Yêu kỹ sư Pháp, cô dâu Việt kể cú sốc về cuộc sống không như mơ ở trời Âu

Tình yêu bất ngờ từ một chuyến du lịch

Huỳnh Hoa (31 tuổi) vốn sinh sống ở TPHCM còn Alex (32 tuổi) là chàng kỹ sư lập trình người Pháp. Hai con người xa lạ trở thành mảnh ghép định mệnh của nhau sau chuyến du lịch khám phá Việt Nam của Alex cách đây 6 năm.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu mới quen nhau, Huỳnh Hoa tâm sự, trước năm 2017, cô làm việc trong một ngân hàng. Áp lực chỉ tiêu, quãng đường di chuyển quá xa và mệt mỏi khiến Hoa không có thời gian cho bản thân, giao lưu gặp gỡ bạn bè.

Sau đó, cô quyết định nghỉ việc. Khoảng thời gian nghỉ ngơi tìm công việc mới, Hoa tham gia một ứng dụng kết bạn. Tình cờ một ngày, cô nhận được tin nhắn của một chàng trai ngoại quốc.

Hoa nghỉ việc ngân hàng và tìm công việc mới để có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình.

"Tôi thường rất quan trọng lời chào mở đầu. Chàng trai nào chỉ nhắn một chữ "Hi" hay "Hello" (xin chào) là không bao giờ tôi phản hồi bởi chỉ chào nhau như thế thì rất hời hợt. Tuy nhiên, không hiểu hôm ấy vì sao, tôi lại phản hồi tin nhắn của Alex chỉ sau một chữ "Hi", Huỳnh Hoa nhớ lại.

Chàng trai Alex khi đó chia sẻ mình đang có chuyến du lịch thăm bạn bè, khám phá TPHCM và muốn tìm một người đồng hành. Trò chuyện trên mạng, cả hai cảm thấy rất hợp ý và có nhiều điểm tương đồng nên hẹn gặp mặt.

Huỳnh Hoa hẹn một người bạn đi cùng. Cả nhóm gặp nhau lần đầu nhưng cảm thấy rất gần gũi, cởi mở. Hoa giới thiệu cho Alex những món ăn ngon không thể bỏ qua khi đến Việt Nam, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Trở về Pháp sau chuyến du lịch, chàng kỹ sư lập trình cứ vương vấn mãi một bóng hình.

Dù chênh lệch múi giờ khoảng 5 tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian nhắn tin, trò chuyện cùng cô gái Việt mỗi ngày.

Một tháng sau, anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Huỳnh Hoa có đôi chút bất ngờ trước tình yêu sét đánh ấy. Cô từng trải qua một mối tình 5 năm sâu đậm nên có chút dè chừng.

Tuy vậy, cô gái trẻ cũng nhận ra, từ lúc nào, mình đã mong chờ những cuộc gọi, những buổi trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ của chàng trai Pháp.

Biết được đối phương cũng có tình cảm với mình, Alex quyết định nghỉ việc sang Việt Nam sinh sống gần 3 năm.

"Khi sinh sống ở Việt Nam, Alex tìm được công việc làm tại nhà cho một công ty ở châu Âu. Thời gian này, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu rõ về nhau, nuôi lớn tình yêu mỗi ngày và quyết định tiến tới hôn nhân", cô gái sinh năm 1992 nói.

Yêu chàng trai người Pháp, Huỳnh Hoa nhận ra, ẩn sau một vẻ ngoài châu Âu là một tâm hồn châu Á bởi Alex rất chân thành, chín chắn, nghiêm túc trong tình yêu.

"Tôi hay trêu kiếp trước anh ấy là người Việt chứ không phải người Pháp", Huỳnh Hoa tâm sự.

Trong khoảng thời gian gần 3 năm tìm hiểu, Huỳnh Hoa cũng đã có lần sang Pháp để thăm bố mẹ của Alex. Gia đình của Alex sống ở ngôi làng một vùng núi nước Pháp.

