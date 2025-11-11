Trải nghiệm nước hoa Pháp Roger&Gallet tại Lotte Mall West Lake và Takashimaya

Khi những ngày cuối năm cận kề, không khí rộn ràng của mùa lễ hội lại bao trùm khắp nơi. Hòa chung không khí ấy, Roger&Gallet mang đến cho khách hàng Việt những trải nghiệm tinh tế - nơi hương thơm và sự hạnh phúc giao hòa.

Khách tham quan trải nghiệm không gian và Bộ sưu tập nước hoa hạnh phúc của Roger&Gallet (Ảnh: Roger&Gallet).

Không gian trải nghiệm tái hiện một góc nước Pháp giữa lòng thành phố

Hơn 160 năm qua, Roger&Gallet vẫn là thương hiệu nước hoa nổi bật của nước Pháp, tiên phong trong dòng sản phẩm wellbeing - mang lại sự cân bằng giữa tinh thần và thể chất qua hương thơm tự nhiên. Trong mùa lễ hội năm nay, thương hiệu tái hiện tinh thần ấy trong hai không gian trải nghiệm lung linh và tinh tế.

Bước vào khu vực trải nghiệm, khách tham quan như lạc vào một góc Paris thu nhỏ với quầy thử hương thanh lịch, góc chụp hình đậm chất nghệ thuật và những phần quà nhỏ xinh dành tặng người yêu hương.

Ngoài các dòng nước hoa trứ danh, khách hàng còn có thể khám phá gel tắm, xà phòng, kem tay. Đây là những sản phẩm chăm sóc bản thân giúp mỗi khoảnh khắc cuối năm trở nên dịu dàng và trọn vẹn hơn.

Không gian trải nghiệm đầy cảm hứng của Roger&Gallet tại Lotte Mall West Lake Hà Nội (Ảnh: Roger&Gallet).

Sau một năm ra mắt, Roger&Gallet tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng sáng tạo mới Vanille Soleil. Sản phẩm được tạo nên dưới bàn tay tinh tế của Karine Dubreuil, với hương vani ấm ngọt ngào mang đến cảm giác ấm áp, thư thái.

Khởi đầu bằng tiêu hồng và cam bergamot tươi mát, hương thơm mở ra cảm giác như làn gió biển khẽ chạm lên da. Khi nốt ngọc lan tây dần lan tỏa, sự nữ tính, thanh thoát lan tỏa, để rồi khép lại bằng vani và đậu tonka nồng nàn, say đắm và lưu luyến. Một hương thơm ấm áp, gợi cảm và đầy cảm xúc.

Mùi hương mới của Roger&Gallet - Vanille Soleil thu hút nhiều khách tham quan trải nghiệm (Ảnh: Roger&Gallet).

Đến với không gian Roger&Gallet, khách hàng không chỉ được tận hưởng hương thơm mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động như nhận mẫu thử, miễn phí gói quà, khắc tên lên chai nước hoa cùng nghệ nhân vào cuối tuần.

Ngoài ra, với hóa đơn từ 1,2 triệu đồng, khách hàng được tham gia bốc thăm trúng thưởng và có cơ hội sở hữu túi xách thời trang, loa JBL, Pop Mart hoặc máy đẩy tinh chất Halio.

Vào tháng 12, hóa đơn từ 1,5 triệu đồng còn được tặng thêm một cây thông mini, đây là món quà nhỏ mang tinh thần Giáng sinh vào không gian sống.

Roger&Gallet mang đến nhiều quà tặng hấp dẫn trong mùa lễ hội tại Hà Nội và TPHCM (Ảnh: Roger&Gallet).

Từ 1/11 đến 31/12, khách tham quan có thể ghé Takashimaya TPHCM hoặc Lotte Mall West Lake Hà Nội để tận hưởng không khí lễ hội tràn đầy cảm hứng cùng Roger&Gallet - thương hiệu mang lại những dư vị ngọt ngào của nước Pháp ngay giữa lòng Việt Nam.