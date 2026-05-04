Về xứ biển Cần Thơ xem đua mong trên bãi bùn

Giải đua mong (còn gọi là trượt mong hay đạp mong) được tổ chức tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), cách cửa biển Trần Đề khoảng 5km, diễn ra ngày 4/5 trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026.

Giải đua mong diễn ra ở vùng bãi bồi xứ biển Trần Đề, Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Các vận động viên tham gia tranh tài tại giải đua mong đều là ngư dân ở địa phương. Họ là những người có đôi chân rất khỏe, nhiều năm sống bằng nghề đi mong. Trong đó, có gia đình có đến 4 vận động viên tham gia là anh Sơn Hoàng và 3 con trai.

Mong là một tấm ván gỗ rộng khoảng 30cm, dài hơn 1m. Tấm ván này thường được làm từ cây me nước, cây dầu hoặc mù u vì có độ bền cao, nếu bảo quản tốt có thể sử dụng 2-3 năm. Ván không quá dày để bớt sức nặng, cũng không quá mỏng vì sẽ mau mòn, được uốn cong lên ở một đầu (như chiếc xuồng nhỏ) để giảm ma sát.

Khi di chuyển, người dùng một chân đứng hoặc quỳ lên tấm ván gỗ, chân còn lại đạp dưới bùn đẩy cho ván lướt đi. Chính động tác khom người làm mông nhô lên cao lúc trượt khiến đây được gọi là trượt mong (hoặc đi mong).

Cuộc đua mong diễn ra rất quyết liệt (Ảnh: CTV).

Anh Sơn Hoàng cho biết, người ngoài nhìn trượt mong thấy rất đơn giản nhưng thực tế không hề dễ nếu không có nghề. Người trượt mong phải đúng kỹ thuật thì mới nhanh và giữ được sức bền.

"Khi trượt một chân tỳ gối lên chiếc mong, chân còn lại đạp xuống bùn để đẩy chiếc mong lao tới phía trước. Hai tay vịn ở phía tay cầm để điều khiển hướng đi theo ý muốn. Với những người có sức khỏe tốt thì mỗi cú đạp, chiếc mong có thể lao đi xa 2-3m", anh Sơn Hoàng chia sẻ.

Sau những trận đua đầy kịch tính, với sức dẻo dai và kinh nghiệm "bẻ lái" thật tốt, vận động viên Sơn Hoàng đã giành hạng nhất của giải đua năm nay.