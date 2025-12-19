Trải nghiệm không gian Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT

Không gian trang trí Giáng sinh đậm chất châu Âu

Khi những ánh đèn mùa lễ hội dần bừng sáng trên từng con phố, mỗi người như được đánh thức bởi nguồn năng lượng ấm áp và lạc quan từ bên trong. Đó là khoảnh khắc để nhìn lại một năm đã qua, đồng thời mở ra niềm tin cho một chương mới rạng rỡ hơn, nơi ánh sáng và sự tích cực của chính mình có thể lan tỏa đến những người xung quanh.

Đón trọn tinh thần ấy, PNJ NEXT - chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại và sang trọng - tiếp tục trở thành điểm hẹn không nên bỏ lỡ trong mùa lễ hội thông qua loạt trải nghiệm được đầu tư chỉn chu, tinh tế và giàu cảm xúc.

Điểm nhấn nổi bật là khu vực chụp ảnh “Christmas Living Room” - phòng khách Giáng sinh mang đậm phong cách đặc trưng của châu Âu. Không gian được kiến tạo tỉ mỉ về bố cục, chất liệu cao cấp, bảng màu tinh tế với cây thông lớn rực rỡ, thảm sàn ấm áp, sofa và ghế bành cổ điển, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng những chi tiết len và gối mềm, đậm chất không khí sum vầy truyền thống của mùa Giáng sinh phương Tây.

Trải nghiệm càng thêm trọn vẹn trên nền âm nhạc trầm ấm, tiếng cười rộn rã cùng mùi thông thoang thoảng lan tỏa. Khách hàng có thể thong thả tận hưởng mùa lễ hội theo cách riêng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thương.

Không gian cửa hàng mang phong cách Giáng sinh châu Âu nguyên bản, nơi khách hàng lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ (Ảnh: PNJ).

Hành trình trải nghiệm đa giác quan và đặc quyền riêng

Vượt xa khỏi một điểm check-in thông thường, PNJ NEXT còn kiến tạo chuỗi hoạt động trải nghiệm đậm chất lễ hội, giúp khách hàng đắm mình trong không khí Giáng sinh khi ghé thăm cửa hàng.

Đầu tiên là quầy bánh gừng và thức uống theo chủ đề được thiết kế độc quyền là điểm dừng chân không nên bỏ lỡ. Hương thơm nhẹ nhàng của bánh gừng, cacao nóng hổi hay các thức uống mang sắc màu lễ hội sẽ đánh thức tinh thần và mang đến niềm vui trọn vẹn.

Trong các ngày diễn ra sự kiện, khách hàng còn có thể tham gia workshop DIY cây thông mini - hoạt động thủ công nhẹ nhàng, phù hợp cho cả cá nhân và gia đình, giúp mỗi người tự tay tạo nên món đồ trang trí mang dấu ấn cá nhân.

Trong không gian trải nghiệm Giáng sinh được thiết kế sang trọng và tinh tế, PNJ còn tiếp thêm nguồn cảm hứng làm đẹp và mua sắm qua các thiết kế trang sức đẳng cấp cùng ưu đãi NEXTPASS lên đến 20% dành cho khách hàng VIP (cao cấp).

Đây là cơ hội để mỗi người sở hữu những thiết kế tinh tế tôn lên phong cách riêng, đồng thời chọn lựa món quà lấp lánh gửi trao bản thân và gia đình sau một năm đầy cố gắng.

Các thiết kế trang sức tinh tế từ PNJ cùng bạn tỏa sáng trong mùa Giáng sinh (Ảnh: PNJ).

Để hành trình mua sắm thêm trọn vẹn, PNJ NEXT chuẩn bị dịch vụ gói quà Giáng sinh chỉn chu, tinh tế, giúp mỗi món quà không chỉ đẹp về hình thức mà còn trọn vẹn về cảm xúc khi trao tay.

Với PNJ NEXT, Giáng sinh không chỉ hiện diện qua ánh đèn rực rỡ hay những món quà lấp lánh, mà được dệt nên từ những khoảnh khắc sum vầy, sẻ chia và kết nối.

Thông qua không gian trải nghiệm tinh tế, các hoạt động lễ hội được chăm chút tinh tế cùng ưu đãi đặc biệt, PNJ NEXT mong muốn mỗi khách hàng khi ghé thăm đều tìm thấy cho mình một Giáng sinh đúng nghĩa: ấm áp, rạng rỡ và tràn đầy cảm xúc.

Mùa lễ hội này, nếu đang tìm kiếm không gian Giáng sinh châu Âu chuẩn phong cách, nơi vừa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, vừa tận hưởng trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, PNJ NEXT là điểm đến không nên bỏ lỡ.

