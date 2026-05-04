Về xứ biển Cần Thơ xem đua mong trên bãi bùn
(Dân trí) - Từ một dụng cụ đi biển mưu sinh của ngư dân là chiếc mong ở xứ biển Trần Đề (TP Cần Thơ), những năm gần đây, trượt mong trên bãi bùn trở thành một môn thể thao "độc nhất vô nhị" ở nơi này.
Giải đua mong (còn gọi là trượt mong hay đạp mong) được tổ chức tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), cách cửa biển Trần Đề khoảng 5km, diễn ra ngày 4/5 trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026.
Các vận động viên tham gia tranh tài tại giải đua mong đều là ngư dân ở địa phương. Họ là những người có đôi chân rất khỏe, nhiều năm sống bằng nghề đi mong. Trong đó, có gia đình có đến 4 vận động viên tham gia là anh Sơn Hoàng và 3 con trai.
Mong là một tấm ván gỗ rộng khoảng 30cm, dài hơn 1m. Tấm ván này thường được làm từ cây me nước, cây dầu hoặc mù u vì có độ bền cao, nếu bảo quản tốt có thể sử dụng 2-3 năm. Ván không quá dày để bớt sức nặng, cũng không quá mỏng vì sẽ mau mòn, được uốn cong lên ở một đầu (như chiếc xuồng nhỏ) để giảm ma sát.
Khi di chuyển, người dùng một chân đứng hoặc quỳ lên tấm ván gỗ, chân còn lại đạp dưới bùn đẩy cho ván lướt đi. Chính động tác khom người làm mông nhô lên cao lúc trượt khiến đây được gọi là trượt mong (hoặc đi mong).
Anh Sơn Hoàng cho biết, người ngoài nhìn trượt mong thấy rất đơn giản nhưng thực tế không hề dễ nếu không có nghề. Người trượt mong phải đúng kỹ thuật thì mới nhanh và giữ được sức bền.
"Khi trượt một chân tỳ gối lên chiếc mong, chân còn lại đạp xuống bùn để đẩy chiếc mong lao tới phía trước. Hai tay vịn ở phía tay cầm để điều khiển hướng đi theo ý muốn. Với những người có sức khỏe tốt thì mỗi cú đạp, chiếc mong có thể lao đi xa 2-3m", anh Sơn Hoàng chia sẻ.
Sau những trận đua đầy kịch tính, với sức dẻo dai và kinh nghiệm "bẻ lái" thật tốt, vận động viên Sơn Hoàng đã giành hạng nhất của giải đua năm nay.
Theo các ngư dân sống bằng nghề đi mong, bãi biển Mỏ Ó (ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy hải sản. Khi thủy triều rút, người dân ra đây bắt cá, cua, sò huyết,…
Tuy nhiên, do phù sa bồi đắp, nhiều bùn lầy, đi lại rất khó khăn. Muốn đi bắt các loài thủy hải sản, người dân phải lội nhiều cây số trên bãi bùn. Từ đó, người dân đã nghĩ ra cách lấy tấm ván gỗ mỏng ghép l̀ại thành phương tiện di chuyển trên bùn lầy.
Nghề trượt mong tìm bắt hải sản ven biển đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều người dân ở ấp Mỏ Ó từ nhiều năm qua. Hiện có hơn 100 hộ theo nghề.
Không chỉ là phương tiện mưu sinh của ngư dân, những năm gần đây, chính quyền địa phương của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Trần Đề, TP Cần Thơ) đã tổ chức hội thi đua mong, mang đậm nét văn hóa vùng bãi bồi ven biển ở ấp Mỏ Ó, nhằm bảo tồn nghề đặc trưng, cũng như mang đến cho người xem những màn lướt ván trên bùn vô cùng hấp dẫn.
Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.