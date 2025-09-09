Vợ làm rơi 2 chiếc nhẫn, chồng đào bới 18 tấn rác tìm lại

Theo BBC, câu chuyện bắt đầu khi Steve Van Ysseldyk và vợ là bà Jeannine (đã kết hôn 26 năm) mang về một túi bắp rang từ rạp chiếu phim.

Khi làm rơi túi bắp trong vườn, Jeannine không hay biết rằng 2 chiếc nhẫn quý trên tay mình cũng rơi vào bên trong. Túi bắp sau đó bị cho vào thùng ủ phân và đem đi xử lý. Chỉ đến khi phát hiện nhẫn không còn, cả hai mới bàng hoàng.

Ngay hôm sau, Steve quyết định đến bãi rác Mission Sanitary Landfill (bang British Columbia) để bắt đầu cuộc tìm kiếm đầy gian nan. "Tôi khá lạc quan. Tôi biết mình phải tìm cho bằng được, vì vợ tôi cần lấy lại những chiếc nhẫn", Steve chia sẻ với truyền thông.

Ông thậm chí đã kiểm tra lại camera an ninh tại nhà để xác định thời điểm nhẫn rơi mất, rồi lần theo manh mối đó để bắt đầu đào bới. Bà Jeannine ban đầu hoài nghi, lo rằng đơn vị quản lý bãi rác sẽ không cho Steve tìm kiếm, đồng thời hiểu việc tìm nhẫn giữa hàng tấn rác thải cũng không phải dễ dàng. Song, Steve kiên quyết: "Không thử thì làm sao biết".

Ngày 15/8, Steve mang theo xẻng và găng tay, lội vào từng đống cỏ mục và thức ăn thừa trong mưa phùn. Ông lạc quan chia sẻ: "Trời mát, lại mưa nên vấn đề mùi cũng dễ chịu hơn".

Denny Webster - người điều hành cơ sở ủ phân hữu cơ tại bãi rác - nghĩ rằng ông Steve đang làm chuyện "điên rồ", nhưng vẫn đồng ý để ông thử tìm kiếm trong khoảng 18 tấn rác hữu cơ.

Hai chiếc nhẫn được tìm thấy trong sự ngỡ ngàng của nhiều người (Ảnh: Aawsat).

Denny Webste còn dùng máy xúc di chuyển rác, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm cho Steve. "Thật lòng tôi chỉ nghĩ cách khuyên ông ấy mua nhẫn mới cho vợ. Không ai tỉnh táo lại muốn làm chuyện này cả", Webster bộc bạch.

Thế nhưng, phép màu đã xảy ra. Sau khi nhận ra chỗ xúc rác có cả xúc xích gia đình mình từng bỏ đi, Steve đã nhanh chóng tìm thấy chiếc nhẫn đầu tiên. Chỉ chưa đầy một giờ sau, chiếc nhẫn thứ hai của vợ anh cũng được phát hiện.

Jeannine gần như không tin vào mắt mình khi Steve mang cả hai chiếc nhẫn trở về. "Tôi cứ nghĩ đã mất chúng vĩnh viễn. Anh ấy thật sự là một người chồng tuyệt vời", cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Về phần mình, Steve khẳng định ông sẽ khó lòng thành công nếu không có sự hỗ trợ của Webster. "Tôi rất biết ơn anh ấy đã bỏ thời gian ra giúp đỡ", Steve nói.

Câu chuyện về sự kiên trì và tình yêu của Steve khiến nhiều người xúc động.