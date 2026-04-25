Trung Quốc: Chuyện xúc động phía sau 108 phụ nữ sinh con, ăn mặn trong chùa

Quyết định gây tranh cãi nhưng đầy tính nhân văn

Ngày 12/5/2008, một trận động đất mạnh 8 độ xảy ra tại Vấn Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đây được xem là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất kể từ sau động đất Đường Sơn, để lại ký ức đau thương cho hàng triệu gia đình.

Sư thầy Tố Toàn của chùa La Hán (Ảnh: Sohu).

Hàng nghìn người mất đi cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có những đứa trẻ mãi chờ cha mẹ không trở về và cũng có những bậc phụ huynh tuyệt vọng gọi tên con giữa đống đổ nát.

Trong thảm họa, Bệnh viện Sản Nhi của thành phố Thập Phương bị hư hại nghiêm trọng khiến nhiều y bác sĩ thiệt mạng. Trước tình thế cấp bách, ban lãnh đạo bệnh viện buộc phải tìm nơi an toàn để di dời các sản phụ.

Ngay đối diện bệnh viện là chùa La Hán vốn là một ngôi chùa cổ hàng nghìn năm tuổi, ít bị ảnh hưởng bởi động đất. Tuy nhiên, việc đưa sản phụ vào chùa vấp phải sự phản đối của nhiều người. Bởi trong quan niệm Phật giáo, chùa chiền kiêng kỵ “huyết quang” (máu), tránh làm ô uế nơi linh thiêng.

Dù vậy, sư trụ trì Tố Toàn vượt qua mọi áp lực để quyết định mở toàn bộ chùa, biến nơi đây thành chỗ trú ẩn và sinh nở cho các sản phụ.

Bên ngoài chùa La Hán (Ảnh: Sohu).

Không chỉ mở cửa, ông còn cho phép sử dụng trai đường làm phòng tạm, tiếp nhận cả người dân bị nạn. Quyết định này được xem là sự thể hiện trọn vẹn tinh thần từ bi của Phật giáo.

Sư thầy sinh ra ở Thành Đô, tốt nghiệp Đại học Điện tử Tây An, từng là công chức trước khi xuất gia.

Khi đó có người lên tiếng can ngăn. Sư thầy Tố Toàn thẳng thắn nói rằng, cứu sống người quan trọng hơn chăm lo tượng đất.

108 đứa trẻ là biểu tượng của sự tái sinh

Ngay đêm đầu tiên, một sản phụ chuyển dạ. Trong điều kiện thiếu thốn thiết bị, mưa lớn và dư chấn liên tục, các bác sĩ buộc phải dựng phòng sinh tạm ngoài sân chùa.

Các nhà sư dưới sự dẫn dắt của sư thầy Tố Toàn đứng thành hàng rào người, dùng ô che mưa gió cho bác sĩ và sản phụ.

Khi tiếng khóc của đứa trẻ đầu tiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của chùa, các nhà sư dù ướt sũng vẫn chắp tay cầu nguyện, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đó là dấu hiệu của sự sống tiếp nối sau thảm họa - biểu tượng của hy vọng và tương lai.

Sư thầy chụp cùng các em nhỏ sinh ra tại chùa sau thảm họa động đất năm 2008 (Ảnh: Sohu).

Sau động đất, chùa La Hán đã hỗ trợ tổng cộng 108 sản phụ sinh nở an toàn. Mỗi khi một đứa trẻ chào đời, sư thầy Tố Toàn lại xâu thêm tràng hạt cho đến khi đủ 108 hạt. Đây là biểu tượng cho sự tái sinh của chùa và của cả thành phố Thập Phương sau thảm họa.

Trong Phật giáo, việc xuất hiện máu và ăn thịt đều là điều kiêng kỵ. Tuy nhiên, để chăm sóc sản phụ, các nhà sư đã nấu cháo, thậm chí hầm thịt để đảm bảo dinh dưỡng.

Mùi thức ăn mặn ban đầu khiến nhiều nhà sư vốn ăn chay trường thấy khó chịu, buồn nôn. Tuy nhiên sư trụ trì vẫn giữ nguyên quyết định này.

Một năm sau động đất, các gia đình đưa con trở lại chùa. Họ gom vải từ quần áo của từng đứa trẻ để may thành một chiếc áo tặng sư trụ trì.

Khi nhìn thấy chiếc áo, ông đã rơi nước mắt, coi đó như hình ảnh của 108 đứa trẻ.

Đến nay, chiếc áo vẫn được ông gìn giữ như báu vật. Đây cũng là biểu tượng của lòng từ bi và của những điều tốt đẹp nhất trong con người.

Hiện 108 đứa trẻ được truyền thông và người dân địa phương gọi là "Những em bé La Hán". Vào dịp kỷ niệm 10 năm và 15 năm sau động đất, nhiều gia đình vẫn đưa các em trở lại thăm chùa.

Nhiều em nhỏ vẫn quay lại chùa để thăm sư trụ trì (Ảnh: Sohu).

Vị trí dựng lều bạt làm phòng hộ sinh trong khuôn viên chùa năm xưa, nay được cải tạo thành hồ phóng sinh. Cạnh đó, nhà chùa dựng lên một tấm bia đá khắc tên đầy đủ của 108 em bé La Hán để lưu giữ câu chuyện lịch sử này.

Đến nay, nhiều em bé La Hán trong số đó vẫn nhận sư trụ trì là cha nuôi, thường xuyên về chùa làm tình nguyện viên trong các kỳ nghỉ.