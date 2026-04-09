Trung Quốc: Bật loa mở truyện ma 10 tiếng mỗi ngày để trả đũa hàng xóm

Vụ việc hiện nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Mới đây, Bộ Tư pháp Trung Quốc vừa công bố kết luận về vụ việc gây tranh cãi giữa các hộ gia đình sống tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo nội dung từ hồ sơ, người đàn ông họ Lư mâu thuẫn với hộ dân sống bên cạnh. Chủ hộ là ông Tạ. Nguyên nhân cụ thể của mâu thuẫn không được tiết lộ.

Người đàn ông bật loa để trả đũa hàng xóm (Ảnh: News).

Để trả đũa, ông Lư đặt loa sát bức tường nằm ở giữa 2 nhà. Mỗi ngày, ông đều phát các đoạn truyện ma từ 8h45 đến 12h và 15h20 đến 22h. Trong khoảng thời gian này, những âm thanh với nội dung "ma quái nơi núi hoang" liên tục vang vọng sang nhà hàng xóm. Sự việc cứ lặp đi lặp lại hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Tuy nhiên trong hồ sơ không ghi rõ hành vi này kéo dài bao lâu.

Không chỉ hướng vào gia đình nhà hàng xóm, hành động của ông Lư còn gây ảnh hưởng tới những cư dân sống ở phía trên, làm xáo trộn nhịp sinh hoạt bình thường. Một chủ hộ khác là ông Thôi sống ở cách đó 2 tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Thôi cho biết, cả nhà phải chịu đựng tiếng ồn gây khó chịu và thời gian kéo dài trong ngày. Điều này làm sinh hoạt gia đình bị đảo lộn. Đặc biệt, con trai của ông đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học cạnh tranh khốc liệt, cũng bị phân tán việc học tập.

Tình hình càng gây bức xúc khi kết quả đo đạc cho thấy mức tiếng ồn không vượt quá giới hạn pháp lý. Cụ thể, mức ồn trong nhà ông Thôi được ghi nhận là 36 decibel, thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định 60 decibel vào ban ngày và 50 decibel vào ban đêm. Điều này khiến cơ quan chức năng không thể xử phạt hành chính.

Hiện người này phải tháo bỏ toàn bộ thiết bị, cam kết không tái phạm (Ảnh: News).

Tuy nhiên, ông Thôi cho rằng ông Lư cố tình tạo ra tiếng ồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình. Cuối cùng, ông quyết định nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hải Châu (thành phố Quảng Châu) để yêu cầu áp dụng lệnh cấm trước khi xét xử.

Lệnh cấm trước xét xử là quyết định của tòa án được ban hành trước khi có phán quyết cuối cùng nhằm ngăn chặn nguy cơ gây thiệt hại không thể khắc phục.

Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho ông Thôi, yêu cầu ông Lư lập tức chấm dứt việc phát các bản ghi âm gây phiền nhiễu.

Sau đó, dưới sự giám sát của cán bộ tòa án, ông Lư phải tháo dỡ thiết bị âm thanh, xóa toàn bộ các đoạn ghi âm với nội dung truyện rùng rợn và cam kết không tiếp tục gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người khác.

Vụ việc cũng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận hài hước.

“Tôi khá tò mò. Không hiểu các gia đình đã xảy ra mâu thuẫn gì khiến họ phải mở truyện ma hơn 10 tiếng mỗi ngày", một tài khoản bình luận trên Weibo.

"Ông Lư rất dũng cảm nên quyết không tha cho cả bản thân lẫn hàng xóm", một ý kiến hài hước nói.

Cũng liên quan tới trường hợp trả đũa hàng xóm vì mâu thuẫn, trước đó tại thành phố Tây An (Trung Quốc) xảy ra vụ việc hy hữu.

Thiết bị gây tiếng ồn được ông Triệu gắn lên trần nhà để trả đũa hàng xóm (Ảnh: News).

Đó là câu chuyện của gia đình ông Triệu sống trong một chung cư ở thành phố Tây An. Ông Triệu nhiều lần phản ánh với hàng xóm ở tầng trên về việc tiếng giậm chân của trẻ nhỏ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, nhưng không có tác dụng.

Cuối cùng, người đàn ông này nghĩ ra chiêu lạ, cho hàng xóm một bài học.

Trước khi rời khỏi nhà vào thứ 6, ông Triệu lắp một thiết bị lên trần nhà. Chiếc máy sau khi đặt lên trần nhà sẽ tạo ra tiếng ồn và rung động mạnh xuyên lên tầng phía trên. Sau đó, ông vắng mặt suốt các ngày cuối tuần.

Do không chịu nổi tiếng ồn, hàng xóm tầng trên đã báo với quản lý chung cư. Tuy nhiên do ông Triệu không có nhà nên phải đợi chiều tối chủ nhật, vụ việc mới được giải quyết. Lúc này, cảnh sát yêu cầu ông tắt thiết bị gây ồn, trả lại sự yên tĩnh cho khu nhà.