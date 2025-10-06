Trung thu sum vầy tại các đô thị tích hợp của Nam Long

Từ Mizuki Park (TPHCM) đến Waterpoint (Tây Ninh), Izumi City (Đồng Nai) hay Nam Long II Central Lake (Cần Thơ), không khí rộn ràng lan tỏa khắp những đô thị đáng sống.

Tại Mizuki Park, chương trình Đêm trăng sum vầy đã chào đón đông đảo cư dân đến vui chơi, giải trí. Các gia đình cùng con trẻ tham gia vẽ tranh, làm lồng đèn từ lon sữa bò, rước đèn, phá cỗ, xem múa lân - những hoạt động gắn liền với ký ức trung thu của ông bà, bố mẹ được tái hiện một cách sống động giữa lòng đô thị hiện đại.

Đèn ông sao khổng lồ cao 6,5m được đặt trước quảng trường Marina Square tạo điểm nhấn ấn tượng để các gia đình check-in (Ảnh: Nam Long).

Mizuki Park quy mô 26ha do Nam Long và 2 doanh nghiệp hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản phát triển. Sau hơn 8 năm triển khai, khu đô thị đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, hình thành cộng đồng giàu sức sống tại phía Nam TPHCM.

Không chỉ là lễ hội cho thiếu nhi, đêm trăng tại Mizuki Park còn là dịp để cư dân gặp gỡ, sẻ chia và thêm yêu không gian sống chan hòa mà họ đang cùng nhau kiến tạo (Ảnh: Nam Long).

Tại đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), chuỗi sự kiện Trăng rằm bên nước đã trở thành điểm hẹn văn hóa của cư dân và người dân khu vực. Sự kiện diễn ra các ngày 4-5/10 và ngày 11/10 với nhiều hoạt động từ làm bánh trung thu, làm đồ thủ công, thả diều, nặn tò he, âm nhạc acoustic…

Các bạn nhỏ vui chơi trong không gian xanh mát của công viên Central Park 25ha (Ảnh: Nam Long).

Trong đêm 5/10, hoạt động rước đèn phá cỗ tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống với trống lân, đèn lồng và phá cỗ trông trăng (Ảnh: Nam Long).

Không khí lễ hội lan tỏa vào những tuyến đường, con phố của Waterpoint. Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện đặc sắc, chào đón mùa lễ hội cuối năm.

Về phía Đông, khu đô thị Izumi City cũng đã chào đón mùa trăng bằng những không gian được trang trí đẹp mắt như Cổng lân Hội ngộ, Trăng rọi trên hồ, Phố cá chép hóa rồng… (Ảnh: Nam Long).

Izumi City quy mô 170ha là đô thị tích hợp được phát triển từ tâm huyết của Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản). Nương theo địa thế trải dài theo 5,5km đường sông, Izumi City kiến tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên thuần khiết giao hòa cùng tiện ích hoàn chỉnh. Tất cả mang đến những trải nghiệm sống đa dạng và khác biệt cho mọi đối tượng cư dân sinh sống tại đây.

Tại Cần Thơ, người dân Tây Đô những ngày qua hào hứng với sự xuất hiện của Mặt trăng khổng lồ cao 10m giữa khu đô thị Nam Long II Central Lake. Hình ảnh “siêu trăng” tỏa sáng trên mặt hồ mang lại không gian thưởng ngoạn độc đáo.

Mặt trăng khổng lồ sáng lấp lánh giữa lòng công viên hồ trung tâm 3ha (Ảnh: Nam Long).

Công viên hồ trung tâm là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng như rạp phim ngoài trời, chèo thuyền kayak, lễ hội văn hóa… và là điểm hẹn check-in, dã ngoại quen thuộc của người dân khu vực.

Nam Long II Central Lake quy mô 43,8ha, là dự án thứ ba Nam Long phát triển tại Cần Thơ. Được quy hoạch bài bản với hơn 60% quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích, Nam Long II Central Lake thiết lập chuẩn mực sống mới tại vùng đất thủ phủ Tây Nam Bộ - tiện nghi nhưng vẫn giàu bản sắc, hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên hữu tình.

Trong đêm Trung thu, hàng loạt hoạt động dành cho thiếu nhi như rước đèn, làm bánh, trò chơi dân gian được tổ chức, mang đến không khí vui tươi, gắn kết (Ảnh: Nam Long).

Bên cạnh đêm hội trung thu, Nam Long cũng đang triển khai chuỗi sự kiện Nam Long Fresh - Chung tay vì đô thị Xanh gồm các hoạt động thúc đẩy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, bền vững cho cộng đồng (Ảnh: Nam Long).

Từ những hoạt động cộng đồng thường xuyên được tổ chức cho thấy triết lý phát triển bền vững của những nhà kiến tạo. Ở đó, đô thị không chỉ có hạ tầng hay tiện ích, mà là cả một hệ sinh thái sống, nơi cư dân mọi thế hệ tìm thấy niềm vui, sự an tâm, gắn kết và cảm giác thuộc về.

Chính vì vậy, ở bất kỳ đô thị nào, Nam Long luôn chú trọng mảng xanh, mặt nước và các không gian công cộng từ công viên đa lớp, đường đạp xe, đường chạy bộ, đến các hoạt động trải nghiệm…

Tất cả được quy hoạch có chủ đích để khuyến khích cư dân tương tác, sẻ chia, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, hình thành những cộng đồng có phong cách sống riêng.