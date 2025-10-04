Vật thể lạ liệng trên cao xuống, dân chung cư Hà Nội suýt gặp nạn trong đêm

Gần 21h30 ngày 2/10, chị L.A. di chuyển theo đường nối giữa toà nhà S3 và S4 trong chung cư Seasons Avenue (Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Nội), bất ngờ một vật thể rơi từ trên cao xuống.

"Vật thể rơi xuống vỡ toang trước mặt, cách vị trí tôi đứng khoảng 1m. Thời điểm đó, ngoài tôi còn có 2 người lớn và 2 trẻ em khác đứng gần đó", chị L.A.

Sau phút hoảng hốt, chị L.A. nhìn thấy nhiều mảnh sứ rơi vương vãi. Người phụ nữ này nhận định, đó có thể là bát hoặc cốc bằng sứ khá nặng rơi xuống.

Mảnh sứ vỡ mà chị L.A. thu thập được sau sự việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từng biết một số vụ đồ đạc rơi từ trên cao xuống tại chung cư, chị L.A. không nghĩ có một ngày mọi chuyện xảy ra trước mặt mình.

"Tôi rất hoảng sợ, vội vàng chạy ra xa, không dám quay lại hiện trường vì sợ xảy ra vụ việc tương tự", chị nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị dùng điện thoại quay video, đăng lên nhóm Facebook của Ban quản lý chung cư. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng đăng bài lên nhóm Facebook của cộng đồng cư dân mong muốn cảnh báo tới mọi người.

"Tôi mong muốn các bên sẽ đề xuất các phương án thiết kế hoặc cải tạo phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, đặc biệt là trẻ em và người già. Nếu không tìm được thủ phạm, rất khó răn đe và cộng đồng sẽ xem nhẹ sự nguy hiểm của hành vi này", chị nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hồng Dương (Trưởng Ban quản trị chung cư Seasons Avenue) xác nhận, có vật thể rơi xuống từ trên cao tối 2/10.

"Chúng tôi sẽ làm việc với Ban quản lý để tìm người gây ra sự việc và có thông báo cụ thể sau.

Thời gian qua, Ban quản trị và Ban quản lý thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong cộng đồng", ông Dương nói.

Theo ông Dương, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc vật thể rơi từ trên cao xuống ở chung cư Seasons Avenue. Trước đây, từng có người ném cây cảnh xuống bên dưới, cơ quan chức năng vào cuộc làm việc nhưng không tìm ra thủ phạm.

"Từng có nhiều vụ ném đồ xuống dưới sân do một số hộ có con bị tự kỷ, người già bị bệnh Alzheimer... Vấn đề này không chỉ có ở chung cư Seasons Avenue mà xảy ra ở nhiều chung cư khác", ông Dương cho biết.

Về quan điểm lắp camera giám sát giúp phát hiện những hộ ném vật thể xuống dưới, ông Dương cho rằng, đây là giải pháp khó thực hiện. Ngoài chuyện chi phí, nhiều cư dân không đồng tình khi camera hướng về nơi ở của họ.

Trong những năm qua, có nhiều trường hợp đồ vật từ tầng cao chung cư rơi xuống sân chơi và lối đi tại Hà Nội khiến người dân bức xúc.

Năm 2019, một người đàn ông ngồi uống nước dưới sân ở chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), bất ngờ một vật cứng (dạng gạch đá) rơi trúng đầu.

Sự việc khiến người này chảy nhiều máu và choáng váng. Nạn nhân được một số người dân xung quanh hỗ trợ xử lý vết thương.

Cũng tại khu chung cư này, hồi năm 2017, một cư dân hoảng hồn suýt bị một con dao và một chiếc thớt rơi xuống trúng đầu.

Thớt gỗ rơi từ trên cao xuống tại chung cư Gemek 1 cách đây vài năm (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây vài năm, tại chung cư Gemek 1 (Hà Nội), các hộ dân bức xúc, sau khi một người đăng bài phản ánh sự việc thớt gỗ rơi xuống ở vị trí gần lối vào hầm gửi xe. Hình ảnh chia sẻ cho thấy, chiếc thớt gỗ bị vỡ đôi. Nếu không may trúng đầu, món đồ này có thể gây chấn thương nặng, chảy máu cho nạn nhân.