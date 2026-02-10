Yoosun Rau má tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 có tổng diện tích trưng bày khoảng 100.000m², quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Điểm hẹn xúc tiến thương mại đầu năm

Là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm đầu năm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, hướng tới mục tiêu kết nối sản xuất - tiêu dùng, quảng bá thương hiệu quốc gia và thúc đẩy thị trường nội địa phát triển bền vững.

Sự kiện được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người tiêu dùng, đối tác và khách tham quan trong 12 ngày tổ chức, đặc biệt trong dịp cao điểm mua sắm và trải nghiệm đầu xuân.

Gian hàng của Yoosun Rau má tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 (Ảnh: Yoosun Rau má).

Yoosun Rau má đồng hành chăm sóc làn da người Việt

Trong khuôn khổ hội chợ, Yoosun Rau má hiện diện với vai trò là thương hiệu chăm sóc mát lành làn da, quen thuộc với nhiều gia đình Việt hơn 20 năm qua, góp phần mang đến các giải pháp hỗ trợ làm dịu da, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước những tác động thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Với thành phần có chứa chiết xuất rau má, Yoosun Rau má hướng tới nhóm người dùng đa dạng trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đặc biệt phù hợp trong các tình trạng da bị rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da, khô nẻ…, những vấn đề thường gia tăng trong thời điểm giao mùa và dịp Tết.

Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 là dịp để Yoosun Rau má kết nối với người tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm, lắng nghe nhu cầu và định hướng phát triển phù hợp sử dụng hàng ngày cho gia đình Việt.

Đây là dịp để Yoosun Rau má kết nối với người tiêu dùng (Ảnh: Yoosun Rau má).

Không gian trải nghiệm Yoosun Rau má tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại gian hàng Yoosun Rau má, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc da đến từ nhãn hàng Yoosun Rau má như kem bôi da Yoosun Rau má, sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau má, dầu massage cho bé Yoosun Rau má… cho từng thành viên trong gia đình.

Người dùng được trải nghiệm sản phẩm và nhận tư vấn sử dụng trong các tình huống da thường gặp; tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm trong không khí hội chợ đầu xuân sôi động và nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia minigame.

Thông qua các hoạt động tại hội chợ, Yoosun Rau má tiếp tục khẳng định uy tín của thương hiệu hơn 20 năm có mặt trên thị trường, giúp các gia đình thêm yên tâm tận hưởng trọn vẹn niềm vui sum vầy ngày Tết.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, gian hàng Yoosun Rau má hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân thân thiện, nơi kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, cùng gia đình Việt đón Tết an tâm - lành da - trọn vẹn yêu thương.

