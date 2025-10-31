Vợ chồng hai con chấp nhận sống khổ, gánh nợ tiền tỷ để có nhà Hà Nội

Cuối tuần, anh Tùng tranh thủ đưa vợ là chị Hoa đi sắm vài món đồ gia dụng cho căn nhà mới vừa xuống tiền mua cách đây hai tháng.

Dù căn hộ còn trống trải, mới sửa, đồ đạc chưa nhiều, nhưng cả hai đều rạng rỡ hạnh phúc. Sau nhiều năm chắt chiu, họ cuối cùng cũng đã có được một mái ấm giữa lòng Thủ đô, dù đang gánh khoản nợ gần 2 tỷ đồng.

Liều mua nhà khi giá tăng

Anh Tùng và chị Hoa cùng quê Thanh Hóa. Chị Hoa tốt nghiệp trường nghệ thuật, còn anh Tùng học xây dựng. Sau khi ra trường, cả hai quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Bốn năm trước, họ gặp nhau trong một buổi gặp mặt của nhóm bạn cùng quê, rồi nên duyên vợ chồng.

Sau khi kết hôn, anh chị nhiều năm chưa có con nên phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn, họ chào đón cặp song sinh một trai, một gái - nhưng lần ấy cũng khiến số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng gần như cạn sạch. Cả gia đình nhỏ sống cùng người chị chồng trong căn nhà cấp 4 rộng 30m2, có thêm gác xép nhỏ, tại Thanh Trì.

“Căn nhà này bố mua từ nhiều năm trước để chị em tôi tiện ở trọ khi học đại học”, anh Tùng chia sẻ. Ngày mất, ông dặn lại nếu bán nhà thì chia cho các chị gái một nửa, phần còn lại để vợ chồng anh làm vốn.

Tuy nhiên, cuộc sống chung 4 người lớn và 2 đứa trẻ trong căn nhà chật hẹp khiến ai cũng thấy bất tiện, gò bó. Sau một thời gian, vợ chồng anh Tùng quyết định ra thuê nhà riêng để các con có không gian sinh hoạt tốt hơn.

“Chúng tôi nhiều lần tính mua nhà nhưng vốn ít, lại phải nuôi cùng lúc hai con nên rất khó, vợ tôi bán hàng online, thu nhập cũng bấp bênh”, anh Tùng nói.

Giá chung cư tăng chóng mặt, vợ chồng anh Tùng, chị Hoa đánh liều vay nợ mua vì sợ để lâu càng không mua nổi (Ảnh minh hoạ: Nam Việt).

Sau gần hai năm sống trong cảnh thuê trọ chật chội, mới đây, gia đình anh Tùng quyết định bán căn nhà ở Thanh Trì được 4 tỷ đồng. Theo di nguyện của người bố quá cố, số tiền được chia cho ba chị em trong nhà. Là con trai út, gánh trách nhiệm thờ cúng, hương hỏa, anh Tùng được chia 2 tỷ đồng, trong khi hai chị gái mỗi người nhận 1 tỷ đồng.

Có trong tay khoản tiền ấy cùng vài trăm triệu tiết kiệm sau ít năm làm việc, anh Tùng bắt đầu nghĩ đến chuyện “an cư lạc nghiệp”.

Anh chia sẻ: “Tôi thấy giá nhà Hà Nội tăng liên tục, nếu còn chần chừ thì e rằng chẳng bao giờ mua nổi. Mấy người bạn tôi cứ đợi giá giảm, nhưng chờ mãi chẳng thấy nhà rẻ đi, chỉ thấy giá ngày càng leo thang. Giờ dự án mới toàn nhà ở kinh doanh, căn hộ xã hội khan hiếm, nên tôi nghĩ khó có cơ hội xuống giá”.

Sau khi bàn bạc với vợ, anh Tùng bắt đầu tìm hiểu thị trường. Là người làm trong ngành xây dựng, anh có chút kinh nghiệm, nên dành nhiều thời gian theo dõi các nhóm mua bán nhà, khảo sát giá và vị trí dự án.

Sau thời gian tìm kiếm, anh “chấm” được một căn hộ chung cư hơn 70m2 tại phường Định Công - căn nhà có hai phòng ngủ, một vệ sinh, sàn gỗ, điều hoà, lại hợp hướng tuổi cả hai vợ chồng.

“Căn hộ giá 4 tỷ đồng. Tôi có 2 tỷ đồng bán nhà, thêm 300 triệu đồng vợ chồng tích cóp bấy lâu, mượn họ hàng hai bên 700 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng 1 tỷ đồng đủ thanh toán”, anh Tùng kể.

Căn nhà anh Tùng chị Hoa rộng hơn 70m2, nằm tại phường Định Công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Tùng chọn vay gói 1 tỷ đồng trong 20 năm của ngân hàng với lãi suất 0,75% năm đầu tiên, những năm tiếp theo sẽ theo lãi suất hiện hành mà điều chỉnh. Theo phương thức trả góp đều (gốc - lãi), mỗi tháng anh phải thanh toán khoảng hơn 10 triệu đồng.

