Chuyên gia gợi mở du khách trồng cây gắn mã QR, cách cảm thụ đờn ca tài tử

Ngày 26/4, tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định di sản văn hóa không chỉ là giá trị quá khứ mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, định hình bản sắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh, bảo tồn di sản phải gắn liền với phát huy giá trị, trong đó du lịch là con đường hiệu quả để biến tiềm năng di sản thành giá trị hiện hữu.

Du khách nghe giới thiệu về đờn ca tài tử tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo thống kê của ngành văn hóa tỉnh, Cà Mau hiện sở hữu 112 di tích được xếp hạng và 8 di sản văn hóa phi vật thể. Trong số đó, có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia và 85 di tích cấp tỉnh, thuộc nhiều loại hình như lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh.

Đặc biệt, đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu khác bao gồm nghệ thuật trình diễn dân gian (nhạc trống lớn của người Khmer), lễ hội truyền thống (Nghinh Ông Sông Đốc, Vía Bà Thủy Long) và các nghề thủ công truyền thống (gác kèo ong, làm tôm khô, muối ba khía).

Phó Chủ tịch Ngô Vũ Thăng thừa nhận, dù việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đã góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch của tỉnh, nhưng du lịch di sản vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Công tác bảo tồn còn thiếu đồng bộ, khai thác du lịch chưa sâu sắc, sản phẩm đơn điệu và chưa tạo được dấu ấn riêng.

Gợi mở giải pháp cho du lịch di sản Cà Mau

Tại hội thảo, TS Bùi Thị Hoa, Phân viện trưởng Phân viện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch miền Nam, đề xuất giải pháp kết nối các di tích với thương hiệu địa phương, đặc biệt là Mũi Cà Mau – biểu tượng ý nghĩa của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bà gợi ý gắn biểu tượng này với bản sắc Cà Mau như rừng ngập mặn, văn hóa sông nước, truyền thống kháng chiến để di tích vừa là nơi tưởng niệm, vừa là điểm neo cho hình ảnh địa phương và sinh kế bền vững.

Mũi Cà Mau là một điểm đến nổi bật của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

TS Hoa cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các mô hình khai thác độc đáo, khác biệt để tạo dấu ấn cho du khách. Bà gợi ý thiết kế chứng chỉ “hành hương” hoặc “chạm mũi cực Nam” có đóng dấu như một sản phẩm lưu niệm, hoặc cho phép du khách tự trồng cây đước trên bãi bồi gắn với mã QR cá nhân. Đây là cách biến vấn đề môi trường thành sản phẩm du lịch cao cấp, đồng thời tạo lý do để du khách quay lại.

Về thách thức tiếp cận Mũi Cà Mau do đường bộ xa, TS Hoa đề xuất biến mỗi kilomet đường đến Mũi Cà Mau thành một phần của câu chuyện, cảm xúc khó quên với những trải nghiệm độc đáo.

TS Lê Hồng Phước, Trưởng Khoa ngôn ngữ và văn hóa châu Âu, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hồ Chí Minh), cảnh báo nguy cơ đờn ca tài tử bị giản lược thành tiết mục biểu diễn ngắn ngủi, thiếu chiều sâu.

Ông nhấn mạnh giá trị cốt lõi của đờn ca tài tử nằm ở môi trường sinh hoạt, không gian văn hóa, tinh thần tri âm tri kỷ, phương thức truyền dạy và triết lý nhân sinh Nam bộ.

Để phát triển du lịch bền vững từ đờn ca tài tử, TS Phước đề xuất chuyển từ tư duy “đưa khách tới nghe biểu diễn” sang “kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm di sản sống”.

Trong hệ sinh thái này, đờn ca tài tử không chỉ để xem, nghe mà còn là không gian để cảm, hiểu, học, tham dự, nhận diện bản sắc Nam bộ và kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo, giáo dục công chúng trong bối cảnh số hóa. Ông nhấn mạnh, di sản văn hóa phi vật thể là di sản sống, cần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và liên tục tái tạo.