hội X: “Bầu trời là giới hạn ư? Không phải với người Ba Lan! Andrzej Bargiel vừa trượt tuyết từ Everest”.

Anh Andrzej Bargiel hoàn thành trọn vẹn hành trình liên tục từ đỉnh xuống trại căn cứ trong tình trạng không dùng bình oxy (Ảnh: Bartłomiej Pawlikowski).

Trước khi lập kỳ tích ở Everest, Bargiel từng gây chấn động khi trở thành người đầu tiên trượt tuyết xuống từ K2 vào năm 2018.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2020, anh chia sẻ: “Không ai tin điều đó khả thi, ngay cả anh trai tôi cũng nghi ngờ. Nhưng tôi đã học được giá trị của sự kiên nhẫn và chỉ chính bạn mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực”.