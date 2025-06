Yamaha NVX 2025: Lái mượt phố đông, bứt phá theo cách riêng với YECVT

Thiết kế Supersport: Khi xe tay ga mang linh hồn của một chiếc mô tô thể thao

Yamaha NVX 2025 gây ấn tượng với loạt tinh chỉnh hiện đại về công nghệ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yamaha NVX 2025 đã tạo dấu ấn thị giác với thiết kế khí động học khác biệt so với phần lớn các mẫu scooter (xe tay ga) hiện nay. Chi tiết đáng chú ý nhất là phần trục giữa được đặt cao, thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe phân khối lớn, mang đến gợi nhớ về dáng dấp một chiếc mô tô thể thao.

Thiết kế thân xe NVX V3 nổi bật với hai đường gân “kick-down” (đường gia tốc) và “kick-up” (đường lướt nghiêng) biểu tượng của các mẫu R-Series. Những đường nét vừa tăng tính thẩm mỹ vừa tạo cảm giác thân xe luôn sẵn sàng bứt tốc.

Thiết kế thân xe nổi bật với hai đường gân “kick-down” và “kick-up”.

Phần đầu xe được tinh chỉnh với cụm đèn pha LED projector kép, tích hợp dải đèn LED định vị và đồng hồ TFT đặt chìm trong tay lái một chi tiết thường thấy trên các mẫu mô tô thể thao, giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin khi vận hành.

Trải nghiệm lái thể thao: Cá tính dẫn đầu, cảm xúc làm chủ tay lái

Ngoài thiết kế, NVX 2025 còn tối ưu trải nghiệm lái thể thao với phần trục giữa được nâng cao tạo cảm giác như đang điều khiển một chiếc xe thể thao. Bên cạnh đó, yên xe được thiết kế dạng hai tầng, chất liệu của đệm yên được cải tiến mang lại cảm giác ngồi rộng rãi và êm ái hơn, đặc biệt trong những hành trình dài.

Sức mạnh của NVX đến từ khối động cơ Blue Core 155cc kết hợp cùng công nghệ van biến thiên VVA, đảm bảo vận hành mượt mà ở mọi tốc độ và khả năng tăng tốc ổn định.

NVX V3 gây ấn tượng với công nghệ mới YECVT hiện đại.

Đặc biệt, phiên bản NVX 2025 GP và SP còn được trang bị hệ truyền động điện tử YECVT - công nghệ mới lần đầu xuất hiện trên dòng xe tay ga Yamaha tại Việt Nam. Không vận hành theo cơ chế vô cấp truyền thống, YECVT sử dụng mô-tơ điện để điều chỉnh tỉ số truyền động. Người lái có thể lựa chọn giữa hai chế độ: Town - vận hành êm ái, tiết kiệm, phù hợp với giao thông đông đúc và Sport giúp tăng tốc dứt khoát hơn trên những cung đường lớn.

Một tinh chỉnh đáng chú ý khác trên NVX 2025 là tính năng giảm số (downshift) thông qua nút bấm “Shift” bố trí ở tay trái. Cơ chế này cho phép người lái chủ động can thiệp vào quá trình vận hành, linh hoạt điều chỉnh tốc độ động cơ tùy theo tình huống thực tế. Nhờ khả năng kiểm soát dải vòng tua theo ý muốn, người lái có được cảm giác làm chủ hoàn toàn chiếc xe, điều hiếm thấy ở các dòng tay ga thông thường.

Bổ trợ cho trải nghiệm vận hành ổn định và an toàn trên Yamaha NVX 2025 là bộ lốp không săm có kích thước lớn, giúp tăng độ bám đường và cải thiện đáng kể khả năng phản hồi khi phanh gấp hoặc vào cua ở tốc độ cao. Ngoài ra, cốp xe có dung tích lên đến 24,5 lít cũng là một điểm cộng đáng kể, đủ không gian để chứa các vật dụng cá nhân, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trang bị hiện đại, an toàn tối đa cho chiếc tay ga thể thao thế hệ mới

NVX 2025 được nâng cấp với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS can thiệp khi phát hiện hiện tượng trượt, giúp người lái tăng tốc an toàn hơn và vào cua ổn định hơn. Đồng thời, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị cho bánh trước hạn chế tình trạng bó cứng bánh khi phanh gấp, đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành cho xe.

NVX 2025 sở hữu loạt trang bị đảm bảo an toàn tối đa

NVX 2025 phiên bản thể thao SP và GP được trang bị màn hình màu TFT 4.2 inch có thể tùy chỉnh theo 3 chế độ là tiêu chuẩn, năng động và thể thao, lấy cảm hứng từ buồng lái xe đua. Màn hình có thể kết nối với ứng dụng Y-Connect để hiển thị bản đồ Google Maps cùng hệ thống dẫn đường turn-by-turn, hoặc nhận thông báo về tin nhắn, cuộc gọi, mang đến trải nghiệm lái thông minh và tiện lợi.

Yamaha NVX thế hệ mới còn gây ấn tượng với khóa thông minh Smartkey giúp khởi động, khóa xe và mở yên tiện lợi, đồng thời tăng cường chống trộm với công nghệ mã hóa hiện đại. Đèn báo phanh gấp ESS tự động nháy xi-nhan sau, cảnh báo kịp thời cho phương tiện phía sau, nâng cao an toàn khi phanh gấp.

Hệ thống Stop & Start System đảm bảo hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, NVX 2025 còn được tích hợp hệ thống Stop & Start thông minh, tự động tắt máy khi dừng chờ như tại đèn đỏ và khởi động lại một cách mượt mà nhờ bộ Smart Motor Generator. Tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, mà còn duy trì sự êm ái trong quá trình vận hành, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.