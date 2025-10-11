Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và Lipovitan truyền cảm hứng bền bỉ, tiếp sức mùa cuối năm

Nguyễn Trần Duy Nhất - Tấm gương của tinh thần thép

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ học, Nguyễn Trần Duy Nhất sớm bước lên sàn đấu và để lại dấu ấn trong bộ môn Muay Thái. Với 7 lần vô địch thế giới, anh đã chứng minh, danh hiệu chỉ dành cho những người bền bỉ, kiên định và chưa từng gục ngã trước thử thách.

Trên võ đài, có những lúc Duy Nhất bị chấn thương, có lúc đối diện với những đối thủ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng chưa một lần anh chùn bước. Điều làm nên sức mạnh của anh không dừng lại ở kỹ thuật, mà hơn cả là ở bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục.

Nguyễn Trần Duy Nhất là minh chứng sống động cho câu nói: Sức mạnh nằm ở ý chí, bền bỉ và kỷ luật (Ảnh: Lipovitan).

Phẩm chất bền bỉ và kiên định trước mọi thử thách là tinh thần Lipovitan muốn lan tỏa. Đây cũng là nét tương đồng với hàng triệu người lao động Việt, luôn nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

Nếu Duy Nhất ngày ngày rèn luyện và chiến đấu trên võ đài để giữ vững ngọn lửa đam mê võ thuật, thì người lao động cũng đang bước lên “võ đài cuộc sống” của riêng mình: miệt mài dưới nắng gió công trường, bền bỉ nơi xưởng sản xuất hay kiên cường giữa sóng gió khơi xa. Họ đều mang trong mình ý chí vững vàng, nỗ lực vượt qua giới hạn để tiếp tục giữ trọn ngọn lửa nghề.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đại diện cho tinh thần bền chí và kiên định của hàng triệu người lao động Việt Nam (Ảnh: Lipovitan).

Thấu hiểu những nỗ lực và giá trị bền chí của người lao động, Lipovitan chọn đồng hành như một nguồn tiếp sức tin cậy, gửi gắm một thông điệp động viên: Hãy vững chí bởi sau mỗi giọt mồ hôi và thử thách, thành quả xứng đáng sẽ chờ đợi ở phía trước.

Một năm trọn vẹn năng lượng cùng “Bật nắp trúng vàng”

Chỉ còn ít ngày nữa là chương trình “Bật nắp trúng vàng - Uống càng nhiều, trúng càng đã” sẽ khép lại, với phần thưởng là 1.230 nhẫn vàng trao đến khách hàng khắp cả nước.

Đây không chỉ là những phần thưởng giá trị, mà còn là lời tri ân Lipovitan gửi đến hàng triệu người lao động đã miệt mài cống hiến để tạo nên một năm ý nghĩa.

“Thông qua chương trình, Lipovitan muốn gửi lời động viên rằng hãy giữ sức bền, tiếp thêm năng lượng để khép lại năm cũ rực rỡ và chuẩn bị cho năm mới đầy hứng khởi”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Nguyễn Trần Duy Nhất đồng hành cùng chương trình “Bật nắp trúng vàng” (Ảnh: Lipovitan).

Cách tham gia chương trình “Bật nắp trúng vàng”: Mua sản phẩm Lipovitan mật ong phiên bản khuyến mại, bật nắp và tìm mã trúng thưởng bên dưới nắp khoen.

Thời gian: từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/11.

Thể lệ và giải thưởng chi tiết được cập nhật tại website của Lipovitan.