Với mức lương 20 triệu đồng của anh, thu nhập bán hàng online 15 triệu đồng của chị Hoa, tổng thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 35 triệu đồng/tháng. Từ khoản này, họ phải cân đối để trả nợ ngân hàng, lo chi phí sinh hoạt, nuôi dạy hai con nhỏ và dành phần nhỏ để dự phòng.

Cuộc sống đảo lộn vì nợ mua nhà

Anh Tùng hiểu rõ rằng, sau khi “xuống tiền” mua căn hộ, cuộc sống của gia đình sẽ không còn thoải mái như trước. Trước đây, tổng chi tiêu của cả nhà mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, học hành cho hai con và thỉnh thoảng là vài buổi xem phim hay ăn ngoài cuối tuần. Nhưng từ khi gánh trên vai khoản vay ngân hàng, nợ người thân, mọi chi tiêu đều phải được tính toán cẩn thận.

“Thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 35 triệu đồng/tháng, trừ hơn 10 triệu đồng trả ngân hàng, 5 triệu đồng dự phòng khi con ốm đau, còn lại khoảng 19 triệu đồng để trang trải cho việc học của hai con, sinh hoạt gia đình", anh Tùng chia sẻ.

Trước đây, hai con của anh học trường tư, mỗi cháu 3,5 triệu đồng/tháng, tổng cộng 7 triệu đồng. Sau khi mua nhà, vợ chồng anh quyết định chuyển các con về học tại trường công trong phường, chi phí giảm còn khoảng 3 triệu đồng/tháng cho cả hai, tiết kiệm được 4 triệu đồng.

Các bữa ăn cũng được siết chặt, nếu trước kia gia đình vẫn ra ngoài ăn vài lần mỗi tuần để “đổi gió”, thì nay tất cả bữa đều ăn tại nhà. Chi phí ăn uống của 4 người được khống chế ở mức khoảng 6 triệu đồng/tháng.

"Chúng tôi còn khoản nợ người thân, nên tháng nào có khoản không chi tiêu đến sẽ được tiết kiệm phòng khi có ai hỏi nợ bất chợt để mà trả", anh Tùng cho hay.

Tiền bỉm, sữa, đồ dùng của hai con nhỏ cũng được chị Hoa tính toán lại. Chị bắt đầu tập cho con cai bỉm để tiết kiệm, đồng thời cho con ăn chung với cả nhà thay vì nấu riêng như trước.

Các khoản chi cho giải trí, mua sắm gần như bị cắt bỏ. Quần áo, đồ cá nhân chỉ ưu tiên cho con khi thực sự cần thiết, còn vợ chồng tận dụng lại đồ cũ. Đồ nội thất trong căn hộ mới phần lớn là đồ cũ hoặc được người thân tặng lại. Những chuyến du lịch, các buổi ăn tối kỷ niệm hay dịp về quê thăm họ hàng cũng tạm gác lại để tập trung trả nợ.

“Ngay cả khi bạn bè rủ đi cà phê, tôi cũng từ chối. Vì chỉ vài trăm nghìn thôi, nhưng đó là tiền điện, tiền nước của cả nhà", anh nói.

Anh Tùng chia sẻ, mình mất đi nhiều niềm vui nhỏ, nhưng đổi lại có được mái nhà ổn định cho vợ con.

"Nhiều người hỏi sao phải khổ thế chỉ để có một căn nhà, nhưng tôi nghĩ khổ một chút bây giờ còn hơn để con cái sau này mãi đi thuê. Với thu nhập công chức như chúng tôi, nếu không liều, chắc chẳng bao giờ có nổi nhà ở Hà Nội”, anh Tùng chia sẻ.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ từ bỏ ước mơ mua nhà vì giá quá cao (Ảnh minh hoạ: Nam Việt).

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục là tâm điểm của thị trường Hà Nội trong quý III năm nay. Tính từ chu kỳ năm 2021 đến nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng giá bất động sản lên tới 112%. So với quý I/2023, riêng phân khúc chung cư đã tăng giá trung bình 95%.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, dù nguồn cung căn hộ đã có dấu hiệu cải thiện trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.

“Với chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp khó có khả năng giảm. Từ nay đến cuối năm, giá căn hộ tại Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào lớn và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao”, ông Đính nhận định.

Theo các chuyên gia, mức giá tăng mạnh khiến nhiều gia đình trẻ như vợ chồng anh Tùng buộc phải vay nợ lớn nếu muốn sở hữu nhà tại Thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và xu hướng giá bất động sản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quyết định “mạnh tay” xuống tiền của anh Tùng lại được xem là bước đi kịp thời.

Giờ đây, dù mỗi tháng phải thắt chặt chi tiêu để trả nợ, nhưng với anh Tùng - việc có được mái ấm nhỏ của riêng mình giữa lòng Hà Nội đã là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực. “Chúng tôi coi căn nhà như điểm tựa của cả gia đình, là động lực để cố gắng mỗi ngày”, anh nói.