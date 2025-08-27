Ý tưởng thiết kế nội thất từ những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới

Khi ngôn ngữ nghệ thuật đi vào nội thất

Trong thiết kế nội thất, công năng là điều kiện cần, nhưng cảm xúc mới là giá trị đủ. Khi một món đồ vừa phục vụ nhu cầu sử dụng, vừa khơi gợi cảm giác muốn ngắm nhìn, chạm vào và sống cùng, nó đã vượt khỏi giới hạn của vật dụng - trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Nguồn cảm hứng của Artful Collection 2025 - thương hiệu NORDIC đến từ nhiều mạch nguồn: Những kiệt tác điêu khắc phương Tây, hình tượng văn hóa Á Đông và cả kỳ quan thiên nhiên. Tất cả được cảm hóa thành ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, vừa mang tính quốc tế, vừa gần gũi với tinh thần Á Đông.

Từ điêu khắc đến thiết kế nội thất

Nếu hội họa lưu giữ khoảnh khắc bằng màu sắc, thì điêu khắc ghi dấu bằng khối và đường nét. Khi được ứng dụng vào nội thất, ngôn ngữ ấy được “dịch” sang công năng:

Thinker Armchair gợi nhắc dáng ngồi trầm tư của tuyệt tác điêu khắc “The Thinker” (Auguste Rodin), nhưng được tính toán công thái học, nâng đỡ cột sống, tạo sự thoải mái lâu dài.

The Kiss Coffee Table lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc “The Kiss” (Auguste Rodin), với cấu trúc chân bàn đan cài chắc chắn, vừa gợi kết nối hình ảnh vừa đảm bảo độ bền.

Lisa Bed thanh lịch và bí ẩn như nụ cười Mona Lisa, tối giản nhưng cân bằng, mang lại sự yên bình trong không gian nghỉ ngơi.

Buff Dining Table & Chair cách điệu hình tượng trâu - nghé, biểu tượng bền bỉ của văn hóa Á Đông, thành những đường nét chắc khỏe mà tinh tế.

Sondoong Cabinet & TV Shelf tái hiện vòm đá và địa tầng uốn lượn của Hang Sơn Đoòng, biến nội thất thành mảnh ghép của kỳ quan thiên nhiên.

NORDIC - Nội thất thiết kế theo chuẩn châu Âu cho người Việt

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập là kết quả của hàng trăm giờ nghiên cứu và thử nghiệm - từ việc lựa chọn gỗ sồi nhập khẩu, xử lý bề mặt bằng công nghệ lau dầu để giữ nguyên vẻ thô mộc, đến việc hoàn thiện từng chi tiết inox mạ PVD tinh xảo.

Những tiêu chuẩn này giúp Artful Collection vừa mang tính nghệ thuật, vừa đảm bảo công năng sử dụng lâu dài, đúng tinh thần nội thất thiết kế theo chuẩn châu Âu cho người Việt mà NORDIC theo đuổi.

PGS.TS.KTS. Vũ Hồng Cương - Trưởng khoa Nội thất, Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhận xét: “Artful Collection đánh dấu bước tiến mới của NORDIC khi mạnh dạn đưa nghệ thuật điêu khắc vào từng chi tiết thiết kế. Đây là một bản sắc riêng, khác biệt trên thị trường”.

Khi nghệ thuật hòa quyện cùng công năng, nội thất không chỉ dừng ở vai trò vật dụng mà trở thành bạn đồng hành trong đời sống. Mỗi món đồ kể một câu chuyện, khơi gợi một cảm xúc, giúp con người tìm thấy sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và tinh thần.

Artful Collection 2025 chính là lời mời gọi: Hãy để nghệ thuật hiện diện trong từng khoảnh khắc sống, để không gian không chỉ đẹp, mà còn có hồn.

Với tinh thần thiết kế đồ nội thất tối giản châu Âu, mỗi sản phẩm của NORDIC được nghiên cứu và thiết kế tỉ mỉ từ kích thước, chất liệu đến trải nghiệm sử dụng, mang đến không gian sống tiện nghi vượt trội cho người Việt.

