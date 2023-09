Video giông lốc cuốn bay rạp cưới ở Huế khiến người xem "thót tim"

Ngày 25/9, tài khoản mạng xã hội Huỳnh Thế Danh đăng tải video và hình ảnh về cảnh một rạp cưới bị giông lốc thổi bay.

Sự việc diễn ra vào khoảng 9h cùng ngày, trên địa bàn xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thời điểm gió nổi lên, một số người dân cố gắng giữ những chân sắt cố định rạp.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, giông lốc đã hất tung toàn bộ hệ thống rạp cưới (mái tôn, rèm trang trí, thanh sắt...), vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến "thót tim".

Video: Thót tim giông lốc quét bay rạp cưới ở Huế (Nguồn: Huỳnh Thế Danh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, cho biết gia chủ dựng rạp ngoài trời, chuẩn bị cho đám cưới ngày 26/9. Sau sự cố, họ đã chuyển địa điểm tổ chức lễ cưới đến nhà văn hóa của thôn.

Theo ông Khoa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 8h ngày 25/9 xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn. Giông lốc cũng đã khiến nhiều nhà dân tốc mái.

Rạp cưới tan hoang sau khi cơn lốc đi qua (Ảnh: Huỳnh Thế Danh).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Ông Minh cũng đề nghị các địa phương rà soát các công trình đang thi công, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.