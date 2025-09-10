Vết trượt của YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo” vừa bị khởi tố

Mới đây, cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa khởi tố Hoàng Văn Đức (còn được biết đến là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” - vì hành vi trốn thuế hơn 120 triệu đồng.

Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987, quê Thường Xuân, Thanh Hóa) bị truy cứu theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Đức đã đăng tải nhiều video trên YouTube, thu về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì kê khai minh bạch, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền, đồng thời không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Đức nổi lên từ vai diễn "Chủ tịch giả nghèo" (Ảnh chụp màn hình).

Từ một YouTuber bình dân thành “ông chủ vũ trụ nội dung"

Trước khi vướng vòng lao lý, Đức SVM từng là cái tên quen thuộc với hàng triệu khán giả trẻ. Đức từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025, sau đó chuyển sang làm video YouTube, sản xuất video tại quê nhà, anh dần gây dựng một “vũ trụ nội dung” với nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School... thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Nội dung đặc trưng làm nên tên tuổi Đức SVM chính là loạt video “Chủ tịch giả nghèo”. Trong đó, nhân vật trung tâm - thường do chính Đức thủ vai - là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành người nghèo khổ để thử thách lòng người.

Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.

Công thức kịch bản tuy đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả: Sự bất ngờ, cú twist (tình huống giật gân đảo ngược) cuối cùng thông điệp “đừng coi thường người khác”.

Nhờ đó, kênh YouTube của Đức nhanh chóng cán mốc gần 2 triệu người đăng ký, còn các video lan truyền mạnh mẽ trên Facebook, TikTok, tạo thành trào lưu giải trí ăn khách một thời.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Đức SVM không chỉ chia sẻ hoạt động nghề nghiệp mà còn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Năm 2024, vợ chồng anh gây chú ý khi hoàn thành một tòa nhà khang trang, bề thế tại Thanh Hóa.

Căn nhà bề thế của Đức tại Thanh Hoá (Ảnh: Chụp màn hình).

Cú ngã của “chủ tịch”

Sự nổi lên của Đức SVM không chỉ phản ánh khả năng sáng tạo nội dung mà còn cho thấy sức hút của dòng video ngắn “drama” trên nền tảng số. Trong nhiều năm, loạt clip của anh góp phần hình thành xu hướng “chủ tịch và cái kết”, được nhiều kênh nhỏ lẻ khác bắt chước. Tuy thu hút hàng triệu lượt xem, song các nội dung đăng tải trên kênh của Đức SVM được đánh giá là "nhảm nhí", "nhạt nhẽo", chủ yếu nhấn vào các nội dung gây sốc, giật gân để tăng lượng xem.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, việc quản lý thu nhập từ nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook cũng đặt ra thách thức lớn.

Không ít nhà sáng tạo nội dung, trong đó có Đức SVM, rơi vào tình trạng khai thuế không đầy đủ, thậm chí cố tình né tránh nghĩa vụ. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc lần này.

Nếu trong các video, nhân vật “chủ tịch giả nghèo” luôn xuất hiện ở thế thượng phong - lật ngược tình huống để chứng minh giá trị bản thân thì ngoài đời thực, Hoàng Văn Đức lại không thể tự viết nên một “cái kết có hậu” cho chính mình. Việc bị khởi tố về tội trốn thuế đã phủ bóng đen lên sự nghiệp, đe dọa xóa sổ cả “vũ trụ nội dung” mà anh gây dựng suốt nhiều năm.

Đức từng tiết lộ đã tự thưởng cho mình chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive trị giá hơn 1,7 tỷ đồng sau nhiều năm nỗ lực làm việc (Ảnh chụp màn hình).

Dư luận hiện đang chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng Đức chỉ vì thiếu hiểu biết về chính sách thuế mà dẫn đến sai phạm. Tuy nhiên, phần đông lại nhìn nhận đây là hệ quả tất yếu khi một cá nhân có thu nhập khủng nhưng không tuân thủ pháp luật.

Câu chuyện của Đức SVM không chỉ dừng lại ở một vụ án hình sự, mà còn là lời nhắc nhở dành cho hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung khác.

Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, việc minh bạch hóa thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế là yêu cầu bắt buộc, không thể né tránh.

Vụ án của Hoàng Văn Đức đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Mức hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh và quá trình khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thuế thất thoát.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) từng chia sẻ với Dân trí, nhiều kênh YouTube hiện đăng tải nội dung nhảm nhí, phản cảm, khiến không ít bạn trẻ bắt chước, tạo nên vòng xoáy tiêu cực khó kiểm soát.

Theo ông Nam, nhiều người trẻ không phân biệt được ranh giới giữa thế giới ảo và thực. Các video thiếu định hướng giá trị tích cực lại chủ yếu nhắm đến đối tượng trẻ tuổi. Trong khi nội dung lành mạnh ít ỏi và dễ gây nhàm chán, thì những hành vi lệch lạc, gây sốc lại đa dạng, mới lạ, kích thích sự tò mò, thu hút lượt xem.

Đáng chú ý, phần lớn người sáng tạo những video gây sốc cũng là giới trẻ. Họ chỉ quan tâm đến việc thu hút khán giả, gia tăng lượt xem để kiếm tiền, mà bỏ qua hệ lụy tiêu cực đối với cộng đồng. Thực tế, làm YouTube giờ đã trở thành một nghề có thể mang lại thu nhập lớn, nên nhiều người sẵn sàng bất chấp, miễn là có “view” và được chú ý.