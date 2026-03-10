Xôn xao biển báo giao thông kỳ lạ xuất hiện ở Trung Quốc

Tại thành phố Thiên Tân nằm ở miền Bắc Trung Quốc, giáp với Bắc Kinh, nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp một biển báo giao thông có hình minh họa khá hài hước. Trên biển là hình vẽ hoạt hình một tài xế và hành khách đang cười nói trong xe, kèm dòng chữ: “Đùa giỡn khi lái xe là rất nguy hiểm”.

Sau khi được du khách chụp lại và đăng lên mạng, tấm biển nhanh chóng được lan truyền, khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Trong khi đó, một cư dân địa phương lại cho rằng tấm biển hoàn toàn hợp lý.

“Chúng tôi thật sự cần nó. Chồng tôi thường xuyên bỏ lỡ ngã rẽ hoặc vượt đèn đỏ khi tôi ngồi cạnh vì hai người nói chuyện quá vui. Tôi không biết vì sao ở các thành phố khác lại không có biển này”, một người địa phương chia sẻ.

Biển báo với dòng chữ: “Đùa giỡn khi lái xe là rất nguy hiểm” (Ảnh: SCMP).

Nhiều du khách nhận xét không chỉ nội dung mà cách thể hiện bằng hình vẽ hoạt hình cũng khiến biển báo trở nên ấn tượng. Một du khách bình luận: “Có lẽ chỉ Thiên Tân mới cần loại biển báo như thế này”.

Thực tế, nhận xét này phần nào phản ánh đặc trưng văn hóa của thành phố. Từ lâu, Thiên Tân đã được gọi là “thành phố của sự hài hước”. Nơi đây nổi tiếng với loại hình nghệ thuật dân gian tướng thanh (xiangsheng) - một dạng hài đối thoại truyền thống của Trung Quốc.

Tướng thanh thường được biểu diễn bởi hai nghệ sĩ đối đáp qua lại, đôi khi là độc thoại. Loại hình nghệ thuật này được cho là xuất hiện ở Bắc Kinh vào cuối triều Thanh (1644-1912).

Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt đối với biểu diễn đường phố thời đó, nhiều nghệ sĩ đã chuyển sang Thiên Tân - nơi có môi trường biểu diễn cởi mở hơn.

Người dân tham gia nhảy cầu... cho vui tại Thiên Tân (Ảnh: SCMP).

Là một thành phố cảng sầm uất, Thiên Tân tập trung đông đảo người lao động và tầng lớp bình dân, tạo nên lượng khán giả lớn cho nghệ thuật tướng thanh. Trước thời đại Internet, nhiều câu chuyện hài nổi tiếng khắp Trung Quốc đã được lan truyền qua radio và truyền hình từ đây.

Trong những năm gần đây, Đức Vân Xã - đoàn tướng thanh do nghệ sĩ Quách Đức Cương (Guo Degang) sáng lập - tiếp tục góp phần đưa loại hình nghệ thuật này trở nên phổ biến, đặc biệt thu hút giới trẻ.

Chính vì lớn lên trong môi trường văn hóa như vậy, người dân Thiên Tân thường được biết đến với tính cách vui vẻ và thích pha trò. Điều này phần nào lý giải vì sao một biển báo “cấm đùa khi lái xe” lại xuất hiện tại đây.

Không chỉ trong nghệ thuật, sự hài hước còn thể hiện trong nhiều hoạt động đời thường. Năm 2023, thành phố này từng gây chú ý khi một nhóm người trung niên và cao tuổi thường xuyên nhảy cầu xuống sông Hải Hà để bơi như một thú vui, thu hút du khách từ khắp Trung Quốc tới xem.

Một người đàn ông lớn tuổi trước khi nhảy xuống nước còn hô khẩu hiệu hài hước: “Còn sống phút nào thì vui trọn vẹn 60 giây của phút đó”.

Thiên Tân là thành phố ở Trung Quốc nổi tiếng với sự hài hước (Ảnh: SCMP).

Thực tế, tấm biển gây sốt trên mạng chỉ là một phần trong hơn 30 biển báo giao thông dạng hoạt hình được dựng tại Thiên Tân từ năm 2008. Loạt biển này do Từ Mậu Lâm (Xu Maolin) - giáo viên tiếng Trung đã nghỉ hưu và là họa sĩ biếm họa tự học - thiết kế, với mục đích nhắc nhở người tham gia giao thông theo cách hài hước và dễ nhớ hơn.

Đến nay, vẫn chưa có dữ liệu cho thấy việc đùa giỡn khi lái xe từng gây tai nạn tại Thiên Tân. Tuy vậy, tấm biển độc đáo này vẫn khiến nhiều người tin rằng ở “thành phố hài hước” của Trung Quốc, ngay cả giao thông cũng phải… cảnh giác với sự vui tính của người dân.