Bố của anh là một tài xế lái xe đã nghỉ hưu còn mẹ làm thu ngân trong một cửa hàng. Ngoài giờ làm, họ vẫn canh tác nông nghiệp, trồng trọt.

Những cú sốc năm đầu làm dâu ở trời Âu

Năm 2020, cặp đôi kết hôn. Huỳnh Hoa theo chồng sang Pháp. Alex sớm trở lại với công việc ở Luân Đôn (Anh). Lúc này, Huỳnh Hoa mới lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Tuy nhiên, cô gái trẻ gặp phải không ít cú sốc trong hành trình làm dâu xa xứ.

Nhiều chuyện khó khăn tới mức cô từng nghĩ, cuộc sống nơi đây "không như mơ" và nước Pháp dường như không thuộc về cô.

Huỳnh Hoa kể, khó khăn đầu tiên là về ngôn ngữ. Hoa chỉ biết tiếng Anh nên suốt một năm đầu, cô không thể giao tiếp với ai ngoài chồng.

Khi nói chuyện với bố mẹ Alex, cô phải nhờ chồng phiên dịch nên đôi bên không chia sẻ được nhiều. Nhiều lúc cô cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Huỳnh Hoa từng sống nhiều năm ở TPHCM, thành phố sầm uất và sôi động bậc nhất của Việt Nam. Khi theo chồng sang Pháp, cô chuyển đến một ngôi làng vùng núi giáp biên giới Pháp và Thụy Sĩ.

Cảnh sắc yên bình nhưng đôi khi vắng vẻ đến buồn tẻ. Sự đối lập về hai không gian sống khiến Hoa không khỏi buồn chán, muốn về Việt Nam.

Để hòa nhập với cuộc sống mới, Huỳnh Hoa dành một năm miệt mài học tiếng Pháp và giành được bằng B1. Tháng 12/2021, khi đã có bằng B1, cô đặt mục tiêu phải đi làm.

Gia đình nhà chồng ở vùng núi nên nơi đây không dồi dào nguồn công việc như ở các thành phố lớn của Pháp. Huỳnh Hoa mong muốn được làm các công việc liên quan đến kỹ năng về ngân hàng, mua bán như trước đây khi còn ở Việt Nam. Tuy nhiên, cô không tìm được công việc như ý.

"Tôi gửi rất nhiều đơn xin việc nhưng không nơi nào gọi. Cuối cùng tôi xin vào một quầy sushi ở siêu thị. Công việc này phù hợp với tôi thời điểm đó", Huỳnh Hoa nhớ lại.

Khung cảnh yên bình nơi Hoa sinh sống cùng gia đình chồng ở Pháp.

Quầy sushi này chỉ có Hoa và một nhân viên. Họ phải làm việc luôn tay. Huỳnh Hoa luôn cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày. Những hôm đồng nghiệp nghỉ ốm, một mình cô gái Việt phải đứng quầy làm liên tục trong 12 giờ. Dẫu vậy, cô vẫn không được chủ ghi nhận.

"Ở Việt Nam, đi làm ở ngân hàng, rồi ở sân bay, tôi đều rất vui vẻ. Còn qua đây, tôi thường bị mắng nhiếc. Tôi nhận ra có sự đối xử khác biệt giữa tôi và các nhân viên người Pháp. Đó thực sự là cú sốc với tôi. Tôi thấy nặng nề khi đến cửa hàng, nhiều đêm còn mơ đến những chuyện không vui khi đi làm", cô gái trẻ chia sẻ.

Thấy vợ vất vả, Alex khuyên Huỳnh Hoa nên nghỉ việc để tìm công việc phù hợp. Đúng thời điểm đó là mùa đông nên anh đã đưa Huỳnh Hoa về Việt Nam để cô bớt nhớ nhà.

Sau 4 tháng ở Việt Nam, cô gái trẻ tiếp tục về "quê chồng" rải đơn xin việc. Lần này, Huỳnh Hoa tham gia phỏng vấn trực tiếp tại một cửa hàng và may mắn được nhận vào làm ở vị trí thu ngân.

