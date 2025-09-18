Xu hướng tiêu dùng xanh của cha mẹ hiện đại

Nhu cầu chọn sản phẩm an toàn cho trẻ trong xã hội hiện đại

Với làn da và mái tóc mỏng manh, trẻ em dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường hay hóa chất từ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Các chuyên gia da liễu cảnh báo, việc sử dụng sản phẩm không phù hợp có thể gây kích ứng, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Làn da trẻ em vốn nhạy cảm, cần được bảo vệ bằng sản phẩm an toàn và dịu nhẹ (Ảnh: Borome).

Vì vậy, phụ huynh hiện đại ngày càng quan tâm tới việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, công thức dịu nhẹ và được kiểm nghiệm đầy đủ. Đây không chỉ là bảo vệ vẻ ngoài, mà còn là chăm sóc toàn diện cho sức khỏe của trẻ.

Lời khuyên cho phụ huynh khi chọn sản phẩm cho trẻ

Phụ huynh cần trang bị kiến thức cơ bản và lựa chọn sản phẩm phù hợp, ưu tiên những thương hiệu minh bạch và đã được kiểm nghiệm an toàn cho trẻ.

Đọc kỹ nhãn thành phần: Cha mẹ nên ưu tiên sản phẩm có chiết xuất thiên nhiên như hoa cúc, nha đam, yến mạch… và tránh parabens, sulfate hay hương liệu tổng hợp. Điều này giúp hạn chế tối đa nguy cơ dị ứng.

Chọn độ pH cân bằng: Các sản phẩm có độ pH 5,5 gần với độ pH tự nhiên của da trẻ, giúp duy trì độ ẩm và hàng rào bảo vệ da. Đây là tiêu chí quan trọng mà nhiều phụ huynh còn bỏ qua.

Chứng nhận kiểm nghiệm: Chỉ nên chọn sản phẩm đã được công bố mỹ phẩm và kiểm nghiệm bởi cơ quan có thẩm quyền. Giấy phép minh bạch là “lá chắn niềm tin” để phụ huynh yên tâm hơn.

Thử nghiệm trước khi dùng: Dù sản phẩm có uy tín, phụ huynh vẫn nên thử một lượng nhỏ trên vùng da tay của bé để theo dõi phản ứng trước khi sử dụng toàn thân.

Kiến thức tiêu dùng xanh giúp phụ huynh đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn sản phẩm cho con (Ảnh: Borome).

Borome - thương hiệu Việt tiên phong xu hướng xanh

Borome, thương hiệu Việt phát triển dòng sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dầu xả dành riêng cho trẻ em. Các sản phẩm của Borome đã được công bố mỹ phẩm và kiểm nghiệm chất lượng theo quy định của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Thương hiệu Borome chia sẻ: “Chúng tôi hướng tới công thức dịu nhẹ, an toàn, đồng hành cùng cha mẹ trong việc chăm sóc con trẻ, đồng thời minh bạch giấy tờ để tạo dựng niềm tin bền vững”.

Sữa tắm Borome Children’s Body Wash - sản phẩm đã được công bố mỹ phẩm số PCBSPMP 227439/24/CBMP-QLD, đáp ứng tiêu chí an toàn cho trẻ (Ảnh: Borome).

Sữa tắm trẻ em Borome Children’s Body Wash là một trong những sản phẩm được nhiều phụ huynh quan tâm. Sản phẩm này có công thức dịu nhẹ với chiết xuất từ hoa cúc La Mã và quả mâm xôi, giúp làm sạch nhẹ nhàng mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Độ pH 5,5 phù hợp với làn da nhạy cảm, góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da bé.

Xu hướng tiêu dùng xanh không chỉ là lựa chọn nhất thời, mà đã trở thành chuẩn mực cho cha mẹ trong xã hội hiện đại. Sự xuất hiện của các thương hiệu nội địa như Borome, với minh bạch trong kiểm nghiệm và cam kết chất lượng, cho thấy doanh nghiệp Việt có thể đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình chăm sóc toàn diện cho trẻ.

