Triển lãm “Mega Space Molly: Hello, Moon” tại Hà Nội

Đây là một phần trong chuỗi sự kiện toàn cầu do Pop Mart tổ chức tại nhiều quốc gia, và cũng là lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật sưu tầm tại khu vực Đông Nam Á.

Tượng Space Molly cao 4m - điểm check-in cho giới trẻ mùa hè này (Ảnh: Pop Mart).

Diễn ra tại Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake, sự kiện đã thu hút hàng nghìn khách tham quan và xếp hàng mua sắm chỉ trong ba ngày đầu tiên, cho thấy sức hút của art toy và dòng sản phẩm Mega tại thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh triển lãm Mega Space Molly: Hello, Moon tại Lotte Mall West Lake (Ảnh: Pop Mart).

Đây không chỉ là sự kiện giới thiệu sản phẩm Mega cao cấp, mà còn là một không gian nghệ thuật độc bản nơi cảm hứng sáng tạo lấy cảm hứng từ mặt trăng, vũ trụ, biểu tượng của trí tưởng tượng và khát khao khám phá, tạo nên màn giao thoa tinh tế giữa sáng tạo hiện đại và văn hóa sưu tầm.

Hành trình “Hello, Moon” - Nơi mặt trăng là ánh sáng dẫn lối trí tưởng tượng

Với bộ sưu tập “Hello, Moon”, Pop Mart truyền tải một thông điệp nghệ thuật đầy cảm hứng: mặt trăng không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp tĩnh lặng, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình khám phá bản thân, trí tưởng tượng và cảm xúc.

Cô nàng phi hành gia Space Molly đã sẵn sàng dẫn dắt bạn bước vào hành trình ấy, nơi nghệ thuật, ký ức và giấc mơ hoà quyện trong từng món đồ sưu tầm, từng trải nghiệm tại triển lãm.

BST Hello, Moon độc quyền chỉ mở bán tại triển lãm (Ảnh: Pop Mart).

Dòng Mega - Đỉnh cao của nghệ thuật sưu tầm

Tâm điểm của triển lãm lần này chính là dòng sản phẩm Mega kích thước 400% và 1.000% vốn được xem là cao cấp nhất trong hệ sinh thái sưu tầm của Pop Mart. Không chỉ nổi bật bởi thiết kế tinh xảo và số lượng phát hành giới hạn, Mega còn mang trong mình giá trị nghệ thuật đương đại, được yêu thích như một món đồ decor (trang trí) đẳng cấp, tạo dấu ấn cá tính cho không gian sống của các tín đồ sưu tầm.

Tại sự kiện lần này, Pop Mart giới thiệu phiên bản Mega Space Molly 1.000% “Hello, Moon” với tạo hình Molly ôm lấy mặt trăng phát sáng, biểu tượng của trí tưởng tượng dịu dàng giữa vũ trụ bao la. Đi cùng là bộ sưu tập phụ kiện home-decor độc quyền gồm tranh 3D, ván trượt, thảm và đèn mặt trăng. Tất cả xoay quanh thế giới của Space Molly và chất thơ đầy mộng tưởng của không gian vũ trụ thu nhỏ.

Bên cạnh các thiết kế thuộc BST “Hello, Moon”, lần đầu tiên Pop Mart cũng mang đến loạt mô hình Mega phát hành giới hạn với hình thức mua ngẫu nhiên dành riêng cho sự kiện này.

Nổi bật trong đó là Royal Molly Velvet Flowers 1.000% chỉ có 10 mẫu trên toàn quốc, và Mega Space Molly Robot 400% với số lượng giới hạn chỉ 12 mẫu tại Việt Nam. Tất cả đều là những tuyệt phẩm sưu tầm mang tính độc bản, chỉ có thể sở hữu khi tham gia trực tiếp tại triển lãm.

Ngoài ra, triển lãm còn quy tụ nhiều phiên bản Mega đến từ các IP như Skullpanda, Labubu, Crybaby... góp phần làm phong phú không gian sưu tầm. Đặc biệt, sự xuất hiện của Mega Space Molly 100% Blooming Lotus - phiên bản thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam lấy cảm hứng từ hoa sen - đã được chào đón nồng nhiệt nhờ tạo hình thanh thoát, gam màu dịu nhẹ và ý nghĩa văn hoá sâu sắc, mở ra cơ hội vàng cho những tín đồ art toy bắt đầu hành trình sưu tầm.

Pop Mart: Tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm nghệ thuật thông qua Pop Culture

Không chỉ đơn thuần là một triển lãm sản phẩm, “Mega Space Molly: Hello, Moon”là cách Pop Mart khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong văn hoá art toy đương đại, khi mang đến một không gian nơi thiết kế, công nghệ và cảm xúc giao thoa đầy ngẫu hứng.

Đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm ngay ngày đầu sự kiện (Ảnh: Pop Mart).

Tại đây, trải nghiệm mua sắm được nâng tầm thành một hành trình nghệ thuật đậm chất thị giác: từ tượng Space Molly khổng lồ cao 4m, AR Game tương tác, đến Holo-fan trình chiếu nhân vật Space Molly 3D sống động - tất cả đều được thiết kế để đánh thức trí tưởng tượng và truyền cảm hứng sưu tầm.

Ca sĩ Nicky tạo dáng nổi bật tại sự kiện (Ảnh: Pop Mart).

Không gian triển lãm cũng trở thành điểm hẹn giao thoa cộng đồng khi quy tụ những nhà sáng tạo nội dung nổi bật như Hải Đăng Doo, ca sĩ Nicky, Trang Lou, Huyme, Xoài Phạm… cùng đông đảo nhà sưu tập trẻ đam mê sáng tạo - góp phần biến sự kiện trở thành một sự kiện văn hóa giữa lòng Hà Nội.