Huỳnh Hoa cho biết, công việc thu ngân khá áp lực. Tuy nhiên, vì đã nói và đọc tiếng Pháp tốt hơn nên Hoa có thể đọc được các thông hiển thị trên máy tính, thực hiện tốt các công việc của mình.

Siêu thị của Hoa quy định làm 1 giờ sẽ được nghỉ 3 phút, 8 giờ sẽ được nghỉ 24 phút để ăn trưa. Cô thường đảm nhận làm ca sớm từ 6h30 mỗi ngày.

Làm việc tại vị trí này, Hoa có những đồng nghiệp tốt tính, quản lý nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ cô.

"Tôi nhận ra, không phải người Pháp nào cũng giống chủ cũ. Quản lý mới rất tốt bụng và hỗ trợ tôi rất nhiều", Hoa nói.

Cô gái trẻ dần hòa nhập với cuộc sống mới.

Chinh phục bố mẹ chồng bằng món ăn Việt

Nhớ lại quãng thời gian làm dâu trên đất Pháp, Huỳnh Hoa cũng không thể nào quên kỷ niệm ăn khoai tây suốt một tháng trời.

Cô kể: "Tôi vốn quen ăn cơm gạo nhưng sang đây gia đình chồng lại ăn khoai tây bởi đây là nguồn tinh bột chính. Bố mẹ chồng giải thích khoai tây đem lại nhiều năng lượng, phù hợp với khí hậu lạnh ở Pháp. Tôi ăn một tháng thì không thể ăn tiếp được nữa".

Thấy vợ gặp khó khăn khi bắt nhịp với bữa ăn của gia đình, Alex chủ động tìm mua thêm một số thực phẩm phù hợp để Huỳnh Hoa thay đổi. Trong mỗi bữa ăn của gia đình Alex, bên cạnh những món Âu lại xuất hiện thêm một số món ăn Việt.

Bố mẹ Alex rất thích các món ăn Việt con dâu nấu.

Bố mẹ của Alex lần nào cũng tò mò nếm thử. Họ ngày càng bị cuốn hút bởi những món ăn Việt. Thấy bố mẹ chồng hào hứng thảo luận về món ăn mình nấu, Huỳnh Hoa nhận ra ẩm thực đúng là con đường ngắn nhất để cô rút ngắn khoảng cách với bố mẹ chồng.

Cứ như vậy, mỗi tuần, Huỳnh Hoa đều tranh thủ nấu món ăn Việt để cả nhà cùng thưởng thức. Tình cảm của cô dâu Việt với bố mẹ chồng người Pháp vì thế ngày một khăng khít hơn.

Thời gian gần đây, sau khi sắp xếp được thời gian hợp lý cho công việc, Huỳnh Hoa đã lập một kênh nội dung để chia sẻ về cuộc sống của mình trên đất Pháp.

Chia sẻ về quyết định này, cô nói: "Tôi muốn chia sẻ về hành trình hòa nhập vùng đất mới của mình tới mọi người để những ai vì một lý do nào đó thay đổi môi trường sống có thêm kinh nghiệm.

Tôi đã từng chỉ muốn về nước, muốn bỏ cuộc và cảm thấy lạc lõng khi bị sốc văn hóa, chật vật đi xin việc. Nhưng sau cùng, tôi cũng đã bắt nhịp được với cuộc sống mới.

Điều đó giúp tôi khám phá ra bản thân có thể vượt qua khó khăn, cũng có thể giữ gìn và vun đắp tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất.

Cuộc sống của tôi từng không như mơ nhưng hiện tại thì rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi đi đến một quốc gia nào đó, tôi nghĩ mọi người nên có sự chuẩn bị tốt về ngôn ngữ, về kỹ năng nghề nghiệp, về tâm lý... để tránh phải trải qua những khoảng thời gian bỡ ngỡ như tôi".

Ảnh: NVCC