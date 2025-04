Vietnam Wedding Fest: Lễ hội cưới thời đại mới

Không chọn người mẫu chuyên nghiệp, không tìm đến những chuẩn mực sàn diễn thông thường - Đỗ Mạnh Cường đã tìm hàng trăm cặp đôi đời thực, từ đôi trẻ mới yêu đến vợ chồng bên nhau hơn ba thập kỷ, để kể về tình yêu theo cách riêng có trên sàn catwalk (sàn diễn thời trang).

Nhiều cặp đôi trung niên tham dự buổi tuyển sinh show thời trang cưới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường (Ảnh: White Palace).

Với chủ đề "From Yes to Forever - Từ lời đồng ý đến mãi mãi bên nhau" của Lễ hội cưới Việt Nam năm nay, nhà thiết kế chia sẻ: "Tôi không muốn chỉ mang đến một bộ sưu tập đẹp - tôi muốn người xem nhìn thấy chính họ trong đó, thấy được sự gắn bó, sự chấp nhận và hành trình dài của tình yêu thực sự".

Buổi tuyển sinh show thời trang cưới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường diễn ra tại White Palace Phạm Văn Đồng (Ảnh: White Palace).

Đây là số ít sàn runway (sàn diễn thời trang) của một sự kiện cưới lớn tại Việt Nam không chỉ trưng bày váy cưới - mà trở thành một sân khấu cảm xúc, nơi thời trang hóa thân thành ngôn ngữ của sự gắn kết.

Vietnam Wedding Fest - Kết hợp giữa sáng tạo hiện đại và giá trị tình yêu truyền thống

Bước ra khỏi lối mòn của các triển lãm cưới thông thường, Vietnam Wedding Fest sẽ mang đến một trải nghiệm mới, nơi người trẻ được truyền cảm hứng để mơ ước một tình yêu bền lâu, nhưng vẫn tiếp cận qua ngôn ngữ hiện đại: công nghệ, thời trang, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực.

Với show diễn khai mạc bằng sự ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Đỗ Mạnh Cường mang tên "From Yes to Forever", ban tổ chức Vietnam Wedding Fest không chỉ mang đến điểm nhấn bằng kỹ thuật - mà còn là sự xúc động bằng câu chuyện. Một cặp đôi U60 nắm tay nhau bước lên sàn tập, chia sẻ: "30 năm trước, chúng tôi đã đồng ý cưới. Hôm nay, chúng tôi muốn một lần nữa nói 'Yes' - nhưng lần này là để nhắc lại lý do chúng tôi bắt đầu".

Lễ hội cưới dành cho những ai vẫn tin vào yêu thương

Không chỉ tập trung vào các dịch vụ cưới, Vietnam Wedding Fest 2025 là một hành trình sống động của cảm xúc, công nghệ và trải nghiệm hiện đại, kéo dài 2,5 ngày với hàng loạt điểm nhấn ấn tượng: 18 BST váy cưới cập nhật xu hướng mới; 9 BST dạ tiệc giúp khách mời tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc cưới; AI Bridal Studio - thử váy, chọn kiểu tóc và phụ kiện cưới trong vài giây; thiệp mời tích hợp 3D & AI, cá nhân hóa theo từng cặp đôi; Immersive show kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc sống, mapping 3D; hai không gian tiệc cưới mẫu; khu trải nghiệm ẩm thực, cùng hàng trăm ưu đãi cưới độc quyền chỉ có tại sự kiện.

Tình yêu vẫn đẹp khi được nhìn bằng lăng kính mới

Với những gì đã khởi động ngay từ buổi tuyển sinh đầu tiên, Vietnam Wedding Fest không chỉ mở ra một sân chơi mới cho ngành cưới - mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về việc trân trọng giá trị cốt lõi của hôn nhân trong thời đại mới.

"Không phải váy cưới đắt tiền, không phải tiệc cưới xa hoa - mà chính là cảm xúc thật, câu chuyện thật và mong muốn gắn bó thật. Đó mới là xu hướng đáng lan tỏa," NTK Đỗ Mạnh Cường nói.

Vietnam Wedding Fest sẽ là nơi người trẻ được truyền cảm hứng về một tình yêu bền lâu (Ảnh: White Palace).

Và đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Vietnam Wedding Fest: hiện đại, đầy cảm hứng - nhưng vẫn giữ trọn trái tim người Việt.

Thông tin chi tiết:

Thời gian: 17h, 23/5 - 22h, 25/5

Địa điểm: White Palace Phạm Văn Đồng - 588 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TPHCM

Website: www.vietnamweddingfest.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/vietnamweddingfest

Hotline: 0938 989 687