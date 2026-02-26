Vụ chuỗi trà sữa bị tố "ăn cắp chất xám": Tiêu hủy 9.000 ly và bồi thường

Ngày 26/2, họa sĩ Trần Thành Đạt (27 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) xác nhận, chuỗi trà sữa T.P. có địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xuống TPHCM trực tiếp làm việc, xin lỗi vì tự ý lấy tác phẩm "Nhong nhong nhong" của nam họa sĩ này in lên khoảng 10.000 ly giấy để bán hàng.

Artwork (tác phẩm nghệ thuật) "Nhong nhong nhong" - tranh vẽ linh vật ngựa - đã được họa sĩ Đạt ký hợp đồng độc quyền tác phẩm với Nhà sách Phương Nam.

Chuỗi trà sữa T.P. đã in artwork "Nhong nhong nhong" của họa sĩ Trần Thành Đạt lên khoảng 10.000 ly giấy (Ảnh: P.M.).

Theo anh Đạt, dựa trên tinh thần thiện chí nhằm khép lại vụ việc mà không cần can thiệp pháp lý sâu hơn, phía trà sữa T.P. bồi thường số tiền 10 triệu đồng cho họa sĩ do xâm phạm quyền tác giả, tổn thất uy tín và danh dự của tác giả cũng như vi phạm quyền độc quyền của Nhà sách Phương Nam trong thời gian qua.

"Mục đích của tôi là lên án hành vi vi phạm luật bản quyền chứ không đòi hỏi đền bù nên tôi và Nhà sách Phương Nam thống nhất chuyển toàn bộ số tiền 10 triệu đồng vào quỹ Trái tim cho em để ủng hộ trẻ em nghèo phẫu thuật tim miễn phí", anh Đạt chia sẻ.

Nam họa sĩ trẻ cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã ủng hộ, lên tiếng để đòi lại bản quyền của tác phẩm. "Tôi mong vấn nạn "ăn cắp chất xám" sẽ kết thúc để không ai phải lên tiếng đòi lại công bằng giống mình", anh Đạt lên tiếng.

Chủ của chuỗi trà sữa T.P. khẳng định đã tiêu hủy khoảng 9.000 ly giấy có in artwork "Nhong nhong nhong" (Ảnh: P.M.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà P. (33 tuổi, chủ của chuỗi trà sữa T.P.), cho biết phía đơn vị đã nhận lỗi sai về mình, xin không thanh minh thêm và mong muốn vụ việc khép lại trong êm đẹp.

Bà P. cho biết trong số khoảng 10.000 ly trà sữa có dán artwork "Nhong nhong nhong", đơn vị chỉ bán ra khoảng 1.000 ly có hình ảnh này vào dịp Tết, số ly còn lại đơn vị đã tiêu hủy.

"Tôi đã xuống TPHCM gặp phía Nhà sách Phương Nam để trình bày toàn bộ sự việc và xin lỗi. Đây là bài học sâu sắc cho chúng tôi", bà P. nói.

Chủ của chuỗi trà sữa T.P. cúi đầu xin lỗi tác giả và các đơn vị liên quan (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, vào dịp đầu năm, chuỗi trà sữa T.P. liên hệ với họa sĩ Trần Thành Đạt ngỏ ý xin sử dụng artwork "Nhong nhong nhong" in lên ly của quán nhưng anh Đạt trả lời không được, do tác phẩm đã được ký độc quyền với bên khác.

Sau đó, anh Đạt phát hiện trà sữa T.P. đăng hình ly có in artwork của mình để bán cho khách nên anh chủ động liên hệ trao đổi, nhắc nhở và yêu cầu ngừng sử dụng cho mục đích thương mại. Vì bị tự ý sử dụng artwork, nam họa sĩ đã lên án vụ việc.

Phía chuỗi trà sữa T.P. đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook lời xin lỗi đến nam họa sĩ, Nhà sách Phương Nam và khách hàng. Phía T.P. thừa nhận "chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về phạm vi bảo hộ bản quyền đối với các sản phẩm sáng tạo" nên đã in hơn 10.000 ly giấy. Đồng thời, khẳng định hiện không còn sử dụng loại ly có in artwork này nữa.