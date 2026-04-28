Phương án kiến trúc biểu tượng "3 hạt lúa" trị giá 20 tỷ đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau vừa chính thức công bố phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước, hay còn gọi là biểu tượng "3 hạt lúa".

Công trình dự kiến được xây dựng tại trung tâm hành chính xã Vĩnh Lợi, cửa ngõ của tỉnh trên Quốc lộ 1, với tổng kinh phí khái toán khoảng 20 tỷ đồng, phần lớn từ nguồn xã hội hóa, và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Phối cảnh biểu tượng "3 hạt lúa" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, cho biết biểu tượng sẽ có tổng chiều cao 24m, trong đó riêng phần "3 hạt lúa" cao 18m. Theo ông Thanh, con số 24 (2+4=6) mang ý nghĩa "lộc", còn 18 (1+8=9) tượng trưng cho "9 con rồng" và sự trường cửu, tạo nên một điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho khu vực.

Ý nghĩa sâu sắc của "3 hạt lúa"

Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh, đối với Cà Mau – vùng đất cuối cùng của bản đồ hình chữ S - cây lúa và hạt lúa mang ý nghĩa sâu sắc, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và nghị lực phi thường của người dân trong công cuộc khai hoang, thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt.

Các thế hệ nông dân Cà Mau đã vượt qua mọi khó khăn để tạo nên những cánh đồng trù phú, nền nông nghiệp thâm canh, đa dạng và hiệu quả như ngày nay.

Việc xây dựng biểu tượng "3 hạt lúa", cùng với bảo tàng lúa nước, không chỉ nhằm tôn vinh nghề trồng lúa nước của Việt Nam nói chung, vùng đất "Chín Rồng" và Cà Mau, Bạc Liêu nói riêng, mà còn tôn vinh người nông dân và đạo đức nền tảng cội nguồn của đời sống con người.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Cà Mau nói về ý tưởng làm biểu tượng "3 hạt lúa" (Video: Huỳnh Hải).

Kiến trúc và thông điệp

Ông Nguyễn Quốc Thanh chia sẻ, kiến trúc "3 hạt lúa" tạo thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ, nương tựa nhau để vươn cao và phát triển. Mầm non cùng "3 hạt lúa" kết nối thành vòng cung, gợi hình ảnh những con cò trắng – biểu tượng gần gũi, thân quen của làng quê Việt Nam.

Hình ảnh này tượng trưng cho sự giản dị, thanh cao, cần cù, hiền lành, đức hy sinh chịu khó của người nông dân, người mẹ, người phụ nữ, như câu ca dao "Con cò lặn lội bờ sông/Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non". Cò trắng còn là hiện thân của tự do, bình yên, minh chứng cho một vùng đất yên lành, trù phú.

"Hình tượng con cò trắng chính là nhịp cầu nối giữa nỗi vất vả và vẻ đẹp tâm hồn. Khi nhìn những cánh cò, chúng ta liên tưởng thầm cảm ơn những người mẹ đã dành cả đời lặn lội vì sự bình yên, no ấm của gia đình và quê hương", ông Thanh xúc động chia sẻ, nhấn mạnh đây là hình ảnh quen thuộc, làm xúc động tâm tư của những người con Việt Nam có xuất thân từ nông dân.

Ngoài ra, "3 hạt lúa" còn thể hiện sự đa dạng văn hóa của 3 dân tộc chủ yếu đã xây dựng nên văn hóa lúa nước vùng đất "Chín Rồng" và ở Cà Mau - Bạc Liêu là Kinh, Hoa, Khmer.

Khu vực dự kiến xây biểu tượng "3 hạt lúa" (bên phải ảnh) sau khu đất trống là các trụ sở xã Vĩnh Lợi, cách quốc lộ 1 khoảng vài trăm mét và bên trái sau bờ kè là một con sông (Ảnh: Huỳnh Hải).

Vị trí và tầm nhìn phát triển du lịch

Việc đặt biểu tượng "3 hạt lúa" tại xã Vĩnh Lợi có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là một trong những xóm làng được hình thành sớm nhất từ thời khai hoang và ổn định nghề trồng lúa.

"Biểu tượng này mọc lên sừng sững giữa quê hương, nó giúp cho người quê cũng như những người con xa quê luôn có sự nhắc nhớ về quê hương, nguồn cội, nơi quy tụ các hoạt động cho những giá trị văn hóa phát triển", ông Thanh chia sẻ.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị để sớm thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm nay. Đồng thời, các địa phương liên quan cần triển khai dự án trải nghiệm du lịch nông nghiệp, xây dựng “cung đường di sản” để hình thành các tuyến du lịch chuyên nghiệp.