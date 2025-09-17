Yadea giới thiệu hệ sinh thái xe điện thông minh cho sinh viên

Đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi xanh

Ông Vương Gia Trung - Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Yadea bày tỏ mong muốn đồng hành đẩy mạnh dự án phát triển xe điện hai bánh tại Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải, giao thông xanh, môi trường xanh, cuộc sống xanh như những mũi nhọn phát triển trọng tâm.

Dòng xe Yadea Oris phiên bản đặc biệt Yadea cùng Soobin (Ảnh: Yadea).

Theo chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng quy định: từ tháng 7/2026, xe máy xăng dầu sẽ bị cấm lưu thông trong khu vực Vành đai 1 (Hà Nội). Điều này không chỉ cho thấy quyết tâm của Chính phủ, mà còn mở ra bài toán đối với các doanh nghiệp xe điện. Nhóm khách hàng được kỳ vọng sẽ thích nghi và tiên phong thử nghiệm là học sinh - sinh viên, những người có ý thức về môi trường và sự chủ động tiếp cận công nghệ mới.

Yadea - thương hiệu xe điện toàn cầu, hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ được nhìn nhận là nhà sản xuất lớn, mà còn được kỳ vọng góp phần biến thông điệp vĩ mô này thành thực tế ở quy mô từng giảng đường, từng mùa tựu trường.

Yadea kỳ vọng biến xe điện như một “thiết bị thông minh di động”

Yadea đang thực hiện cuộc cải cách trong kế hoạch định nghĩa xe điện tại thị trường Việt Nam. Thay vì tham gia cuộc đua truyền thống về hiệu suất động cơ hay giảm chi phí, nhãn hàng đã chọn con đường khác, đó là biến xe điện thành một "thiết bị thông minh di động" không thể thiếu và cũng không thể tách rời.

Không chỉ tập trung vào cải thiện công nghệ pin và hệ thống sạc nhanh để giải quyết những nỗi lo của người dùng xe điện, Yadea đi xa hơn bằng cách tích hợp hệ sinh thái kết nối thông minh. Từ việc theo dõi hành trình, quản lý từ xa đến khả năng tương tác qua smartphone, Yadea đang viết lại định nghĩa về phương tiện giao thông thông dụng - xe máy.

Nhãn hàng cũng biết cách đọc vị tâm lý thế hệ trẻ. Thay vì nhấn mạnh tính thực dụng, Yadea chú trọng đến yếu tố cảm xúc và thể hiện cá tính thông qua thiết kế đa dạng, màu sắc trẻ trung. Đây có thể được xem là một nước đi thông minh khi thế hệ Z ngày càng coi trọng việc thể hiện bản sắc cá nhân qua những lựa chọn tiêu dùng.

Đại sứ thương hiệu Yadea Việt Nam - Soobin (Ảnh: Yadea).

Khác với các thế hệ trước, sinh viên hiện tại không chỉ có ý thức môi trường rõ ràng mà còn sẵn sàng thể hiện quan điểm của mình thông qua hành động tiêu dùng cụ thể. Trong khi phụ huynh quan tâm đến yếu tố an toàn và tính kinh tế, thì sinh viên lại ưu tiên công nghệ. Nắm bắt được tâm lý này, Yadea đã tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt với chính sách "Thu cũ đổi mới", nhằm xóa bỏ rào cản tài chính, dễ dàng tiếp cận được với túi tiền sinh viên.

Chương trình đang diễn ra trên toàn quốc, từ nay đến hết ngày 31/10, người dùng có thể mang bất kỳ xe xăng hoặc xe điện cũ của mọi thương hiệu, đến hệ thống cửa hàng Yadea để đổi sang các dòng xe mới gồm Yadea Ossy và Orla (Orla P, Orla P Gấu Dâu, Orla Gấu Dâu, Orla thường). Khách hàng sẽ được trợ giá đến 2 triệu đồng, đồng thời miễn 2% thuế trước bạ, qua đó giảm đáng kể chi phí sở hữu xe điện và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Chương trình “Thu cũ đổi mới” (Ảnh: Yadea).

Sự khác biệt của Yadea là chiến lược "localization" (địa phương hóa) thông minh. Thay vì áp dụng một mô hình cố định toàn cầu, thương hiệu này đã cá nhân hóa sản phẩm, chính sách ưu đãi và dịch vụ để phù hợp với văn hóa, thói quen và khả năng tài chính của sinh viên Việt Nam. Từ thiết kế màu sắc phù hợp với thẩm mỹ châu Á cho đến các gói trả góp linh hoạt, mọi chi tiết đều được tính toán để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Việt.

Đơn cử trong khuôn khổ dự án “Not just a ride, it’s a Yadea lifestyle” (Không chỉ là chuyến đi, đó là phong cách sống Yadea) diễn ra ngày 14/9, Yadea ra mắt bộ đôi xe đạp trợ lực điện FLIT & VITO. Với thiết kế nhỏ gọn, thông minh và tiện lợi, hai mẫu xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt mà còn thể hiện rõ triết lý “localization” của Yadea.

Từ màu sắc trẻ trung hợp gu thẩm mỹ châu Á đến mức giá cùng chính sách ưu đãi dễ tiếp cận, FLIT & VITO được xem là lựa chọn tối ưu cho thế hệ trẻ, góp phần khẳng định phong cách sống xanh và hiện đại.