Cô dâu Cao Bằng xinh như hoa hậu, diện áo người Tày ngày cưới gây sốt

Vấn khăn đội đầu, đeo chiếc vòng bạc lên cổ rồi sửa sang lại trang phục, cô dâu Vi Thị Liệu (SN 1999) thực hiện các nghi lễ trước khi về nhà chú rể Hoàng Minh Trỗi (SN 1996, ở Cao Bằng) làm dâu.

Không chọn váy cưới màu trắng kiểu hiện đại, Liệu cùng chồng quyết định mặc trang phục truyền thống của nam - nữ dân tộc Tày trong ngày trọng đại.

Hình ảnh đám cưới bình dị, hạnh phúc của cặp đôi quê Cao Bằng đã nhận được nhiều lượt tương tác và lời khen của cư dân mạng.

Cô dâu Vi Thị Liệu diện trang phục truyền thống của người Tày trong đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi từng ấp ủ dự định sẽ mặc bộ trang phục truyền thống của người Tày chứ không chọn váy cưới kiểu hiện đại. Khi mặc lên mình bộ trang phục này, tôi cảm thấy rất tự hào", cô dâu quê Cao Bằng bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô dâu cho biết đám cưới được tổ chức vào cuối tháng 12/2025. Gần đây, loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong ngày trọng đại được Liệu đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi của cộng đồng mạng.

Trước thềm hôn lễ, vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất lựa chọn trang phục truyền thống của người Tày để mặc trong ngày về chung một nhà. Theo đó, cả cô dâu và chú rể đều diện áo dài màu chàm - trang phục quen thuộc của đồng bào Tày trong các dịp lễ, Tết và sinh hoạt văn hoá cộng đồng.

Theo chia sẻ của Liệu, áo dài truyền thống của phụ nữ Tày không cầu kỳ hay sặc sỡ. Toàn bộ trang phục có màu chàm, điểm nhấn là hàng cúc áo chạy từ cổ xuống nách, thay vì khoá kéo phía sau lưng như áo dài của người Kinh.

Khi mặc, người phụ nữ sử dụng thêm dải thắt lưng buộc ngang eo, kết hợp với khăn vấn đầu, vòng bạc đeo cổ và chuỗi xà tích ở thắt lưng làm phụ kiện trang trí. Trong khi đó, áo dài của nam giới có màu sắc tương đồng nhưng không có thắt lưng, phần thân áo buông xuôi theo dáng người, tôn lên vẻ khỏe khoắn, giản dị.

Theo phong tục của người Tày, ngày ăn hỏi, nhà trai mang sang nhà gái những lễ vật được đặt trong rổ tre, gồm: Bánh chưng, bánh dày, xôi, rượu… Bên cạnh đó còn có mâm hoa quả, xôi gà phủ giấy đỏ do người thân chú rể chuẩn bị.

Trong ngày trọng đại, gia đình hai bên mời họ hàng, bạn bè và bà con làng xóm đến chung vui suốt 2 ngày. Khi làm lễ rước dâu, đôi vợ chồng trẻ thực hiện nghi thức báo cáo với tổ tiên. Trước lúc cô dâu Vi Thị Liệu bước ra khỏi nhà, chú rể nhẹ nhàng cúi xuống đi đôi dép mới cho vợ - hành động giản dị nhưng chứa đựng sự trân trọng, yêu thương và trách nhiệm trên chặng đường hôn nhân phía trước.

Cặp đôi chụp ảnh cưới với kiểu váy cưới hiện đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Theo phong tục của người Tày, cô dâu chuẩn bị thêm chăn, gối, khăn mặt để đưa về nhà chồng... làm thủ tục nhận họ", cô cho hay.

Đám cưới của Vi Thị Liệu và chồng diễn ra trong không khí ấm cúng, ngập tràn lời chúc phúc của họ hàng, làng xóm.

Gia đình hai bên cách nhau gần 200km, cô dâu, chú rể và quan khách phải di chuyển hơn 4 tiếng bằng ô tô khá vất vả. Điều khiến đôi trẻ hạnh phúc nhất là vẫn giữ gìn trọn vẹn nét văn hoá ẩm thực và trang phục truyền thống của người Tày trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Ngoài ấn tượng về trang phục cưới, gương mặt xinh đẹp của Vi Thị Liệu cũng được cộng đồng mạng chú ý.

Vi Thị Liệu và chồng quen nhau vào dịp Tết năm 2025. Khi đó, anh trai của Liệu quen biết Hoàng Minh Trỗi nên mời chàng trai về tham gia tiệc mổ lợn đón Tết cùng gia đình.

Lần gặp gỡ đầu tiên diễn ra khá ngắn ngủi, cô gái quê Cao Bằng chưa có nhiều ấn tượng về Minh Trỗi. Vài tháng sau, chàng trai mới chủ động nhắn tin làm quen. Ban đầu, Liệu trả lời tin nhắn một cách chừng mực, không mấy hào hứng.

Cô dâu Vi Thị Liệu trong trang phục của phụ nữ dân tộc Tày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Càng trò chuyện, cả hai càng hiểu nhau hơn. Theo thời gian, Liệu cảm nhận ở người đối diện sự chín chắn trong suy nghĩ và cảm giác “an toàn”.

“Sau gần một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đây là thời điểm cả hai đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mong muốn xây dựng tổ ấm”, cô gái quê Cao Bằng chia sẻ.

Hiện tại, cặp đôi tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng son. Liệu kinh doanh tại nhà, còn chồng làm công việc văn phòng.

Cô dâu cho biết, hai vợ chồng có nhiều dự định cho tương lai nhưng chưa tiện tiết lộ. Điều cả hai mong mỏi nhất là một cuộc hôn nhân bền chặt, hạnh phúc viên mãn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để gắn bó đến lúc đầu bạc răng long.