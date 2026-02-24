Trở lại công việc sau Tết: Thử thách không nhỏ với nhiều người

Hội chứng sau Tết: Vòng xoáy trì trệ

Trong cuộc sống hiện đại, kỳ nghỉ Tết không còn chỉ mang ý nghĩa như một dịp đoàn viên gia đình, mà còn trở thành khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau cả năm làm việc và nạp năng lượng cho một năm mới.

Thế nhưng, chính sự thoải mái của kỳ nghỉ lễ dài ngày lại khiến việc thoát khỏi “dư âm” không hề dễ dàng. Ăn uống thoải mái, thức khuya dậy muộn, ít vận động… khiến cơ thể và tinh thần mất đi nhịp độ ổn định vốn có.

“Hội chứng sau Tết” ngày càng được nhắc đến như một trạng thái phổ biến của đời sống hiện đại (Ảnh minh họa: Pinterest).

Rất nhiều bí kíp được chia sẻ để trở lại guồng quay, như viết danh sách những việc cần làm, đặt mục tiêu cụ thể, dọn dẹp lại góc làm việc để tạo cảm hứng… Tuy nhiên, sự hứng khởi đầu năm thường nhanh chóng giảm sút.

Áp lực công việc, nhịp sống bận rộn và thói quen cũ dễ dàng kéo tinh thần trở lại trạng thái trì trệ, thiếu năng lượng - thường được gọi là “hội chứng sau Tết”.

Trong bối cảnh đó, nhiều người cần một “người bạn đồng hành” sát sao, nhắc nhở kịp thời để duy trì động lực làm việc. Và đây chính là lúc các thiết bị đeo thông minh trở thành trợ lý đắc lực, không chỉ giúp theo dõi vận động, giấc ngủ, tâm trạng, mà thậm chí còn nhắc nhở lịch làm việc mỗi ngày.

Thiết bị đeo đồng hành cùng người trẻ trong cuộc sống hàng ngày (Ảnh: Huawei Việt Nam).

Thiết bị đeo thông minh - trợ lý của lối sống hiện đại

Ngày nay, các thiết bị đeo thông minh như vòng đeo tay hay đồng hồ thông minh ngày càng phổ biến. Không còn đơn thuần là công cụ xem giờ hay phụ kiện thời trang, những thiết bị nhỏ gọn này còn dần trở thành công cụ hỗ trợ xây dựng thói quen sống lành mạnh phù hợp với giai đoạn sau Tết.

Tết thường đi kèm những buổi trò chuyện muộn và giờ thức dậy trễ hơn thường lệ. Khi quay lại lịch làm việc cố định, việc điều chỉnh giờ ngủ không đơn giản chỉ là đặt báo thức sớm. Thiết bị đeo thông minh có thể ghi nhận thời lượng và chất lượng giấc ngủ, cho biết người dùng ngủ sâu hay chập chờn, từ đó đưa ra cơ sở để điều chỉnh giờ nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Thiết bị đeo với tính năng quản lý giấc ngủ trở thành trợ thủ sức khỏe không thể thiếu (Ảnh: Huawei Việt Nam).

Những ngày nghỉ với lịch trình linh hoạt có thể khiến nhịp vận động giảm đi đáng kể. Cùng với đó là thói quen ăn uống thả phanh với đầy ắp những món ngon giàu năng lượng.

Thiết bị đeo đóng vai trò như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng liên tục, khuyến khích người dùng quay lại mục tiêu vận động mỗi ngày, duy trì thói quen tập luyện với nhiều chế độ phù hợp. Các dữ liệu cụ thể như số bước, quãng đường, calo tiêu hao tạo ra cảm giác tiến bộ rõ ràng.

Thiết bị đeo thông minh theo dõi chỉ số khi vận động (Ảnh: Huawei Việt Nam).

Áp lực công việc khi trở lại cũng dễ khiến tâm trạng dao động. Tính năng theo dõi mức độ căng thẳng và các chỉ số cảm xúc giúp người dùng nhận diện trạng thái cơ thể, từ đó điều chỉnh nhịp sinh hoạt hợp lý hơn.

Không chỉ hỗ trợ theo dõi, các thiết bị đeo thông minh còn ghi điểm nhờ sự gọn nhẹ và tiện lợi, không kém tính thời trang.

So với đồng hồ thông minh đa nhiệm với nhiều tính năng nâng cao, vòng đeo tay thông minh tập trung vào nhu cầu cốt lõi - giấc ngủ, vận động và các chỉ số cơ bản hằng ngày.

Thiết kế nhỏ gọn, pin bền bỉ và mức giá dễ tiếp cận giúp dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe một cách đơn giản.

Huawei Band 11 Series sắp “cập bến” thị trường thiết bị đeo Việt Nam (Ảnh: Huawei Việt Nam).

Đầu tháng 3, thị trường Việt Nam dự kiến đón thêm lựa chọn mới ở phân khúc vòng đeo tay thông minh với Huawei Band 11 Series. Với nhiều nâng cấp về theo dõi sức khỏe, thiết kế trẻ trung hiện đại và mức giá hợp lý, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm một “trợ lý sức khỏe” đồng hành sau Tết.

Sau cùng, công nghệ không chỉ dừng lại ở những con số hiển thị trên màn hình. Khi các chỉ số được duy trì đều đặn mỗi ngày, chúng dần trở thành thói quen: ngủ đủ hơn, vận động nhiều hơn, cân bằng tốt hơn.

Và chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này là nền tảng để người dùng nhanh chóng lấy lại phong độ và duy trì năng lượng tích cực cho cả năm mới.